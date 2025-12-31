M!LK¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤Ç½é¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¡ª¡¡¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×Âç¥Ð¥º¤ê¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡ÈÃÏÆ»¤ÊÅØÎÏ¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿
¡¡¥µ¥Ó¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡ÈÍ½ÁÛÎ¢ÀÚ¤ê¥½¥ó¥°¡É¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬SNS¤òÃæ¿´¤ËÂç¥Ð¥º¤ê¤·¡¢º£Ç¯ÂçÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿M!LK¡£·ëÀ®»þ¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¤Û¤«¡¿19»þ20Ê¬¡Ë¤Ëº£Ìë½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£º£¤ä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤È¤Ê¤Ã¤¿M!LK¤Ï¡¢º£Ç¯11·î¤Ë·ëÀ®11¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥Ð¥º¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢M!LK¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤ÈÎò»Ë¤¬¤¢¤ë¡£M!LK¤ÎÌ´¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ë¹ÈÇò¤ÎÁ°¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬¥¹¥´¤¤£÷¡¡¹ÈÇò²ñ¸«¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¤·¤¿M!LK
¢£¿·ÂÎÀ©¸å¤¹¤°¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¡¡Äü¤á¤º¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆ»¤ÎÀè
¡¡M!LK¤Ï2014Ç¯11·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö²¿¿§¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ëÂ¸ºß¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é11Ç¯¡¢M!LK¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¦±öºêÂÀÃÒ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¦Á¾Ìî½ØÂÀ¡¦»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¦µÈÅÄ¿Î¿Í¤Î5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£º´Ìî¡¦±öºê¡¦µÈÅÄ¤Ï·ëÀ®Åö½é¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Á¾Ìî¤È»³Ãæ¤Ï2018Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î5¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Î®¹Ô¤·¤¿º¢¤À¡£¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥³¥í¥Ê²Ò¡£¤³¤Îº¢¤Î¤³¤È¤ÏÈà¤é¤â¡Ö½ÐÉ¡¤òºÃ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤À¤¤¤Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ê¾õ¶·¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÕ¶¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾õ¶·¤ÇÈà¤é¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤º¡¢ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤ò4²ó¹Ô¤¤¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ØRibbon¡Ù¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡Ø´ñÀ×¤¬¶õ¤ËÎø¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÆ±´ü¡¦¤µ¤¯¤é¤·¤á¤¸¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¥³¥È¥Î¥Ï¡×¤òÈäÏª¡£ËÜ³Ú¶Ê¤ÏÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤¤·è°Õ¤ä³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´°÷¤Ç¸þ¤¹ç¤¦ºÝ¤Ëº´Ìî¤ÈÁ¾Ìî¤¬´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¸ÀÎî¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤ë¡©¡¡¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤«¤â¡¡¤À¤±¤É¤µ¡¡¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈà¤é¤Î»ÑÀª¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î²ñ¸«¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢YouTube¤ÇËÜ³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà¤é¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¡Ø¸Â³¦ÆÍÇË¡ª¤ä¤Ã¤ÆM!LK¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¡£2024Ç¯¤ÏM!LK·ëÀ®10¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤ÎÇ¯¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä10¼þÇ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£ÅØÎÏ¤È¼ÂÎÏ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ìÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿2025Ç¯
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!X¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤³¤½¤¬¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊJ-POP¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥µ¥Ó¤ÇÆÍÁ³¥¯¥é¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊÑ²½¡£¡Ö¤¢¤ì¡¡º£Æü¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥µ¥Ó¤Ï¡¢TikTok¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£ÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ë¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Î»ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹ÎÄê¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢M!LK¤¬²Î¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î²Î»ì¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¥Ð¥º¤Ë¤è¤ê¡¢M!LK¤Î³èÆ°¤Ï¤µ¤é¤ËÉý¤ò¹¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸Ä¿Í¤¬ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤¬Áý²Ã¡£¤µ¤é¤Ë10·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤âSNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡£ËÜ³Ú¶Ê¤ÏÈà¤é¤Î·ëÀ®10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½ã°¦¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥µ¥Ó¤Î¡Ö¥Þ¥¸ ¤®¤å¤ó¤®¤å¤ó¤®¤å¤ó ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ö¸½À¤¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿µí¼ã´Ý ÍÌµ®ÈÞ¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²Î»ì¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢M!LK¤é¤·¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¥È¥ó¥Á¥¡É¥½¥ó¥°¤À¡£
¡¡M!LK¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ä¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î°¦¡×¡ÖÌ´¤Ï³ð¤¦¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¡×¡£
¡¡M!LK5¿Í¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤¿¤À¤ÎÃçÎÉ¤·¤³¤è¤·¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏËè½µ¡ÖM!LK²ñµÄ¡×¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤Ãæ¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÃ¤â¤¹¤ë¡£Æü¡¹¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î°¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤Ï¡¢Èà¤é¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¥é¥¤¥Ö¤«¤éÆü¡¹ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Îã¤¨¤Ðº´Ìî¤Ï¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¸ý¥Ñ¥¯¤Ç¡Ö¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¤òÒì¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢M!LK¤ÏÁ´°÷¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Í¥¤·¤¤´é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡£Á´°÷¤¬ÅØÎÏ²È¤Ç¡¢Å¥½¤¤¤Î¤À¡£º£Ç¯¤Î¥Ð¥º¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÅØÎÏ¤È¼ÂÎÏ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¡¢²Ö³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£M!LK¤ÎÇ®¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÆüËÜ¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¤âÈà¤é¤¬°¦¤µ¤ì¡¢M!LK¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤À¡£Èà¤é¤¬¤º¤Ã¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÌ´¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡§»³ÅÄ²ÌÆà±Ç¡Ë
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ12·î31Æü19»þ20Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢£¿·ÂÎÀ©¸å¤¹¤°¤Ë¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¡¡Äü¤á¤º¤Ë¿Ê¤ó¤ÀÆ»¤ÎÀè
¡¡M!LK¤Ï2014Ç¯11·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ï¡Ö²¿¿§¤Ë¤âÀ÷¤Þ¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ëÂ¸ºß¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é11Ç¯¡¢M!LK¤Ï¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³èÆ°¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2015Ç¯¡Ø¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬°û¤á¤Þ¤»¤ó¡Ù¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ´¶È¤¬¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¦±öºêÂÀÃÒ¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¦Á¾Ìî½ØÂÀ¡¦»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡¦µÈÅÄ¿Î¿Í¤Î5¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï2020Ç¯¤Î¤³¤È¤À¡£º´Ìî¡¦±öºê¡¦µÈÅÄ¤Ï·ëÀ®Åö½é¤«¤é¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢Á¾Ìî¤È»³Ãæ¤Ï2018Ç¯¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Î5¿ÍÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2020Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Î®¹Ô¤·¤¿º¢¤À¡£¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ë³èÆ°¤¬¤Ç¤¤º¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤·¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥³¥í¥Ê²Ò¡£¤³¤Îº¢¤Î¤³¤È¤ÏÈà¤é¤â¡Ö½ÐÉ¡¤òºÃ¤«¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤À¤¤¤Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ê¾õ¶·¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµÕ¶¤È¤â¤¤¤¨¤ë¾õ¶·¤ÇÈà¤é¤ÏÊâ¤ß¤ò»ß¤á¤º¡¢ÇÛ¿®¥é¥¤¥Ö¤ò4²ó¹Ô¤¤¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ØRibbon¡Ù¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2022Ç¯¡¢2nd¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡Ø´ñÀ×¤¬¶õ¤ËÎø¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥·¥ó¥°¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÆ±´ü¡¦¤µ¤¯¤é¤·¤á¤¸¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¡Ö¥³¥È¥Î¥Ï¡×¤òÈäÏª¡£ËÜ³Ú¶Ê¤ÏÌ´¤òÄü¤á¤Ê¤¤·è°Õ¤ä³ëÆ£¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´°÷¤Ç¸þ¤¹ç¤¦ºÝ¤Ëº´Ìî¤ÈÁ¾Ìî¤¬´®¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£¡Ö¸ÀÎî¤Ã¤Æ¿®¤¸¤Æ¤ë¡©¡¡¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÏÃ¤«¤â¡¡¤À¤±¤É¤µ¡¡¤Ê¤¼¤«¤¤¤Ä¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤ë¤è¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÈà¤é¤Î»ÑÀª¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Î²ñ¸«¤Î¸å¤Ë¤Ï¡¢YouTube¤ÇËÜ³Ú¶Ê¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà¤é¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤Î¤À¤È¼Â´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¾åÇÈ´§ÈÖÁÈ¡Ø¸Â³¦ÆÍÇË¡ª¤ä¤Ã¤ÆM!LK¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¡£2024Ç¯¤ÏM!LK·ëÀ®10¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤ÎÇ¯¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä10¼þÇ¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¿ôÂ¿¤¯¹Ô¤¤¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£ÅØÎÏ¤È¼ÂÎÏ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ìÂç¥Ð¥º¤ê¤·¤¿2025Ç¯
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!X¡Ù¤òÈ¯Çä¡£ËÜ¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤³¤½¤¬¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊJ-POP¥µ¥¦¥ó¥É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥µ¥Ó¤ÇÆÍÁ³¥¯¥é¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÊÑ²½¡£¡Ö¤¢¤ì¡¡º£Æü¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥µ¥Ó¤Ï¡¢TikTok¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¡£ÆóÌÌÀ¤Î¤¢¤ë¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Î»ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¹ÎÄê¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢M!LK¤¬²Î¤¦¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î²Î»ì¤ËÀâÆÀÎÏ¤¬½Ð¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¥Ð¥º¤Ë¤è¤ê¡¢M!LK¤Î³èÆ°¤Ï¤µ¤é¤ËÉý¤ò¹¤²¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸Ä¿Í¤¬ÇÐÍ¥¡¦¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÏª½Ð¤¬Áý²Ã¡£¤µ¤é¤Ë10·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤âSNS¤ÇÂç¥Ð¥º¤ê¡£ËÜ³Ú¶Ê¤ÏÈà¤é¤Î·ëÀ®10¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë½ã°¦¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Ç¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬ÆÃÄ§¤À¡£¥µ¥Ó¤Î¡Ö¥Þ¥¸ ¤®¤å¤ó¤®¤å¤ó¤®¤å¤ó ¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤òÉ®Æ¬¤Ë¡Ö¸½À¤¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿µí¼ã´Ý ÍÌµ®ÈÞ¡×¤Ê¤É¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê²Î»ì¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢M!LK¤é¤·¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¡È¥È¥ó¥Á¥¡É¥½¥ó¥°¤À¡£
¡¡M!LK¤Ï¡¢ºÇ½é¤«¤é½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤ä¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î»þ¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ê¤É¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¡×¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ø¤Î°¦¡×¡ÖÌ´¤Ï³ð¤¦¤È¿®¤¸¤ë¤³¤È¡×¡£
¡¡M!LK5¿Í¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¤¿¤À¤ÎÃçÎÉ¤·¤³¤è¤·¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤ÏËè½µ¡ÖM!LK²ñµÄ¡×¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤òÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ãç¤¬ÎÉ¤¤Ãæ¤Ç¤â¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤òËº¤ì¤º¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÏÃ¤â¤¹¤ë¡£Æü¡¹¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¥Õ¥¡¥ó¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥ó¥Ð¡¼´Ö¤Î°¦¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤Ï¡¢Èà¤é¤¬È¯¿®¤¹¤ë¤â¤Î¤ä¥é¥¤¥Ö¤«¤éÆü¡¹ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£Îã¤¨¤Ðº´Ìî¤Ï¡¢²ÎÈÖÁÈ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¸ý¥Ñ¥¯¤Ç¡Ö¤ß¡ª¤ë¤¡¼¤º¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¤òÒì¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤â¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢M!LK¤ÏÁ´°÷¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î°¦¤ò¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Í¥¤·¤¤´é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡£Á´°÷¤¬ÅØÎÏ²È¤Ç¡¢Å¥½¤¤¤Î¤À¡£º£Ç¯¤Î¥Ð¥º¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎÅØÎÏ¤È¼ÂÎÏ¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÆÏ¤¡¢²Ö³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£¡Ø¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ëþ¤ò»ý¤·¤Æ¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£M!LK¤ÎÇ®¤¯Á°¸þ¤¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÆüËÜ¤Ë¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥Ð¥º¤òµ¯¤³¤·¤¿¸å¤âÈà¤é¤¬°¦¤µ¤ì¡¢M!LK¤é¤·¤µÁ´³«¤Î¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡×¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Èà¤é¤¬¤³¤ì¤Þ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿ÅØÎÏ¤Î·ë²Ì¤À¡£Èà¤é¤¬¤º¤Ã¤È¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÌ´¤Ï¡¢¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÌ´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ë¡¢¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¡¢°¦¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊú¤¨¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¯Èà¤é¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£¡ÊÊ¸¡§»³ÅÄ²ÌÆà±Ç¡Ë
¡¡¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢NHKÁí¹ç¤Û¤«¤Ë¤Æ12·î31Æü19»þ20Ê¬ÊüÁ÷¡£