¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¡¢Netflix¤òÄËÎõÈãÈ½ ¨¡ ¡Ö·à¾ìÂÎ¸³¤Î¿¼¤ß¤ÏÃ¯¤Ë¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ï¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ä¡Ø¥¿¥¤¥¿¥Ë¥Ã¥¯¡Ù¡Ê1997¡Ë¤Ê¤É¤Îµð¾¢´ÆÆÄ¥¸¥§ー¥à¥º¡¦¥¥ã¥á¥í¥ó¤¬¡¢¤Î·à¾ì¸ø³«¤ËÂÐ¤¹¤ë»ÑÀª¤òÄËÎõ¤ËÈãÈ½¤·¤¿¡£
2025Ç¯12·î5Æü¡¢Netflix¤¬¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¡¦¥Ç¥£¥¹¥«¥Ð¥êー¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¡õ¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°ÉôÌç¤òÇã¼ý¤¹¤ë·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£Netflix¤Ï¸ø¼°¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥ïー¥Êー¤Ë¤è¤ë¸½ºß¤Î»ö¶È¤ò°Ý»ý¤·¡¢±Ç²è¤Î·à¾ì¸ø³«¤ò´Þ¤à¶¯¤ß¤ò¶¯²½¡×¤¹¤ë¤È¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢Netflix¤Î¥Æ¥Ã¥É¡¦¥µ¥é¥ó¥É¥¹CEO¤Ï±Ç²è¤Î·à¾ì¸ø³«¥â¥Ç¥ë¤ò¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¡×¤È¸ì¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë±Ç²è´Û¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ø¥Ðー¥Óー¡Ù¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖNetflix¤Ç¤âÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¤À¤í¤¦¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð°Þ¤æ¤¨¡¢±Ç²è¶È³¦¤Ç¤ÏNetflix¤Ø¤ÎÈ¿È¯¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸½¼Â¤À¡£
¥¥ã¥á¥í¥ó´ÆÆÄ¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÆ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö±Ç²è´Û¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ç¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤Ê¤¤¶õ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÂÎ¸³¤Î¿¼¤ß¤ÏÃ¯¤Ë¤âÈÝÄê¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢·à¾ìÂÎ¸³¤Ø¤Î¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ê±Ç²è´Û¤Ï¡Ë¥ê¥â¥³¥ó¤â¤Ê¤¯¡¢°ì»þÄä»ß¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£²ÈÂ²¤¬¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¥Ô¥¶¤òÃíÊ¸¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¼¡¤ÎÌë¤ËÂ³¤¤ò¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¿ÍÀ¸¤Ç·Ð¸³¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÎ¸³¨¡¨¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢°ìÆüÃæ¥¹¥¯¥íー¥ë¤òÂ³¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¡Ê±Ç²è´Õ¾Þ¤â¡ËÃÇÊÒÅª¤ÇÊ¬ÃÇ¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
°ÊÁ°¤«¤é¡Ö·à¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¡¢¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·èÃÇ¡£¼«Ê¬¤È·Ý½ÑºîÉÊ¤¬¡¢Á´¿À·Ð¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¿¥¥ã¥á¥í¥ó¡£Netflix¤Ë¤è¤ë¥ïー¥ÊーÇã¼ý¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë°ÊÁ°¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢·à¾ìÂÎ¸³¤ò·Ú¤ó¤¸¤ëNetflix¤È¡¢¤³¤ì¤Ë·Þ¹ç¤¹¤ë¤Î»ÑÀª¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö±Ç²è¤ò1½µ´Ö¤ä10Æü´Ö¾å±Ç¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Î¸õÊä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤Ê¤ó¤Æº¬ËÜÅª¤ËÉå¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤Ï·à¾ì¸ø³«¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢·à¾ì¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¤¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤Ï»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï²¿¤Î°ÕÌ£¤â¤Ê¤¤¡£Èà¤é¡Ê¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¡Ë¤Ï¾è¤Ã¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤Ò¤É¤¤¡£Netflix¤¬¥ª¥¹¥«ー¤òÁè¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¤³¤Î¤È¤¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢Netflix¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤¬¡Ö¥Ù¥¹¥È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢Netflix¤Ç¤Ï¡ÖÂç»´»ö¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤¬Ã±¤Ê¤ë¥¹¥È¥êー¥Þー¤È¤Ê¤ê¡¢·à¾ìÍÑÂçºî¤ò¼º¤¤¡¢ÀãÊø¤Î¤è¤¦¤Ë¿êÂà¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¡£
¡Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°´ë¶È¤Ï¡¢Èà¤é¡Ê±Ç²è¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¤¬ÃÛ¤¾å¤²¤¿·Ý½ÑÅª¤Ê´ðÈ×¤Î¤â¤È¤ËÂ¾ì¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Netflix¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î´ë¶È¤¬ÇüÂç¤Ê»ñ¶â¤òÅê¤¸¤Æ°ìÎ®¤ÎºÍÇ½¤ò½¸¤á¡¢¤½¤ÎÂ¸µ¤ò¤¹¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¡Ê±Ç²èÀ½ºî¤Î¡Ëº£¤ÎÍ½»»¤Ï¡Ø¥Ç¥åー¥ó¡Ù¤ä¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¤Ê¤É¤Î±Ç²è¤ÎÈ¾Ê¬¤«¤é3Ê¬¤Î1¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÇÛ¿®¤«¤é¤â¡¢Âç¼ê¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î·à¾ìÉôÌç¤«¤é¤â¥´ー¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡×
¥¥ã¥á¥í¥ó¤Ï¡¢Netflix¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÈà¤é¡ÊNetflix¡Ë¤Î»Å»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÖÎò»ËÅª¤Ë¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ä¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢¥ïー¥Êー¤Î»Å»ö¤À¤Ã¤¿¡£¥ïー¥Êー¤Ï¡Ø¥Ç¥åー¥ó¡Ù¤ò¸«»ö¤ËÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤é¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡£
