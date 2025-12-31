¡Ö¶õÈô¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ç¥Ñ¥ó¥À¸«³Ø¡¢Äã¶õ·ÐºÑ¤¬²ÃÂ®¡½Ãæ¹ñ
À®ÅÔ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÈË¿£¸¦µæ´ðÃÏ¤Î¡Ö¥Ñ¥ó¥ÀÈô¹Ô¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤«¤éÎ¥Î¦¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥ó¥À¶õÈô¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ë¾è¤ì¤Ð¡¢ÃÏ¾å300¥á¡¼¥È¥ë¤Î¾å¶õ¤«¤é¡¢Æ±´ðÃÏ¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê·úÃÛÊª¤ä¼ñ¤¢¤ëÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤ò°ìË¾¤Ç¤¤ë¡£¿·²Ú¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥ó¥À¶õÈô¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡×Ï©Àþ¤Ï¡¢À®ÅÔ»Ô°èÆâ¤ò½ä¤ëÅÔ»Ô·¿¤ÎÄã¶õ´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È¤À¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¥á¡¼¥Ç¡¼¡Ê5·î1Æü¡Ë¡×Ï¢µÙ¤ËÀµ¼°±¿¹Ò¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÎß·×395ÊØ°Ê¾å¤ò±¿¹Ò¤·¡¢927¿ÍÍ¾¤ê¤Î¾èµÒ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¸½ºß¡¢Äã¶õ·ÐºÑ¡ÊÄã¶õ°èÈô¹Ô³èÆ°¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ·ÁÂÖ¡Ë¤ÏÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¶È³¦¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÄã¶õ·ÐºÑ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï6702²¯5000Ëü¸µ¡ÊÌó14Ãû7455²¯±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£Äã¶õÊ¬Ìî¤ÏÊ¸²½´Ñ¸÷¤äÊªÎ®¤Ê¤É¤Î¶È³¦¤È¿¼¤¯Í»¹ç¤·¡¢³×¿·Åª¤ÊÍøÍÑ¥·¡¼¥ó¤¬¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¶õÈô¤Ö¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤Ç·Ê¾¡ÃÏ¤ò½ä¤ê¡¢°Û¤Ê¤ë»ëÅÀ¤«¤éÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¡£»ÍÀî¾ÊÀ®ÅÔ»Ô¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯ÍàÈôÄ¹¶õ¤Ï¡¢Äã¶õ¸òÄÌÍÑÈô¹Ôµ¡¤Î¸¦µæ³«È¯¤È¾¦¶È±¿±Ä¤ËÆÃ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ÍÀî¡¦°Â³ÙÀÐ·¢¤«¤é½Å·Ä¡¦ÂçÂÀÐ¹ï¡¢À®ÅÔ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥ÀÈË¿£¸¦µæ´ðÃÏ¤«¤éÅÔ¹¾±á¥Ñ¥ó¥ÀÃ«¤ò·ë¤ÖÄã¶õÊ¸²½´Ñ¸÷Ï©Àþ¤Î»î¸³Èô¹Ô¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¿¡£2026Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë¡¢»ÍÀî¡¦½Å·ÄÃÏ°è¤Î¼çÍ×´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÄã¶õÊ¸²½´Ñ¸÷´Ä¾õÏ©Àþ¤ò16´ü¤ËÊ¬¤±¤ÆÃÊ³¬Åª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë·×²è¤À¡£
Ãæ¹ñÌ±ÍÑ¹Ò¶õ¶É¤ÎÍ½Â¬¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎÃæ¹ñÄã¶õ·ÐºÑ»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Ï1Ãû5000²¯¸µ¡ÊÌó33Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢2035Ç¯¤Ë¤Ï3Ãû5000²¯¸µ¡ÊÌó77Ãû±ß¡Ë¤ò¾å²ó¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¸½ºß¡¢³ÆÃÏ¤ÇÄã¶õÊ¬Ìî¤Ø¤Î»²Æþ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
»ÍÀî¾ÊÌÊÍÛ»ÔËÌÀîÄÌ¹Ò»º¶È¥Ñ¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢Äã¶õ·ÐºÑ»º¶È¥Á¥§¡¼¥ó´ØÏ¢´ë¶È64¼Ò¤¬½¸ÀÑ¤·¡¢¡Öµ»½Ñ¸¦µæ³«È¯¡½¥·¥Ê¥ê¥ª±þÍÑ¡½¿Íºà°éÀ®¡½»º¶È½¸ÀÑ¡×¤È¤¤¤¦¹¥½Û´Ä¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÌÀî¥É¥í¡¼¥óÁí¹ç»î¸³´ðÃÏ¤Ç¤Ï12·î25Æü¡¢Ê£¿ô¤Î¥É¥í¡¼¥ó¤¬»Ô¾ìÅêÆþ¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖÉ¾²Á¡×¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£´ðÃÏÀÕÇ¤¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±´ðÃÏ¤ÏËèÇ¯50Í¾¤ê¤Î¸¦µæµ¡´Ø¤ËÂÐ¤·¡¢4Ëü²ó¤òÄ¶¤¨¤ë»î¸³¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¸¶´Ä¶¤òÌÏµ¼¤·¡¢É¸¹â5000¥á¡¼¥È¥ëÁêÅö¤ÎÄãµ¤°µ¡¦Äã²¹»î¸³¤ò¼Â»Ü¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¶¯É÷¡¢¹ß±«¡¢ð»¤È¤¤¤Ã¤¿¶ËÃ¼µ¤¾Ý¤ÎºÆ¸½¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢À½ÉÊÀÇ½¤Î¸¡¾Ú¤ËÊñ³çÅª¤Ê´Ä¶»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Äã¶õ·ÐºÑ¤ÎÎÏ¶¯¤¤È¯Å¸¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Æ±ÃÏ¤Ç¤Ï¿Íºà¼ûµë¤òÀºÌ©¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤ë»º³ØÍ»¹ç¤Î»ÅÁÈ¤ß¤â¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÊÍÛÈô¹Ô¿¦¶È³Ø±¡2023Ç¯ÅÙÆþ³Ø¥É¥í¡¼¥óÀì¹¶2ÁÈ¤Î³ØÀ¸¡¦Ä¥½°»á¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢¶å½§¶õ´É²Êµ»Í¸Â¸ø»Ê¤Ç¡ÖËÌÀî¡½¹¾Ìý¿âÄ¾Î¥ÃåÎ¦¸ÇÄêÍã¥É¥í¡¼¥óÊªÎ®Í¢Á÷¡×ÌÊÍÛ¸©°èÄ¶¹âÂ®Äã¶õÊªÎ®¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£Æ±³Ø±¡Èô¹Ôµ»½Ñ³Ø±¡¤ÎÅ¢ÊÝÌ±±¡Ä¹¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯7·î¤è¤ê¡¢³Ø±¡¤Ï±ä¤Ù100¿Í°Ê¾å¤Î³ØÀ¸¤ò¼ÂÁ©¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢ËÌÀî¡½¹¾Ìý´Ö68¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î±ýÉüÏ©Àþ¤Ç120²ó¤ÎÈô¹Ô»î¸³¤ò´°Î»¤·¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎºÇÅ¬²½¤È¼ÂÍÑ²½¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¿Íºà»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÂè15¼¡¸Þ¥«Ç¯·×²è¡Ê2026¡Ý30Ç¯¡Ë¡×·×²è¤ÎÄó¸À¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Äã¶õ·ÐºÑ¤Ïº£¸å½ÅÅÀÅª¤Ë°éÀ®¤µ¤ì¤ëÀïÎ¬Åª¿·¶½»º¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤Î°ì¤Ä¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢»ÍÀî¾Ê¤ÏÄã¶õ´ë¶È¤Î¡Öµ»½Ñ¸¡¾Ú¡×¤«¤é¡Ö¥·¥Ê¥ê¥ªÍ»¹ç¡×¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¹Ò¶õÎ¹µÒ¡¦²ßÊªÍ¢Á÷¡¢¥É¥í¡¼¥óÊªÎ®¡¢°åÎÅÊª»ñÇÛÁ÷¡¢Äã¶õ´Ñ¸÷¤Ê¤É¤ÎÏ©Àþ¤ò200ËÜ¶á¤¯³«Àß¤·¡¢Îß·×Èô¹Ô»þ´Ö¤Ï10Ëü»þ´Ö¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/YF¡Ë