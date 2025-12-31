´Ú¹ñ¤Î¡ÈÅÚ²¼ºÂ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡É¤¬°úÂà¤òÅÅ·âÈ¯É½¡ª¸ùÀÓ¤È¥¤¥¸¥áµ¿ÏÇ¡¢ÇÈÍðËü¾æ¤À¤Ã¤¿Áª¼êÀ¸³è¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É
2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ü¥ë¥à¡Ê32¡Ë¤¬¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥à¡¦¥Ü¥ë¥à¡¢¸ÞÎØ¤Ç¾×·âÅÚ²¼ºÂ
¥¥à¡¦¥Ü¥ë¥à¤Ï12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡Ö11ºÐ¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¡¢2010Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤ÇÂåÉ½¤È¤·¤ÆÉ¹¤Î¾å¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÂçÈ¾¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æº£Ç¯¤òºÇ¸å¤Ë¶¥µ»À¸³è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢°úÂà¤ò·è¤á¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡ÖÌ´¤òÄÉ¤¤¡¢»ß¤Þ¤é¤ºÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ÎÆ»Ãæ¤Ç¸ÞÎØ¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤È¤¤¤¦µ®½Å¤ÊÉñÂæ¤ÈÂçÀÚ¤Ê½Ö´Ö¤Ë½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£´î¤Ó¤Î½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¸À¤¤¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤»þ´Ö¤â¤Þ¤¿²á¤®¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Þ¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤À¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¾¯¤·¤æ¤Ã¤¯¤êÊâ¤¤¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤À¿´¹½¤¨¤È»ÑÀª¤Ç¡¢¿·¤·¤¤¾ì½ê¤Ç¤âÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ê¬¤ÎÆ»¤ò¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È¤âµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾®³Ø5Ç¯À¸¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¤ò»Ï¤á¤¿¥¥à¡¦¥Ü¥ë¥à¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Ø¤ÈÅ¾¸þ¡£Ãæ¡¦Ä¹µ÷Î¥¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯³èÌö¤·¤¿¡£
2011Ç¯¤Î¥¢¥¹¥¿¥Ê¡¦¥¢¥ë¥Þ¥Æ¥£Åßµ¨¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Î½÷»Ò3000m¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤È¡¢2017Ç¯»¥ËÚÅßµ¨¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï½÷»Ò5000m¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£3000m¡¢¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢2018Ç¯Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Î¥Á¡¼¥à¥Ñ¥·¥å¡¼¥È½à¡¹·è¾¡¸å¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¤¤¤¸¤áÁö¹Ô¡ÊÃç´Ö³°¤ìÁö¹Ô¡Ë¡Éµ¿ÏÇ¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¡¢·ã¤·¤¤ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÇÀèÇÚ¤Î¥Î¡¦¥½¥ó¥è¥ó¤¬¤Û¤«¤ÎÁª¼ê¤«¤éÂç¤¤¯ÃÙ¤ì¡¢´Ú¹ñ¤¬4¶¯¿Ê½Ð¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Î¡¦¥½¥ó¥è¥ó¤Ï¡Ö¥¥à¡¦¥Ü¥ë¥à¤¬ÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÎý½¬¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ°·¤¤¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¼çÄ¥¡£¥¥à¡¦¥Ü¥ë¥à¤¬¡È¸ÉÎ©¤µ¤»¤¿¡É¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦µ¿ÏÇ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¥¥à¡¦¥Ü¥ë¥à¤Ï½÷»Ò¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¬¡¢ÁûÆ°¤Î±²Ãæ¤Ç¼Õºá¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢¥ê¥ó¥¯¾å¤ÇÉ¨¤ò¤Ä¤¯¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö»þ¤Ï°ìÉô¤Ç¡ÈÅÚ²¼ºÂ¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢´Ú¹ñ¤ÎÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷Éô¤¬Âç´ÚÉ¹¾å¶¥µ»Ï¢ÌÁ¤Ø¤ÎÆÃÄê´Æºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡ÖÁª¼ê¤Ë¸Î°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Î·ëÏÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¥à¡¦¥Ü¥ë¥à¤Ï¥Î¡¦¥½¥ó¥è¥ó¤¬µõµ¶¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢2020Ç¯11·î¤Ë2²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2000Ëü±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÂ»³²Çå½þÀÁµáÁÊ¾Ù¤òµ¯¤³¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¾¡ÁÊ¤·¤¿¡£
±øÌ¾¤òÀ²¤é¤·¤¿¥¥à¡¦¥Ü¥ë¥à¤Ï¡¢Àº¿À²Ê¤Ø¤ÎÄÌ±¡¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÈÕÇ¯¤ò²á¤´¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿¿Áê¤òÃÎ¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Ï¡¢Ê¿¾»¸ÞÎØÅö»þ¡¢¥Þ¥¹¥¹¥¿¡¼¥È¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÄ¾¸å¤ËÉ¹¤Î¾å¤ÇÎÞ¤ò¤¢¤Õ¤ì¤µ¤»¤¿Èà½÷¤Î¶»Ãæ¤Ë»×¤¤¤ò´ó¤»¡¢±þ±ç¤ÎÀ¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Ä¹¤¤°Å¤¤¥È¥ó¥Í¥ë¤òÈ´¤±¡¢ºÇ¶á¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÀ¤ë¤¤»Ñ¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥¥à¡¦¥Ü¥ë¥à¡£Ç¯¤ÎÀ¥¤Ë¡¢´îÅÜ°¥³Ú¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Áª¼êÀ¸³è¤Ë¼«¤é½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£