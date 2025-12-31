¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬Ä¶ÂçÊª¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤³¤ì¤Ï±ïµ¯¤â¤Î¡×¡¡Ç¯Ëö¤ËÂçÌò¡ÄÆÃÊÌ¥æ¥Ë¤âÂ£Äè¡ÖÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×
¹â»Ô¼óÁê¤È¶¦¤Ë¡ÖÂçÇ¼²ñ¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡ÊJFA¡Ë¤¬¸ø³«¤·¤¿1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤È¡¢ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤Æ¼Ì¤ë¤Î¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¡¦Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¡£SNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¼Ì¿¿¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï12·î30Æü¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤Ã¤¿Åìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Î¡ÖÂçÇ¼²ñ¡×¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤È¶¦¤Ë»²²Ã¡£2025Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¾â¤òÂÇ¤ÁÌÄ¤é¤¹ÂçÌò¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡JFA¤Ï¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬¡¢¹â»ÔÁáÉÄÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡¢ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢¹â»ÔÁíÍý¤«¤é¤ÏÉ¬¾¡¤Î¥¨¡¼¥ë¤òÄºÂ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£2¿Í¤¬¼ê¤Ë»ý¤ÄÇØÈÖ¹æ10¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ï¡ÖTAKAICHI¡×¤Î¥Í¡¼¥à¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤â¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤â¤Ë¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÇ¼²ñ¤Î¾ì¤Ç¤â¿½¤·¾å¤²¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î³èÌö¡Ù¤È¤«¤±¤Æ¡¢¡Ø¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÆ¯¤¿¶¤ê¡Ù¤ÈÀâ¤¯¡¢¤½¤Î¿´¤Ï¡¢¡ØÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¢¤¤é¤á¤º¡¢Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤Ã¤Æ¡¦Áö¤êÈ´¤¤¤Æ¡¢¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹ë²Ú¤Ê2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËSNS¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¹â»ÔÁíÍý¤È¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¡¢Íê¤â¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¸æÆó¿Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¿è¤Ê·×¤é¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¤ª2¿Í¤Ï±ïµ¯¤â¤Î¤Î¾Ð´é¤Ç¤¹¤Ê¡×¡ÖÎÏ¶¯¤¤ÆüËÜ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë2¿Í¡×¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼&¥µ¥Ê¥¨¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¹â»Ô¼óÁê¤Ë¤Ï·è¾¡¤ÎÆü¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¶õ¤±¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë