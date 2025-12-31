Íî¸ì²È¡¦ÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤µ¤ó¤¬ÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤á»àµî¡¡81ºÐ¡¡¿·ºîÍî¸ì¤ÎÌ¾¼ê¤Î¡È´óÀÊ¤ÎÇú¾Ð²¦¡É
¡¡Íî¸ì²È¤ÎÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¡Ê¤»¤¤»¤¤Æ¤¤¡¦¤â¤â¤¿¤í¤¦¡¢ËÜÌ¾¡¦Ìøß·¾°¿´¡á¤ä¤Ê¤®¤µ¤ï¡¦¤¿¤«¤ß¡Ë¤µ¤ó¤¬ÇÔ·ì¾É¤Î¤¿¤á28Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤¬31Æü¡¢Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£81ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÅíÂÀÏº¤µ¤ó¤Ï1945Ç¯»º¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©½Ð¿È¡£66Ç¯¤Ë½ÕÉ÷ÄâÌø¾º¤ËÆþÌç¡£80Ç¯¤Ë¿¿ÂÇ¤Ë¾º¿Ê¤·¡¢ÀÎÀÎÄâÅíÂÀÏº¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£95Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Ë¤Ï¼ÒÃÄË¡¿ÍÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñÍý»ö¤òÌ³¤á¤¿¡£ÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤Ç¿·ºîÍî¸ì¤ÎÌ¾¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡ÖÍµ¼¡ÏºÊª¸ì¡×¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤¿¡£
¡¡Íî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤Ï¡ÖÍî¸ì·Ý½Ñ¶¨²ñ¤ò¸£°ú¤·Â³¤±¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Î¹Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¡Ø·ëº§ÁêÃÌ½ê¡Ù¡ØÍµ¼¡ÏºÊª¸ì¡Ù¡Ø¶âËþ²ÈÂ²¡Ù¤Ê¤ÉÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ä´¶À¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¿·ºîÍî¸ì¤ò¿ôÂ¿¤¯À¸¤ß½Ð¤·¡¢ËÑëÄ¤È¤·¤¿¸ì¤ê¸ý¤È¶¦¤ËÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¿·ºîÍî¸ì¤ÎÌ¾¼ê¤Ç¤·¤¿¡£¡È´óÀÊ¤ÎÇú¾Ð²¦¡É¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¡¢¹âºÂ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ËµÒÀÊ¤Î¶õµ¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼À¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹´¶¤Ë°¦ÕÈ¤¬Æ±µï¤·¤¿Â¸ºß´¶¤Ï¤Ò¤È¤¤ï°ÛºÌ¤òÊü¤Á¡¢¾ï¤Ë´ÑµÒ¤ò¾Ð¤¤¤Î±²¤Ë°ú¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅíÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¸ùÀÓ¤ò¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡ÅíÂÀÏº¤µ¤ó¤ÏÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤µ¤ó¡¢²ÎÍØ¶Ê¡¢µð¿Í¤Ê¤É¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤ò³è¤«¤·¤¿¥Í¥¿¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¡£¡Ö¥Í¥¿¤òºî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É¤ÎÍµ¼¡Ïº¹¥¤¡¢µð¿Í¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌîµå¥Í¥¿¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Î²»³ÚÃÌµÁ¡¢Åò°û¤ßÃãÏÒ¤ò»È¤Ã¤¿ÆÈÆÃ¤Î¥®¥ã¥°¡¢¡Ø¥ë¥¤¥¸¥¢¥Ê¡¦¥Þ¥Þ¡Ù¤ò²Î¤¤Â¾½Ð±é¼Ô¤ò´¬¤¹þ¤ó¤Ç¥Ä¥¤¥¹¥È¤òÍÙ¤é¤»¤ëÍ¾¶½¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¿Ô¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¹¤¯°¦¤µ¤ì¤¿»Õ¾¢¤Ç¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÍè½Õ¤ÎÏ»ÈÖÄï»Ò¡¦ÀÎÀÎÄâ´îÂÀÏº¤Î¿¿ÂÇ¾º¿Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤³¤ÎÅÙ¤ÎµÞÀÂ¤¬²ù¤ä¤Þ¤ì¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Î¹âºÂ¤Ï12·î13Æü¤ÎÄ¹Ìî»ÔÆâ¤Ç¤ÎÍî¸ì²ñ¤Ç¡¢±éÌÜ¤Ï¡Ö¥«¥é¥ª¥±ÉÂ±¡¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶à¤ó¤Ç¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£