¡Ú»±¼÷ÆÃÊÌÂÐÃÌ¡Û¿É¸ý¥µ¥Ã¥«¡¼²òÀâ¼Ô ¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡ß¿É¸ý¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦É¾ÏÀ²È º´¹â¿®
¡¡1945Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢»±¼÷¤ò·Þ¤¨¤¿¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å»á¤Èº´¹â¿®»á¡£¿É¸ý¤ò¿È¾å¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¿2¿Í¤ÎÀåË¯¤Ï¤¤¤Þ¤â¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£WÇÕ¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¡¢´ë¶È¤ÈÃÏ°è¨¡¨¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¶À¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î¸½ºßÃÏ¤ò°ìÅáÎ¾ÃÇ¡ª
º´¹â¡¡¤Þ¤º¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÏÃ¤«¤é¡£ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤ÏWÇÕ¤Ç¤¹¤Í¡£10·î¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬Îò»Ë¾å½é¤á¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ë¤òÂÇ¤ÁÇË¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡¾¡¤Ã¤¿¤Í¡£¤Ç¤âÀµÄ¾¸À¤¦¤È¡¢¤¢¤ì¤ò¡ÖÎò»ËÅª¾¡Íø¡×¤Ã¤ÆÁû¤°¤Î¤Ï°ã¤¦¡£100²ó¤ä¤ì¤Ð1²ó¤¯¤é¤¤¤ÏÉé¤±¤ë¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï²£¹Ë¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£²£¹Ë¤Ë°ìÅÙ¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤Ã¤Æ¡¢ÈÖÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£
º´¹â¡¡ÆüËÜ¤Ï¾¡¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¡¢Éé¤±¤¿¤éÃ¯¤«¤òÃ¡¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤Î´Ö¤ÎµÄÏÀ¤¬¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶µ°é¤ÎÌäÂê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©Åú¤¨¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¡¢¹Í¤¨Êý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¾¡¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤Æ¤â¡¢´¶¾ð¤À¤±¤¬Àè¤ËÎ©¤Ä¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡ÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡È½¾¤¦¶µ°é¡É¤Î¹ñ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾å»Ê¤Ë½¾¤¦¡¢²ñ¼Ò¤Ë½¾¤¦¡¢´ÆÆÄ¤Ë½¾¤¦¡£²ñ¼Ò¤Ç¤Ï²¿¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¿·¶¶¤Î¾Æ¤Ä»²°¤Ë¹Ô¤¯¤È¶òÃÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ð¤«¤ê¡£Ã±°ìÌ±Â²¤À¤«¤é¤«¡¢µÄÏÀ¤¬¤Ê¤¤¡£
º´¹â¡¡¤½¤ì¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤âÆ±¤¸¤³¤È¤¬¸À¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥µ¥Ã¥«¡¼ÊóÆ»¤Ç¤¤¤¦¤ÈÂç´ë¶È¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Âç´ë¶È¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹¹ð¼ç¤Ç¤¢¤êÌ¿¹Ë¡£Ã¯¤âËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢½¾¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Îã¤¨¤Ð¥È¥è¥¿·Ï¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¸·¤·¤¯½ñ¤±¤Ð¡¢±Ä¶È¤«¤é»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï¿Í¼Á¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡¤À¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤¬°é¤¿¤Ê¤¤¡£Ë«¤á¤ë¿Í¤Ï¤¤¤Æ¤â¡¢ÈãÉ¾¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£ËÍ¤¬¡Ö¿É¸ý¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸À¤¦¿Í¤¬¤Û¤«¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¤è¡£
º´¹â¡¡»÷¤¿¤â¤ÎÆ±»Î¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£Æ±¤¸¸÷·Ê¤ò¡¢À¯¼£¤Ç¤â·ÐºÑ¤Ç¤â·ù¤È¤¤¤¦¤Û¤É¸«¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¥»¥ë¥¸¥ª¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡Ö¿É¸ý¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀÕÇ¤´¶¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡Êì¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò¼¸¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£¶µ°é¤Ç¤¹¡£¹¥¤«¤ì¤ë»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¸À¤ï¤Ê¤¤¤È°é¤¿¤Ê¤¤¡£
»Ò¤É¤â¤â¥¯¥é¥Ö¤â¼Ò²ñ¤¬°é¤Æ¤ë
º´¹â¡¡¥»¥ë¥¸¥ª¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡¢¡ÖËÍ¤Î²¸»Õ¤Ï¼Ò²ñ¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÌ¾¸À¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡ËÍ¤Î²¸»Õ¤Ï¼Ò²ñ¡£³Ø¹»¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï¶á½ê¤ÎÂç¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Ë¼¸¤ë¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÏÏ©ÃÏ¤Ç³Ð¤¨¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÍ·¤Ó¤À¤Ã¤¿¡£Í·¤Ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥´¶¤ä¥Õ¥§¥¢¤µ¤ò³Ð¤¨¤ë¡£
º´¹â¡¡º£¤Ï¼Ò²ñ¤¬»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢²ñ¼Ò¤¬Á´Éô°ú¤¼è¤Ã¤Æ¡È²ñ¼Ò¤¬¼Ò²ñ¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¼ÒÃÜ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷¿©Æ²¡¢¼ÒÂð¡¢°û¤ß²ñ¡¢µÙÆü¤Þ¤Ç²ñ¼Ò¡£²ñ¼Ò°Ê³°¤ÎÀ¤³¦¤òÃ¥¤¦¹½Â¤¤Ç¤¹¡£ÇÔÀïÁ°¤Ï¡Ö¸ø=¹ñ¡×¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤ÊÅ·¹ÄÀ©¼çµÁ¶µ°é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Êø¤ì¤¿¸å¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¸ø¡×¤¬°é¤¿¤º¡¢²ñ¼Ò¤¬¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤¿¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡¼Ò²ñ¤Ç°é¤Æ¤ëÈ¯ÁÛ¤¬¼å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º´¹â¡¡²È¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö»äÀ¸»ù¡×¤È¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Î¥Á¥§¥ó¥Æ¥£¡Êºá¤Ê¤»Ò¡Ë¡×¡£¼Ò²ñ¤Ç°é¤Æ¤ëÁ°Äó¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼Ê¸²½¤Ë¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡È¼Ò²ñ¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È²ñ¼Ò¡É¤¬°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£
º´¹â¡¡¥ê¡¼¥°¤Ï¡ÖÃÏ°èÌ©Ãå¡×¤ò·Ç¤²¤ë¤±¤ì¤É¡¢¼ÂÂÖ¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Ì©Ãå¡£ÃÏ°è¤Ï´ÇÈÄ¡¢ºâÉÛ¤Ï´ë¶È¡£¤½¤ì¤¸¤ãÊ¸²½¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡ÏÃ¤ÏÈô¤Ö¤±¤É¡¢¹ñÆâÍ¿ô¤Î¥¿¥ª¥ë»ºÃÏ¤¬¿êÂà¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
º´¹â¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡ÆüËÜ¿Í¤¬°ú¤Ã±Û¤·¤Î°§»¢¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ²ó¤Ã¤¿¡£º£¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÃ¯¤È¤âÏÃ¤µ¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢ÀÎ¤Ï¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¤Ï¸Ä¼¼¤Î¥«¥é¥ª¥±¤Ë¡£¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
º´¹â¡¡ÃÏ°è¤Î·ìÎ®¤¬»ß¤Þ¤ë¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡ËÍ¤ÏÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤Î¹ñ¤Ï¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ºâ»º¤Ê¤ó¤À¤È³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºâ»º¤òÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤½¤Î¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤ÎÉð´ï¤¬¾Ã¤¨½Ð¤·¤¿¡£
¡È³ä¤ê´ª¡É¤¬Ã¦²ñ¼Ò°ÍÂ¸¤Î¥«¥®
º´¹â¡¡¿Í¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¡¢ÃÏ°è¤ä¶µ°é¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤Ï¼òÅÄ¤Ç°é¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¡¢¥¬¥Âç¾¤Ë³¤¤ËÆÍ¤Íî¤È¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£É¬»à¤Ë±Ë¤¤¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£º£¤Ê¤é´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤À¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¶¦Æ±ÂÎ¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤Ë¡ÈÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¡É¤È¤¤¤¦Ê¸²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡ËÍ¤Ï¤º¤ë¸¤¤¤«¤é¡¢ÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£·»¤ä»Ð¤ÏÀï»þÃæ¤Î¸·¤·¤¤À¸³è¤â·Ð¸³¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â²ÈÂ²¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¶¦Æ±ÂÎ¤À¤«¤é¡¢¤â¤Á¤í¤ó»Ò¤É¤â¤Ï¸«¼Î¤Æ¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤È¥Á¡¼¥à¤¬¾Ã¤¨¤ë¡£´ë¶È¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢Í¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Î¸òºÝÈñ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢·Êµ¤¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ä¤á¤ë¡×¡£¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
º´¹â¡¡²ñ¼Ò°ÍÂ¸¤ò¤ä¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡¤½¤ÎÄÌ¤ê¡£ËÍ¤Ï¡È³ä¤ê´ª¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤ÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£²ñ¼Ò¤Ë¾ì¤òÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç³ä¤ê´ª¤Ç°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡£
º´¹â¡¡¥»¥ë¥¸¥ª¤µ¤ó¤Ï¡¢H.C.ÆÊÌÚÆü¸÷¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¡Ë¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö±¿±Ä¤Ë¤â´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¸ý¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ËÍê¤ë·Á¤ò¤ä¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡Âç¸ý¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î°ìËÜÂ¤ÏÀÞ¤ì¤ë¡£ÃÏ°è¤Î200¼Ò¤Û¤É¤«¤é¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¦·Á¤ËÊÑ¤¨¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï°ÂÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê§¤Ã¤¿¿Í¤Ï»²²Ã¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¡Ö²æ¤¬¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤Ê¤ë¡£Âç¸ý¤¬¥É¥ó¤È½Ð¤¹¤È¡¢¤ß¤ó¤ÊÂ¾¿Í»ö¤Ë¤Ê¤ë¡£
º´¹â¡¡¡È²ñ¼Ò¤¬¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ë¡É¤Î¤ÈµÕ¤ÎÈ¯ÁÛ¡£³ä¤ê´ª¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼Íê¤ê¤«¤éµ÷Î¥¤ò¼è¤ëÃÎ·Ã¤Ç¤¹¤Í¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡ÃÏ°è¤¬¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¤½¤³¤¬Ê¸²½¤Ë¤Ê¤ë¡£
º´¹â¡¡·ë¶É¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÏÃ¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¶À¡£¾¡¤Ã¤¿Éé¤±¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£WÇÕ¤Ç¤ÏÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤¤¤¿¤«¡¢¼Ò²ñ¤¬°é¤Ã¤¿¤«¤ò¸«¤¿¤¤¡£
º´¹â¡¡ÈãÉ¾¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£Áþ¤·¤ß¤Ç¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¼Ò²ñ¤Î¤¿¤á¤Ë¸À¤¦¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡ËÍ¤Î²¸»Õ¤Ï¼Ò²ñ¡£¤À¤«¤é¼Ò²ñ¤ËÊÖ¤·¤¿¤¤¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¤Í¡£
º´¹â¡¡ÈãÉ¾¤Ï¡¢¤½¤Î¶À¤ò¿¡¤¯»¨¶Ò¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥»¥ë¥¸¥ª¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤À¤¤¤Ö¥Ü¥í»¨¶Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢¦¥»¥ë¥¸¥ª±Û¸å¡Ê¤»¤ë¤¸¤ª¡¦¤¨¤Á¤´¡Ë1945Ç¯7·î28Æü¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥íÀ¸¤Þ¤ì¡£Æü·Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¿Í¡Ê2À¤¡Ë¡£64Ç¯¤ËÌ¾Ìç¥³¥ê¥ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¥×¥í·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤È¤·¤Æ³èÌö¡£72Ç¯ÍèÆü¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¡¦É¾ÏÀ²È¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤ß¡¢78Ç¯¤Ë¡Ö¤µ¤ï¤ä¤«¥µ¥Ã¥«¡¼¶µ¼¼¡×¤ò³«»Ï¡£J¥ê¡¼¥°³«Ëë°Ê¹ß¤Ï¡¢»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ì¿É¸ý²òÀâ¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¡¢¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤Ê¤ÉÉý¹¤¤ÇÞÂÎ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¿¡£¸½ºß¤ÏH.C.ÆÊÌÚÆü¸÷¥¢¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢ÆüËÜ¥¢¥ó¥×¥Æ¥£¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñºÇ¹â¸ÜÌä¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¦º´¹â¿®¡Ê¤µ¤¿¤«¡¦¤Þ¤³¤È¡Ë1945Ç¯1·î19Æü¡¢»³·Á¸©À¸¤Þ¤ì¡£É¾ÏÀ²È¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡£¹â¹»¶µ»Õ¡¢·ÐºÑ»ïÊÔ½¸¼Ô¤ò·Ð¤Æ¼¹É®³èÆ°¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö¼ÒÃÜ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÇÆüËÜ¤Î´ë¶È¼Ò²ñ¤ÎÉÂÍý¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¯¼£¡¦·ÐºÑ¡¦Ê¸²½¤ò²£ÃÇ¤¹¤ëÈãÉ¾´ã¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¸¢ÎÏ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¡¢ÃÎ¼±¿Í¤ò¤á¤°¤ë¿ÍÊªÏÀ¤Ë¤âºã¤¨¤ò¸«¤»¡¢¼Ò²ñ±¿Æ°¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿È¯¸À¡¦¼¹É®¤ÏÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¸µ¡Ö½µ´©¶âÍËÆü¡×ÊÔ½¸°Ñ°÷¡£Ãø½ñ¤Ë¡ÖµÕÌ¿Íø·¯¡×¡Ö¥¿¥ì¥ó¥ÈÊ¸²½¿Í200¿Í»Â¤ê¡×¡Ö¾¼ÏÂ20Ç¯À¸¤Þ¤ì25¿Í¤Îµ¤¹ü¡×¤Û¤«¡£