¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£À¨¤¤¡ª¡×¹ÈÇò»Ê²ñ¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢8Ç¯Á°¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ëÆ°²è¤ËºÆµÓ¸÷¡Ö¥ª¡¼¥Ñ¡¼¥Äµé¤Ç¤¹¡×¡ÖµÕ¤Ë¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¸¶ÀÐ¤¬Ëä¤â¤ì¤Æ¤¿¡Ä¡×
¡ÖSAGEMON GIRLS¡×¤È¤·¤Æ¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª
¡¡NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î»Ê²ñ¤ò¤Ä¤È¤á¤ë½÷Í¥¡¦º£ÅÄÈþºù(28)¡áÊ¡²¬»Ô½Ð¿È¡á¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÆ°²è¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ÌøÀî»Ô¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿3¿ÍÁÈ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖSAGEMON GIRLS¡×¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥óÆ°²è¤Ç¡¢2017Ç¯¤ËYouTube¤Ç¸ø³«¡£16ºÐ¤Î»þ¤ËÃÏ¸µÊ¡²¬¤Ç¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿º£ÅÄ¤â¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ÎÍ³Íè¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤²¤â¤ó¡×¤È¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤È¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤Æºî¤ë¤Ä¤ë¤·¾þ¤ê¤Î¤³¤È¡£Äá¤ä¥¦¥µ¥®¤Ê¤É¤Î±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤ÉÛºÙ¹©¤È¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¡ÖÌøÀî¤Þ¤ê¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÅÁÅý¹©·ÝÉÊ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤ÏÆ¬¤Ë¤³¤ì¤òÉÕ¤±¡¢¥ß¥Ë¾æ¤ÎÃåÊª»Ñ¤Ç¥À¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤Ç¤ÏÌøÀî¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖÀî²¼¤ê¡×¤Î¤É¤ó¤³½®¤ä¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¾ë²¼Ä®¤ÎÄ®ÊÂ¤ß¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ç¥¥ì¤Î¤¢¤ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¡£Ì¾½ê¤äÌ¾Êª¤¬¿ï½ê¤Ëº¹¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»ë³ÐÅª¤ËÌøÀî¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¹½À®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£ÅÄ¤Ï¤³¤Îº¢¡¢ËÜ³ÊÅª¤ËÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¤ÈÅìµþ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë1¿Í¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç²ù¤·µã¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¶»¤ÎÆâ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬À¨¤¤¡ª¡×¡ÖÈþºù¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¡Ö¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¥ª¡¼¥Ñ¡¼¥Äµé¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Ã¤«¤éÁ´¹ñ¶è¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤è¤Í¤¨¡×¡ÖµÕ¤Ë¤Ê¤¼¤³¤Îº¢¤«¤é¤³¤ó¤Ê¸¶ÀÐËä¤â¤ì¤Æ¤¿¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤È»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£