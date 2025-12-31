¥Ð¥ì¡¼Âç¹¥¤¥®¥ã¥ë¤¬¡ÈÀä¶ç¡É ¥×¥í¤Î¡ÈÌÜÀþ¥«¥á¥é¡É¤ÇÌ¯µ»¤òÂÎ´¶¡Ö¼«Ê¬¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤È°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå 3¡¼1 Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ê12·î27Æü¡¦ÃË»ÒÂè8Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Àä¶ç¡ÖÌÜÀþ¥«¥á¥é¡×¤ÇÌ¯µ»¤Î¿ô¡¹
¡¡¥Ð¥ì¡¼Âç¹¥¤¥®¥ã¥ë¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤¬¡¢ÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤ÎÆ¬¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡ÈÌÜÀþ¥«¥á¥é¡É¤Ç¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¥È¥¹¤ä¥ê¥Ù¥í¤Î¥ì¥·¡¼¥Ö¤òÂÎ´¶¤¹¤ë±ÇÁü¤ËÀä¶ç¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤È°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡×¤È¶ÃÃ²¤·¤¿¡£
¡¡12·î27Æü¤ËÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤ÎÂè8Àá¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºåvsÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì»î¹çÁ°¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÇÃíÌÜ¤Î°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¤Ë¡ÈÌÜÀþ¥«¥á¥é¡É¤òÁõÃå¤·¤Æ¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¬»î¹çÃæ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¡ÖABEMAÆÃÊÌ´ë²è ¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëÂÎ¸³SV¥ê¡¼¥°¡×¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Î2Áª¼ê¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Þ¤º¤Ï¹¶·â¤òÁà¤ë»ÊÎáÅã¤Ç¤¢¤ê¡ÈºÇ¶¯¥»¥Ã¥¿¡¼¡É¤Î´ØÅÄÀ¿Âç¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎºÝ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤Ï¡¢²óÅ¾¤¬¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇÀ£Ê¬°ã¤ï¤º¤Ë¥¹¥Ñ¥¤¥«¡¼¤Î¼ê¸µ¤Ë¾å¤¬¤ëÊüÊªÀþ¤Ë¸«¹û¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£²èÌÌ±¦¾å¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¡È¥ï¥¤¥×¡É¤Ç¤Ï¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ë¸«Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈºÇ¶¯¥ê¥Ù¥í¡É¾®ÀîÃÒÂç¤À¡£Áê¼ê¥³¡¼¥È¤«¤éÇ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¹ëÂ®µå¤ò¥ì¥·¡¼¥Ö¤·¤¿¾®Àî¤¬¡Ö»£¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡©¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤È¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¤ß¤ê¤Á¤ã¤à¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤â¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ú¤Â³¤Àäµ»¤ËÀ¼¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢´¶ÁÛ¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤¬¸«¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦¤È°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿ËÜÅö¤Ë¡£¤¢¤ó¤ÊÂ®¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò¤è¤¯¤â¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤È¡×¤È¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î´ë²è¤Ë¤Ï¡¢ABEMA¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥È¥¹¥Þ¥¸¤ÇåºÎï¤À¤Ê¡×¡ÖÌÜÀþ¥«¥á¥é¤¹¤´¡ª¡×¡Ö½À¤é¤«¤¤¥¿¥Ã¥Á¡×¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¤ó¤À¤Ê¡ª¡×¡Ö¤¤¤ä¤Þ¤¸¥Ð¥±¥â¥Î¤¹¤®¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢»î¹ç¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤¬3¡½1¤Ç¾¡Íø¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025 ÃË»ÒÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤ÇÆüËÜ¤Î¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÂçºåB¤ò´ó¤»ÉÕ¤±¤Ê¤¤¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë