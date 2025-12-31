ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÈÏÃÂê 13ºÐÄ¹½÷¤ÈÏ»ËÜÌÚ¥Ç¡¼¥È¤Ë ¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á
¡¡¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡Ê38¡Ë¤¬28Æü¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÈÏÃÂê¤ÎÄ¹½÷¤ÈÏ»ËÜÌÚ¤Ë¥Ç¡¼¥È¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢Ä¹½÷¤Î¿åÃå»Ñ¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡13ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡¦è½¡¹ºÚ¤µ¤ó¤È10ºÐ¤Î¼¡½÷¡¦çý³ðºÚ¤µ¤ó¡¢2¿Í¤ÎÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÌÚ²¼¤µ¤ó¡£Instagram¤Ç¡¢Ä¹½÷¤È¤Î¿åÃå»Ñ¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö´é¾®¤µ¤¯¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡ÖµÓÄ¹¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
ÌÚ²¼Í¥¼ùºÚ¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÈÏÃÂê¤ÎÄ¹½÷¤ÈÏ»ËÜÌÚ¥Ç¡¼¥È
¡¡28Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢ËèÇ¯¹±Îã¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë12·îÄ¹½÷¤È¤Î2¿Í¥Ç¡¼¥ÈNight¥Ç¥·¥¿ ¿§¡¹ÏÃ¤·¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤ê¡¢ÌÛ¤Ã¤¿¤ê¡£¿Æ»Ò¤Ã¤Æ¤é¤¯¤À¤Ê¡ØRirina.¥Þ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷Í§Ã£¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢¥ï¥¤¥ó°ìµ¤°û¤ß¤·¤Æ¡¢¤è¤Ã¥Ñ¥Ã¥Ô¡¼ Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¥Î¥ó¥¢¥ë¥Ô¥Ë¥ã¥³¥é¡¼¥À ¹¥¤¤¹¤®¤Æ¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤ä¤À¡¼¤È¤«¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤Á¤Ó¤Á¤Ó°û¤ó¤Ç¤Æ²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¡¢Ä¹½÷¤¬¥Î¥ó¥¢¥ë¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¤ò°û¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤ß¤¿¤¤¤Ê½÷Í§Ã£¤Ë½Ð²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ó¤ÆºÇ¾åµé¤ÎË«¤á¸ÀÍÕ¡×¡ÖÈþ¿Í¿Æ»Ò¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë