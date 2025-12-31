µÈÅÄ¼ëÎ¤¡¢¼«¿È¼ê³Ý¤±¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÊÄÅ¹¤òÊó¹ð¡Ö»×¤¤½Ð¿¼¤¤3Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¸µNMB48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÈÅÄ¼ëÎ¤¡Ê29¡Ë¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡Öanchelion¡×¤¬Æ±Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆÊÄÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡µÈÅÄ¤ÏËÜÆü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥Éanchelion ¤ÏÊÄÅ¹¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö3Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¤¬º£¤Î»ä¤¬ºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤âÂô»³¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¨¤Æanchelion¤òÄÌ¤·¤ÆÂô»³¤Î½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ê»×¤¤½Ð¿¼¤¤3Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
.
¡¡¡Ö»ä¤Ï¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬Åù¿ÈÂç¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤Î´Ä¶¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¤Þ¤¿ºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëÆü¤¬Íè¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¿·¤·¤¯²¿¤«¤ò»Ï¤á¤ëÆü¤Þ¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡3Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤À¡£