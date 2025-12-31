¡Ö²ÝÂê¤ËÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡×ÀÐÇËÁ°¼óÁê2026Ç¯¤Ë´üÂÔ¡¡¡È¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¡É¤Ï¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¾¯»Ò²½ÂÐºö¡×¡¡¡Ø·Êµ¤Ëþ³«¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Ë½Ð±é
ÀÐÇËÁ°ÁíÍýÂç¿Ã¤Ï31ÆüÄ«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö·Êµ¤Ëþ³«¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢2026Ç¯¤Ï¡Ö²ÝÂê¤ËÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁ°¼óÁê¡§
ÍèÇ¯¡Ê2026Ç¯¡Ë¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê²ÝÂê¤ËÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤¬¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡£¿Í¸ý¤¬Áý¤¨»Ï¤á¤ë¤È¤«¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Î½÷À³èÌö¡£°ì¿Í°ì¿Í¤Î¹¬¤»¤¬¼Â¸½¤¹¤ëÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È¡£
ÀÐÇË»á¤ÏÁíÍý¤È¤·¤Æ¤ä¤ê»Ä¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÃÏÊýÁÏÀ¸¤È¾¯»Ò²½ÂÐºö¤À¡£ÆüËÜ¤ÎºÇÂç¤Î²ÝÂê¤Ë¤á¤É¤ò¤Ä¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁ°¼óÁê¡§
ÍèÇ¯¤¬¾¼ÏÂ¡ÊËþ¡Ë100Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÀïÁè¤Î¤Ê¤¤Ê¿ÏÂ¤Ê»þÂå¡¢¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤«¤ó¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇË»á¤Ï¤µ¤é¤ËÀï¸å80Ç¯¤À¤Ã¤¿2025Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤³¤È¤òÆóÅÙ¤È¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Í¤¨¤ë1Ç¯¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£