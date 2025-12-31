ºå¿À¤«¤é°ú¤È´¤6¿Í¤Î¡ÈÂç³¢Æü¤ÎÈá·à¡É¡Ä¥×¥íÌîµåÎ¢ÌÌ»Ë¤Ë»Ä¤ëAµé¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÎÉñÂæÎ¢¡Ú¶ÄÅ·Ìîµå㊙»Ë¡Û
¡Ú¶ÄÅ·Ìîµå㊙»Ë¡Û#41
¡Ú¶ÄÅ·Ìîµå㊙»Ë¡Û¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¾¡½ä¤ë¡Ö42¾¡»ö·ï¡×¡ÄÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤Î¥¦¥½¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Û¥ó¥È¤Î½ÐÍè»ö
¡Ö¼çÎÏÁª¼ê¤ò°ú¤È´¤«¤ìÂçÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¡×¨¡¨¡1991¡ÊÊ¿À®3¡ËÇ¯¤ËÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿ºå¿À¤ÎµåÃÄ»Ë¡Öºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¡¾¼ÏÂ¤Î¤¢¤æ¤ß¡×¡Ê3Éôºî¡Ë¤ÎÇ¯É½¡¢1949¡Ê¾¼ÏÂ24¡ËÇ¯¤ÎÂç³¢Æü12·î31Æü¤Ë¤½¤¦µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼ÂÂÖ¤ÏÂç¤Ë¡ÖÄ¶¡×¤Î»ú¤¬ÉÕ¤¯ÂÇ·â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ì·ï¤Ï¡ÖÂçÎÌ°ú¤È´¤»ö·ï¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÎ¢ÌÌ»Ë¤Ë»Ä¤ëAµé¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£1¥ê¡¼¥°À©¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿49Ç¯¤Î¥ª¥Õ¡¢Íâ50Ç¯¤«¤é¡Ö¥»¡¦¥Ñ2¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éµ¯¤¤¿µå³¦Á´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤àÁûÆ°¤À¤Ã¤¿¡£ºÇÂç¤Îµ¾À·¤òÈï¤Ã¤¿¤Î¤¬ºå¿À¤Ç¡¢¶¯ÂÇ¤ò¸Ø¤Ã¤¿¡È¥À¥¤¥Ê¥Þ¥¤¥ÈÂÇÀþ¡É¤¬Êø²õ¡¢°Å¹õ¤Î»þÂå¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¡¡°ìÀ£Àè¤Ï°Ç¤Îµå³¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ËèÆü¿·Ê¹¤¬¥×¥íÌîµå³¦¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤ÇÍè¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¥ê¡¼¥°Àï»²Æþ¤Î¾ò·ï¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÆÈ¼«¤Ë¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡×¡£¤½¤³¤Ç¡¢´ûÂ¸µåÃÄ¤ÎÁª¼ê³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¡£¼Ò²ñÉôÉôÄ¹¤¬¹õËë¤È¤·¤ÆÆ°¤²ó¤Ã¤¿¡¢¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤½¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ºå¿À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤ÎÄêÀâ¤Ï¡¢ºå¿À¤Î´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿Åê¼ê¤Î¼ãÎÓÃé»Ö¤¬Çä¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¡£¡Ö¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¡£¼ãÎÓ¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ï¥ï¥¤½Ð¿È¤ÇË¡Âç¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÀïÁ°¤Ï¡È¼·¿§¤ÎÊÑ²½µå¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Á¡¢MVP2ÅÙ¤È¤¤¤¦ÂçÊª¡£ËèÆü¤È¤·¤Æ¤ÏÂç´¿·Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¹¤±¤Ð¡¢·ÄÂç½Ð¿È¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤ÇÆ£Â¼ÉÙÈþÃË¤È3¡¢4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤¿´ÇÈÄÂÇ¼Ô¤ÎÊÌÅö·°¤â°ÜÀÒ¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÊÌÅö¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢ÂÇÎ¨.322¡¢39ËÜÎÝÂÇ¡¢126ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÌÅö¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤Ï¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢Åê¤²¤Æ¤Ï¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÆóÅáÎ®¤Ç¡¢¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¡È¿Í´Öµ¡´Ø¼Ö¡É¤Î¸â¾»À¬¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¼ãÎÓ¤Î¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë°ìÎÝ¼ê¤ÎÂç´Û·®¤âÉÕ¤¤¤ÆÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤³¤Î4¿Í¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ËèÆü¤Ïµå³¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÊá¼ê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼ÅÚ°æ³ÀÉð¤Ë¤âÀÜ¿¨¤·¤¿¡£49Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.328¤È¶¯ÂÇ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÅÚ°æ³À¤ÏÆóÎÝ¼ê¤ÎËÜÆ²ÊÝ¼¡¤ò¿äÁ¦¡£ÍýÍ³¤Ï¡ÖÅ¨¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÅð¤àÅ·ºÍ¤ÇÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¤È¡£¤³¤ì¤Ç¡¢4¿Í¥×¥é¥¹2¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¼ãÎÓ¥ë¡¼¥È¤ÈÅÚ°æ³À¥ë¡¼¥È¤Ç¼çÎÏ6Áª¼ê¤¬¹Ã»Ò±à¤òÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÅìµþ¤Ø¡£Ìîµå¶¨Ìó¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ºÊª¤È¤¤¤¨¤¿¡£47Ç¯¤Ë¶¯ÂÇÀþ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿ºå¿À¤Ï¤³¤Î¡ÈÂç³¢Æü¤ÎÈá·à¡É¤Ç°ÅÅ¾¡£50Ç¯¤Ï¼ó°Ì¾¾ÃÝ¤Ë30¥²¡¼¥àº¹¤Î4°Ì¤ÈÈá»´¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£ºå¿À¤¬¥»½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ï62Ç¯¤À¤«¤é¡¢Î©¤ÆÄ¾¤·¤Ë12Ç¯¤ÎºÐ·î¤òÈñ¤ä¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎËèÆü¤Î½éÇ¯ÅÙ¤Ï2°Ì¤Ë15¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Ö¤Ã¤Á¤®¤ê¤Î¥ÑÍ¥¾¡¡£¸£°ú¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢43ËÜÎÝÂÇ¤È105ÂÇÅÀ¤Î2´§¤ËÂÇÎ¨¤Ï2°Ì¤Î.335¤ÇMVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÊÌÅö¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¾¾ÃÝ¤È¤ÎºÇ½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Âè1Àï¤Ë¼ãÎÓ¤¬´°Åê¾¡¤Á¤·¤ÆÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¡£ÊÌÅö¤Ï¤³¤³¤Ç¤âÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤êMVP¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¤½¤ó¤ÊDNA¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤Î¸å¤â¡Ö¤ª²ÈÁûÆ°¡×¤¬Â³¤¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¡È¥ª¥Õ¤ÎÉ÷Êª»í¡É¤ÈÈéÆù¤é¤ì¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢Æ£Â¼´ÆÆÄ¤ÎÇÓÀÍ±¿Æ°¡¢¾®»³ÀµÌÀ¤È»³Æâ°ì¹°¤Î¡ÖÀ¤µª¤Î¥È¥ì¡¼¥É¡×¤äÅÄÊ¥¹¬°ì¡¢¹¾²ÆË¤ÎÊü½Ð¡Ä¡Ä¤Ê¤Éµå»Ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤¬¿ôÂ¿¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ê¿ûÃ«óî¡¿Åìµþ¥×¥íÌîµåµ¼ÔOB¥¯¥é¥Ö²ñÄ¹¡Ë