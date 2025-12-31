Âç³ØÂ´¶È¼Ô¤ÈÈóÂç³ØÂ´¶È¼Ô¤Î»àË´Î¨³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÂç³Ø¤Î³Ø°Ì¤ò»ý¤Ä¿Í¤È»ý¤¿¤Ê¤¤¿Í¤Î¡Ö»àË´Î¨¤Îº¹¡×¤¬¤³¤Î30Ç¯¤Û¤É¤ÇµÞÂ®¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬NBER(Á´ÊÆ·ÐºÑ¸¦µæ½ê)¤Î¥ï¡¼¥¥ó¥°¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï³ØÎòº¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤Ë¤è¤ë»àË´Î¨³Êº¹¤Î³ÈÂç¤äÇÀÂ¼Éô¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯·¹¸þ¤âÆ±¤¸»þ´ü¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤¿ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤³¤Î»àË´Î¨¤ÎÊÑ²½¤ÎÇØ·Ê¤Ë²¿¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Explaining the Widening Divides in US Midlife Mortality: Is There a Smoking Gun? | NBER
¥Ü¥¹¥È¥óÏ¢Ë®½àÈ÷¶ä¹Ô¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦L¡¦¥Õ¡¼¥È»á¡¢¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³Ø¸ø½°±ÒÀ¸Âç³Ø±¡¤Î¥¨¥ì¥ó¡¦¥ß¥¢¥é»á¤é¤Ë¤è¤ë¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬¸¦µæ¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÃæÇ¯´ü(25¡Á64ºÐ)¤Î»àË´Î¨¡×¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¿ä·×¤È¤·¤ÆÂç³ØÂ´¶È¼Ô¤ÈÈóÂç³ØÂ´¶È¼Ô¤ÎÊ¿¶Ñ¼÷Ì¿º¹¤Ï1992Ç¯¤Ë2.6Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢2019Ç¯¤Ë¤Ï6.3Ç¯¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÇ¯´ü»àË´Î¨¤Î¿ä°Ü¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢Âç³ØÂ´¶È¼ÔÂ¦¤ÏÄ¹´üÅª¤Ë²þÁ±¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤ÇÈóÂç³ØÂ´¶È¼ÔÂ¦¤Ï²þÁ±¤¬Æß¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤Îº¹¤¬¹¤¬¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»àË´Î¨³Êº¹¤ÎÀâÌÀ¤Ç¤è¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÌôÊª¤Î²á¾êÀÝ¼è¤ä¥¢¥ë¥³¡¼¥ë´ØÏ¢¤Î¼À´µ¡¦¼«»à¤Ê¤É¤Î¡ÖÀäË¾»à¡×¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ç¯ÎðÊÌ¤ÎÆâÌõ¤ò¸«¤ë¤ÈÈóÂç³ØÂ´¶È¼Ô¤Ç¤ÏÀäË¾»à°Ê³°¤Î»àË´¤âÂç¤¤¯¡¢³Êº¹¤¬Ã±°ì¤Î»à°ø¤À¤±¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤¬½Å»ë¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±¤¸ÈóÂç³ØÂ´¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö½»¤à¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þÁ±¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬°Û¤Ê¤ë¡×ÅÀ¤Ç¤¹¡£·´¤´¤È¤Î»àË´Î¨¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤Ï»þ´Ö¤È¤È¤â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶ÑÃÍ¤Îº¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°èº¹¤½¤Î¤â¤Î¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏÍý¤Îº¹¤ÏÅÔ»ÔÉô¤ÈÇÀÂ¼Éô¤Î°ã¤¤¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ÅÔ»ÔÂ¦¤Ç¤Ï»àË´Î¨¤Î²þÁ±¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤ÇÇÀÂ¼Â¦¤Ç¤Ï²þÁ±¤¬Æß¤¯¡¢ÇÀÂ¼Éô¤¬ÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÎòº¹¤¬¹¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°èÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ³Êº¹¤¬¸ÇÄê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¿Þ¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤¦¤·¤¿ÃÏÍýÅª¤ÊÊ¬´ô¤òÀ¸¤àÍ×°ø¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î¸õÊä¤òÈæ³Ó¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖµÊ±ìÎ¨¤ÎÃÏ°èº¹¤Ï»àË´Î¨¤ÎÃÏ°èº¹¤¬¤É¤¦¹¤¬¤Ã¤¿¤«¤È¶¯¤¯·ë¤ÓÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÊ±ìÎ¨¤Î¿ä°Ü¤ò³ØÎò¤ÈÅÔ»Ô¡¦ÇÀÂ¼¤ÇÊ¬¤±¤ë¤È¡¢Âç³ØÂ´¶È¼Ô¤Ç¤ÏÅÔ»Ô¡¦ÇÀÂ¼¤È¤âÄã²¼¤¬¿Ê¤à°ìÊý¤ÇÈóÂç³ØÂ´¶È¼Ô¤Ç¤ÏÇÀÂ¼Éô¤ÎµÊ±ìÎ¨¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÇÀÂ¼¤Î³«¤¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤·¹¸þ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢µÊ±ìÎ¨¤¬¹â¤¤ÃÏ°è¤Û¤É¤½¤Î¸å¤Î»àË´Î¨¤¬°²½¤·¤ä¤¹¤¤(²þÁ±¤·¤Ë¤¯¤¤)·¹¸þ¤¬¡¢ÈóÂç³ØÂ´¶È¼Ô¤Ç¤Ï¤è¤ê¶¯¤¯É½¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Âç³ØÂ´¶È¼ÔÂ¦¤Ç¤âµÊ±ì¤Ï·ò¹¯¤ò¶¼¤«¤¹¥ê¥¹¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÏÍýÅª¤ÊÊÑ²½¤È·ë¤ÓÉÕ¤¯ÅÙ¹ç¤¤¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¼å¤¯¡¢µÊ±ì¤¬¡ÖÈóÂç³ØÂ´¶È¼ÔÂ¦¤ÎÃÏ°èº¹¤Î³ÈÂç¡×¤È½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¼¨º¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤ÏµÊ±ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸¦µæ¤Ç¤ÏÈîËþ¤Ê¤ÉÂ¾¤Î·ò¹¯¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ë¸õÊä¤âÆ±¤¸ÏÈÁÈ¤ß¤ÇÅö¤Æ¤Ï¤á¡¢»àË´Î¨¤¬°²½¤·¤¿ÃÏ°è¤È²þÁ±¤·¤¿ÃÏ°è¤Î°ã¤¤¤Ë¤É¤ÎÍ×°ø¤¬ºÇ¤â¤è¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÈîËþÎ¨¤È»àË´Î¨¤Ë¤â°ìÄê¤Î´Ø·¸¤Ï¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¤³¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤ÏµÊ±ì¤Û¤ÉÌÀ³Î¤Ë¡Ö»àË´Î¨¤¬Æ°¤¤¤¿ÃÏ°è¤ÎÊÂ¤Ó¡×¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤ÏµÊ±ì¤Î·ò¹¯Èï³²¤À¤±¤Ç³Êº¹³ÈÂç¤ÎÁ´¤Æ¤òÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»àË´Î¨¤Î³Êº¹¤ÏÂç¤¤¯»à°ø¤âÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µÊ±ì¤ÏÊÌ¤ÎÍ×°ø¤Î±Æ¶Á¤òÁýÉý¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢½Û´Ä´ï¡¦Ç¾·ì´É¡¦ÅüÇ¢ÉÂ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÎÎ°è¤Ç¤â¡¢ÈóÂç³ØÂ´¶È¼ÔÂ¦¤ÇµÊ±ìÎ¨¤È»àË´Î¨ÊÑ²½¤¬Æ±Êý¸þ¤ËÆ°¤¯·¹¸þ¤¬¸«¤¨¡¢µÊ±ì¤Î±Æ¶Á¤¬ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄê¤Î»à°ø¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤ì¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤ò¼¨¤¹ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸¦µæ¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤ÎHacker News¤Ç¤âµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡ÖÂç³Ø¿Ê³Ø¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¤È¤·¤ÆÈóÂç³ØÂ´¶È¼ÔÂ¦¤Ë¹â¥ê¥¹¥¯ÁØ¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖµÊ±ì¤À¤±¤ÇÃæÇ¯´ü»àË´¤ÎÀâÌÀ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¡ÖÈîËþ¤ä¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤¬¸¶°ø¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¡Ö°åÎÅ¥¢¥¯¥»¥¹¤Îº¹¤¬½ÅÍ×¡×¡ÖÃË½÷Èæ¤ÎÊÑ²½¤¬´ØÏ¢¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÅ¦¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤âµÊ±ì¤ò¶¯¤¤Í½Â¬°ø»Ò¤È¤·¤Æ¼¨¤·¤Ä¤Ä¡¢¤Ê¤¼ÈóÂç³ØÂ´¶È¼Ô¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡Ö¾ì½ê¤Î±Æ¶Á¡×¤¬¤³¤ì¤Û¤É¶¯¤¯¸½¤ì¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÏÌ¤²ò·è¤À¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£