Areeam¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸·ë♡°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç½Ð²ñ¤¦Walt Disney Collection
¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ø¤Î°¦¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤á¤¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÆÃÊÌ¤Ê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤ÎÅß°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£Areeam¤¬ÆÏ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¡£¥¢ー¥ÈÀ¤ÈÃå¤ä¤¹¤µ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤ËâË¡¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ß¤Æ♡
¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ò¼çÌò¤Ë
º£²ó¤ÎÃíÌÜ¤Ï¡¢Areeam½éÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー¡×¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢ー¥È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
Á¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤ÈÂçÃÀ¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÀ¤³¦´Ñ¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤ÎÎò»Ë¤ÈÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÆÃÊÌ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖDisney THE MARKET in °ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¡×¤Ç¤Î¤ßÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ì¥¯¥¿ー¿´¤â»É·ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£¤Î¿·ºî¥¹¥Ëー¥«ーÅÐ¾ì♡·Ú¤ä¤«¤Ë±Ç¤¨¤ë¥Õ¥§¥ó¥Ç¥£ ¥Õ¥é¥¤¥È
Á´3·¿¤Î¸ÂÄê¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡õ¥Ð¥Ã¥°
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥¹¥«ー¥È¡¢¥Ð¥Ã¥°¤ÎÁ´3·¿¡£¥Õ¥§¥¤¥¯¥ì¥¶ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー/¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¡¢»É½«¤È¥«¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢ー¥È¤òÉ½¸½¤·¤¿Â¸ºß´¶¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢²Á³Ê¤Ï9,500±ß¡£
¡Ö¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー/ÁíÊÁ¥·¥ã¥Ä¡×11,900±ß¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥¢ー¥È¤È¥·¥°¥Í¥Á¥ãー¥í¥´¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿°ìËç¡£¡ö¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥ó¥¯¥³ー¥Ç¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¦¥©¥ë¥È¡¦¥Ç¥£¥º¥Ëー/ÁíÊÁ¥¹¥«ー¥È¡×12,100±ß¤Ï¡¢¥Á¥åー¥ë¤ò½Å¤Í¤¿·Ú¤ä¤«¤Ê°õ¾Ý¤Ç¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ë¤Ï±Ç²è¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»×¤ï¤»¤ë¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ò¥×¥é¥¹¡£
¥·¥ã¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¥ï¥ó¥Ôー¥¹É÷¤ÎÃå¤³¤Ê¤·¤â³ð¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ
¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ß¥Ã¥ー¡õ¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ä¥Ð¥Ã¥°¤âÀè¹ÔÈÎÇäÍ½Äê¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤¬¤½¤í¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î4Æü(Æü)～1·î12Æü(·î¡¦½Ë)[ºÇ½ªÆü18»þ½ªÎ»]¡¢¾ì½ê¤Ï°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹ËÜ´Û6³¬ºÅÊª²ñ¾ì¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¥º¥Ëー°¦¤òÅ»¤¦Åß
Areeam¤¬É½¸½¤¹¤ëWalt Disney Collection¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò¹â¤¤¼¡¸µ¤ÇÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥·¥êー¥º¡£¿È¤ËÅ»¤¦¤¿¤Ó¤Ëµ¤Ê¬¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Æü¾ï¤ò¾¯¤·¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
°ËÀªÃ°¿·½ÉÅ¹¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¤³¤ÎÅß¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ç¥£¥º¥Ëー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò´°À®¤µ¤»¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¢ö