¡¡SFºî²È¡¢µ¯¶È²È¡¢¥½¥Õ¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä°ÂÌîµ®Çî»á¡£º£²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿»²µÄ±¡Áªµó¤ÎÈæÎã¶è¤ÇÅöÁª¡¢»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£2024Ç¯¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ÅÔÃÎ»öÁª¤Î¤³¤í¤«¤é¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÁªµóÀï¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÄÌ¤¸¤ÆÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¡×¤ò¤³¤È¼´¤Ë¡¢Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖABEMA Prime¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê°ÂÌî»á¤ÎÆü¡¹¤ËÌ©Ãå¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂ¿Ë»¤ÎÃæ¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ø¤ÈÁö¤ë°ÂÌî»á
¢£±ÊÅÄÄ®¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¤¿¿·É÷
¡¡2025Ç¯12·î¡¢Î×»þ¹ñ²ñ²ñ´üÃæ¤Î»²µÄ±¡µÄ°÷²ñ´Û¡£°ÂÌî»á¤Î»öÌ³½ê¤Ï¡¢Â¾¤ÎµÄ°÷¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼«¿È¤Î¼¹Ì³¼¼¤Ë¤ÏÅÚÂ¸·¶Ø¤ÎÎÐ¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤ä¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÊÂ¤Ö¡£¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê²ñµÄ¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¤Ç¤¤¤í¤¤¤í½ñ¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¡Ê´ë¶È¡ËÅª¤Ê¶õ´Ö¤ò±ÊÅÄÄ®¤Ë»ý¤Á¹þ¤â¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¡¢Ê·°Ïµ¤¤Å¤¯¤ê¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä«Áá¤¯¤«¤é¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤³¤Ê¤·¡¢Àµ¸á¤ò²á¤®¤Æ¤â¥é¥ó¥Á¤Î»þ´Ö¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£µðÂç¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËºÂ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¼ê¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÂ³¤±¤ë¡£ ¤½¤³¤ÇµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¤ß¤é¤¤µÄ²ñ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤À¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¹ñ²ñ¤Ç¤É¤ó¤ÊË¡°Æ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡£Ë¡²þÀµ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤¤°Õ¸«¡¢È¿ÂÐ°Õ¸«¡¢»¿À®°Õ¸«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¡¢»¿À®¤Ê¤Î¤«È¿ÂÐ¤Ê¤Î¤«¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡ÅÞ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñ²ñ¡¢°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£½êÂ°¤¹¤ëÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ç¼ÁÌä¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¡×¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¼Áµ¿¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ï¤ï¤º¤«10Ê¬¡£¤³¤ÎÃ»¤¤»þ´Ö¤ò¤¤¤«¤ËÍ¸ú¤Ë»È¤¦¤«¡¢¥Á¡¼¥àÁ´°÷¤Ç¹Í¤¨È´¤¯¡£
¡¡¡Ö¹ñ²ñµÄ°÷¤Î»Å»ö¤Ï¡¢¼Áµ¿¤ËÎ©¤Á¡¢²¿¤«¼ÁÌä¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊª»ö¤òÆ°¤«¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Ìò³ä¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£¤¤Á¤ó¤ÈÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿10Ê¬¤ò¤¤¤«¤Ë¾å¼ê¤¯»È¤Ã¤ÆÀ¤¤ÎÃæÁ°¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤«¡×¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¿Í´Ö¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âËº¤ì¤Ê¤¤¡£½µÌÀ¤±¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¡Ö¼ÁÌäÄÌ¹ð¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊý¿Ë¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¼ÁÌäÄÌ¹ð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾ÊÄ£¤ÎÊý¤Î»Ä¶È¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢¤½¤³¤ËÉé²Ù¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡£±Ä¶ÈÆü2ÆüÁ°¤Î5»þ¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖAI¤ÈÌ±¼ç¼çµÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÙ¶¯²ñ¡×¡£Í¿ÌîÅÞ¤¬¡¢ÅÞÇÉ¤òÄ¶¤¨¤ÆÃæ·ø¡¢¼ã¼êµÄ°÷¤¬½¸¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢°ÂÌî»á¤¬Ê¿¾ÌÀÁ°¥Ç¥¸¥¿¥ëÂç¿Ã¤Ë»ý¤Á¤«¤±¤ÆÈ¯Â¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹ñ²ñ±¿±Ä¤ò¸úÎ¨²½¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤Ê¤É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤â°ÂÌî»á¤Ï±Æ¶ÁÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ëÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÃæÃ«°ìÇÏ½°µÄ±¡µÄ°÷¤â°ìÌÜÃÖ¤¯¡£¡Ö¶Ë¤á¤Æ¿´¶¯¤¤¡£Ä¶ÅÞÇÉ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤ÎÊý¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤È¿¼¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·úÀßÅª¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£
¢£·ãÆ°¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤È¡¢ÊÑ¤ï¤é¤Ì¿®Ç°
¡¡°ÂÌî»á¤ÎÆü¾ï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÊ¬¹ï¤ß¤À¡£Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ë¸þ¤«¤¦¤¿¤á¤ËÁö¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤·¡¢Ìë¤ÏYouTube¤Î»£±Æ¤ä¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿¤¬¹µ¤¨¤ë¡£¡Ö1ÆüÃæµÙ¤ß¤È¤¤¤¦Æü¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Ê¤¼¤½¤³¤Þ¤ÇÆ¯¤±¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö¡ÊÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¡Ë³ä¤È³Ú¤·¤¤¥¿¥¤¥×¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤âÅöÁ³Ë»¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÀÎÆ¯¤¤¤Æ¤¿»þ¤âÊÌ¤ËµÙ¤ß¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡£
¡¡¿¦¼ï¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤âÂ¿Ë»¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ²¿¤«¤ËÄ©¤â¤¦¤È¤¹¤ë»ÑÀª¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê¿¦¶È¤Î¥é¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤³¤Î¥é¥Ù¥ë¤ò¤³¤¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊý¤Ç¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¡£¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢µ¯¶È²È¤È¤·¤Æ¤â¡¢¼Â¤ÏSFºî²È¤È¤·¤Æ¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤½¤ó¤ÊÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼ÄÌ¤¸¤ÆÌ¤Íè¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ËÊÑ¤ï¤é¤º¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¡£
¡¡¤¢¤ëÆü¡¢ÁíÌ³°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¼Áµ¿¤ò½ª¤¨¤¿°ÂÌî»á¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤ËÌá¤ë¤È¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥«¥Ã¥×¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤¹¤¹¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤¹¤°¤µ¤Þ¼¡¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤äÍèµÒÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¼«¤é¤Î¼Áµ¿¤ò¼«¤é¼Â¶·²òÀâ¤¹¤ëYouTubeÆ°²è¤Î»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡¢À¯¼£²È¤ÏÂ¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÌ³¤á¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡£
¡¡¡Ö²æ¡¹¤Ï´ðËÜÅª¤ËÍ¸¢¼Ô¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤¬À®ÀÓÉ½¡£ËÜÅö¤Ë¤É¤ì¤À¤±À®²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤ÏÍ¸¢¼Ô¤ÎÊý¤ÎÈ½ÃÇ¡£¿¿Ùõ¤Ë¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ï¸«¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£2026Ç¯¤â¤¿¤Ö¤ó¡¢·ë¹½·ãÆ°¤ÎÇ¯¤À¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤ÏÀ¤³¦¾ðÀª¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢AI¤Î¿ÊÊâ¤â¥ê¥¢¥ë·ÐºÑ¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ß¤é¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¡£¤½¤³¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£
