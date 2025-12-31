¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¡Ö²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡¡¡¡¿Æ¸ò¿¼¤¤ÂçÊª²Î¼êÌÀ¤«¤¹¡¡1½µ´ÖÁ°¤Ë¤âÅÅÏÃ
¡¡²Î¼ê¡¢½÷Í¥¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¼Ä¸¶¤È¤â¤¨¡Ê46¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¥²¥¹¥È¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤ËVTR½Ð±é¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤ÂçÊª²Î¼ê¤ÎÁÇ´é¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÉ¹Àî¤¤è¤·¤¬½Ð±é¡£É¹Àî¤ÎÉáÃÊ¤ÎÁÇ´é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢VTR½Ð±é¤·¤¿¼Ä¸¶¤Ï¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤º¢¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡£²ñ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤¿À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¹ç¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¡È¤È¤â¤¨¤Á¤ã¤ó¡É¡È¤¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¤¹¤°ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï¤è¤¯¼Ä¸¶¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÄÌ¤êÈþÀ¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯À¼¤¬¶Á¤¯¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç»ä¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤ë¤È¡È¤È¤â¤¨¤Á¤ã¡¼¤ó¡ª¸µµ¤¡©¤â¤¦KIINA.¤À¤è¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¤â¤¦¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬À¨¤¤¹â¤¤À¼¤Ç¡£¡Èº£¤Í¡¢Èþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤óÄ°¤¤¤Æ¤¿¤Î¡£¤â¤¦ºÇ¹â¤Ê¤Î¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ªº×¤ê¥Þ¥ó¥Ü¡Ù¤òÅÅÏÃ±Û¤·¤Ç²Î¤¤¤À¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾ðÊó¤Ë¡¢É¹Àî¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É1½µ´Ö¤°¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤è¡¢ÅÅÏÃ¤·¤¿¤Î¡×¤È¶ì¾Ð¡£¼Ä¸¶¤Ï¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤Ë¥«¥é¥ª¥±¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¤¤¤Á¤ã¤ó¤Ï²Î¤ò²Î¤¦Á°¤ËÈ¯À¼Îý½¬¤ò¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Çú²»¥Ü¥¤¥¹¤Ç¡È¥¿¡¼¡ª¡É¤Ã¤Æ¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¶Á¤ÅÏ¤ëÀ¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Ä°¤¤¤¿»þ¤ËËÜÅö¤Ë¿Ì¤¨¤Æ¡£¤³¤ì¤Ï¤¼¤Ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤¤¤¤Á¤ã¤ó¤Î¡È¥¿¡¼¡ª¡É¤ÏÍá¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤È¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£