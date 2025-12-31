É×¤Ï¥Ð¥Ä4ÂçÊª¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¡ª»£±Æ½ê¤Ç¥Ê¥ó¥Ñ¢ª 31ºÐº¹º§àÆüËÜ¿Í½÷Í¥ºÊá¤ËSNSÁûÁ³¡Ö´ØÀ¾¿Í¤ä¤ó¤±¡ª¡×¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤µ¤ì¤Æ·ëº§¤Ç¤¤ë¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤¹¤ó¤´¤¤¡×¼ÇÅÄÍþ»Ò¤¬TV½Ð±é
31ºÐÇ¯²¼¤Ç¹õÈ±¥í¥ó¥°¤ÎÆüËÜ¿Í½÷Í¥
¡¡É×¤ÏÂçÊª¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¡Ä¡£ÆüËÜ¿Í½÷Í¥¤ÎºÊ¤¬¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡20ÆüÊüÁ÷¤Î¡Öº£ÅÄ¡õÃæ»³¤Î¡ª¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÊÆÇÐÍ¥¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸(61)¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î¼ÇÅÄÍþ»Ò(30)¡£
¡¡ºÊ¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉ×¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ä¥×¥í¥Ý¡¼¥ºÊýË¡¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¶Ã¤¤Î¶âÁ¬´¶³Ð¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÆë¤ì½é¤á¤¬±Ç²è¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤Ã¤Æ±ü¤µ¤óÆüËÜ¿Í¤Ê¤Î¤«¡£¼ã¤¯¤ÆÈþ¿Í¡×¡ÖÌµÃã¶ìÃã¡¢´ØÀ¾¿Í¤ä¤ó¤±¡ª¡×¡ÖÃ¼Ìò¤«¤é¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥±¥¤¥¸¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤µ¤ì¤Æ·ëº§¤Ç¤¤ë¿ÍÀ¸¤Ã¤Æ¤¹¤ó¤´¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ë¥³¥é¥¹¤Ï1995Ç¯¡¢±Ç²è¡Ö¥ê¡¼¥Ó¥ó¥°¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¡×¤ÇÂè68²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£°Ê¹ß¤â¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤¤¿¡£¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï4ÅÙ¤ÎÎ¥º§Îò¤¬¤¢¤ê¡¢2019Ç¯¤Ë¼¢²ì¸©¤Ç¤Î±Ç²è»£±Æ¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÇÅÄ¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¡¢21Ç¯2·î¤Ë5ÅÙÌÜ¤Î·ëº§¡£22Ç¯9·î¤Ë¤ÏÂè°ì»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£