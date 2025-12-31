¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö¤¹¤ó¤´¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¾Ð¡×ÍèÇ¯¤Ï¡Ö¤Þ¤¿°ã¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Î¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¿åÀî¤¢¤µ¤ß¡Ê42¡Ë¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¡¡¼«Ê¬¤È¿¼¤¯¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤·¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¿åÀî¡£Àã·Ê¿§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¼«»£¤ê¤ä»£±ÆÉ÷·Ê¡¢³¤¤Î·Ê¿§¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Ê¤¤»×¹Í¡¢´Ä¶¡¢Êª¼ÁÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¼êÊü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³ÑÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¿·¤·¤¤»ëÅÀ¤¬¼«Á³¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶³Ð¡£¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ËÜÍè¤Î¼«Ê¬¼«¿È¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤µ¤¨¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡¤¹¤ó¤´¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Á¾Ð¡×¤È½¼¼Â´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡ÖÍèÇ¯¤Ï¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦¥Õ¥§¡¼¥º¤Ø¤È¸þ¤«¤¦Î¹¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÍ½´¶¡£¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ2025Ç¯¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÍèÇ¯¤â°ú¤Â³¤¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¡¡¼¡¼¡¼¤¹¡ª¤Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£