¡Ú¹ÈÇò¡Û¸«¤É¤³¤í¤Þ¤È¤á¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¡¥É¥ß¥Î¡õ¤±¤ó¶Ì¤Û¤«
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤Î¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7:20¡Á11:45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¤Î¡Ö¸«¤É¤³¤í¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡Ú°ìÍ÷¡Û¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¼Ô¡õ¶ÊÌÜ¡¦¶Ê½ç¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð¾ì²ó¿ô¤â
¡¡King ¡õ Prince¤Ï¡¢¡ÖWhat We Got ¡Á´ñÀ×¤Ï¤¤ß¤È¡Á¡×¤ò¥ß¥Ã¥¡¼¡õ¥ß¥Ë¡¼¤ÈSP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¥ß¥Ã¥¡¼¤Î¿·¤¿¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¶Ê¤Ç¡¢¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¤È¥ß¥Ë¡¼¥Þ¥¦¥¹¤â°ì½ï¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄÍø¿¤Ï¡¢1986Ç¯¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡ÖMissing¡×¤È¡¢1996Ç¯¤ËÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡ÖLA¡¦LA¡¦LA LOVE SONG¡×¡¢¤µ¤é¤Ëº£Ç¯È¯É½¤·¤¿¡Ö1, 2, Play¡×¤È¤¤¤¦40¼þÇ¯¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¡£»þÂå¤ò¤³¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤ò¡¢35Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤òµÇ°¤·¤¿¹ÈÇòÆÃÊÌ´ë²è¤Ç¤ÏºæÀµ¾Ï¤¬¡¢¤µ¤é¤ÐÎø¿Í¡ÊºæÀµ¾Ï¡Ë¡Á¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡¦¥Ð¥ó¡Ê¥¶¡¦¥¹¥Ñ¥¤¥À¡¼¥¹¡Ë¡Á¥â¥ó¥¡¼¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ê¥´¥À¥¤¥´¡Ë¡Á¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª¡ÊºæÀµ¾Ï & Rockon Social Club¡Ë¤È¤¤¤¦¡¢¼«¿È¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¿ô¡¹¤òRockon Social Club¤È¶¦¤Ë¥á¥É¥ì¡¼¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡TUBE¤Ï¡¢º£Ç¯¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Î²Æ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿4¿Í¤¬¡Ö¹ÈÇò ²Æ¤Î²¦ÍÍ¥á¥É¥ì¡¼¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤ÎÆó¿Í¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÌÀ¤ë¤¤°ÂÂ¼¡¢½Ð¾ì²Î¼ê¤é¤â¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë»²²Ã¡£¹ÈÇò¤ÎÉñÂæ¤ò¡Ö²Æ¡×¤ËÅÉ¤ê¤«¤¨¤ë¡¢¤ªº×¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡Å·Æ¸¤è¤·¤ß¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤«¤é¤Ì°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¡¢¥¥ì¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÀºÅÙ¤Î¹â¤¤ÆÃÄ§Åª¤Ê¥À¥ó¥¹¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¡Ö¤¢¤ó¤¿¤Î²ÖÆ» ¡Á¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¥À¥ó¥¹SP¡Á¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÈäÏª¡£FRUITS ZIPPER¡¢CANDY TUNE¤â¥À¥ó¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¡¡¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö¾Ð¤Ã¤¿¤êÅ¾¤ó¤À¤ê¡×¤ò²Î¤¦¡¢É×ÉØ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥å¥ª¡¦¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥È¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥Ìò¤Î¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤È¡¢¸å¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ë¥Ø¥Ö¥óÌò¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¤¬¡ÈÉ×ÉØ¡É¤Ç±þ±ç¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿²È¡¦ÀîÅç¾®Ä»¤Ë¤è¤ë¡¢¹ÈÇò¤À¤±¤ÎÌ¤¸ø³«¼Ì¿¿¤âÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡É¹Àî¤¤è¤·¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Àï¸å¤Î²ÎÍØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë²ÎÉ±¡¦Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤Î¡Ö°¦»¸»¸¡×¡£¾¼ÏÂ¤Î¥é¥¸¥ª¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤½¤·¤Æ¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¤¿Èþ¶õ¤µ¤ó¤Î²Î¾§±ÇÁü¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾¶Ê¤òËü´¶¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ²Î¤¤·Ñ¤°¡£
¡¡¿å¿¹¤«¤ª¤ê¤Ï¡¢Âçºå¤Î¤´ÅöÃÏ¥½¥ó¥°¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡ÖÂçºåÎø¤·¤º¤¯ ¡Á¹ÈÇò¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸2025¡Á¡×¤òÈäÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¥É¥ß¥ÎÅÝ¤·¤Ç¡¢2025Ç¯¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£µîÇ¯¤Î¥É¥ß¥Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎËÙÊÆÍºÅÍ¤¬¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£º£Ç¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼¤¬Ã¯¤Ê¤Î¤«¤âÃíÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡LiSA¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ö»Ä¹ó¤ÊÌë¤Ëµ±¤±¡×¤òÈäÏª¡£¹ÈÇò¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤À¤±¤Î¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤òÈäÏª¡£¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëÀéÄ»¡¦¥Î¥Ö¤¬±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Î¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¿óÌò¡¦ËÌÂ¼¾¢³¤¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¤Ð¤¤¤¤ó¤Þ¤ó¡¢¥¸¥ã¥à¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢¥É¥¥ó¤Á¤ã¤ó¡¢¤·¤ç¤¯¤Ñ¤ó¤Þ¤ó¡¢¥«¥ì¡¼¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤é¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤ÈNHK¸ò¶Á³ÚÃÄ¤Ë¤è¤ë¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÈäÏª¡£ºäËÜÅßÈþ¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÌëºù¤ª¼·¡×¤ò¡¢M!LK¤¬ÍÙ¤ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢½ãÎõ¤¬¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î¡Ö¤¤¤¤Åò¤À¤Ê(¥Ó¥Ð¥Î¥ó¡¦¥í¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ò²¹ÀôÃÏ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤ÇÈäÏª¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òÅÁ¤¨¤ë¡£ÇµÌÚºä46¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ê¥â¥³¥ó¤ò»È¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤Î¡ÖSame numbers¡×¤ÇSP¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡·ëÀ®25¼þÇ¯¤ÎPerfume¤Ï¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×¡Ê³èÆ°µÙ»ß¡ËÁ°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£Îò»Ë¤òÇ»½Ì¤·¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¸«¤»¤ë¡£
¡¡»°»³¤Ò¤í¤·¤Ï¡¢º£Ç¯¤â¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¹ÈÇò¡ß¤±¤ó¶Ì¡×¤òÈäÏª¡£»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¤â»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¹¤ë¡£
