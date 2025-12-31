¡È¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡É¤¬ÏÃÂê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¡¢¿¢Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Âð¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¿¢Êª±à¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤ªÉô²°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤âÍýÁÛ¤À¤Ê¤¡¡×
¡¡²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê55¡Ë¤¬¡¢°é¤Æ¤¿¿¢Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¤ÈÏÃÂê¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¼«Âð
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤¹ëÅ¡¡×¡ÖÄí¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¹¤¤¤Ê¤ó¤Æ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¼«Âð¤ÎÄí¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¼ý³Ï¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢Ìó20Ç¯´Ö°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¿¢Êª¤ÈÊÂ¤Ö¼Ì¿¿¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¿¹©Æ£¡£
¿¢Êª¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¼«Âð¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«
¡¡2025Ç¯12·î28Æü¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥à¡£Åß¤¬±Û¤»¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉô²°¤ÎÃæ¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âç¤¤ÊÍÕ¤ò»ý¤Ã¤¿¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¢Êª¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¼«Âð¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸«¤Æ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¸µµ¤¡£¤Û¤é¡¢¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤Þ¤Ç¡£¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡¢¥â¥ó¥¹¥Æ¥é¤¬¤³¤³¤Ë¤ï¤µ¤¡¤Ã¤È¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡£·¹¤¤¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¢È¤¬¡×¡Ê¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ë
¡¡¹©Æ£¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥Ç¥Ë¥¦¥àÎ©ÇÉ¤¡¡Á¡£¤ªÉô²°¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¤âÍýÁÛ¤À¤Ê¤¡¡×¡Ö¿¢Êª±à¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ìþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤·¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë