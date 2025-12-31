¶áÆ£¿¿É§¡¡Â©»Ò¤¬·ÝÇ½³¦¤Ë¿Ê¤à¤Ê¤é¡Ä¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê£¶£±¡Ë¤¬£³£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢£±£¸ºÐ¤Î¹â¹»À¸¤È¤ÎÂ©»Ò¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡ÖËèÄ«¡¢»Ò¶¡¤¬£·»þÈ¾¤°¤é¤¤¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤¯¡£¤½¤Î»þ¤Ï£±²óµ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¤ËÆóÆü¿ì¤¤¤Ç¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢É¬¤ºËÍ¤Î¿²¼¼¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢À¼ÊÑ¤ï¤ê¤·¤¿¤¦¤Á¤ÎÂ©»Ò¤¬¡Ø¥Ñ¥Ñ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡Ù¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â¤½¤ì¤¬¥«¥ï¥¤¥¤¤·¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÈÓÅçÄ¾»Ò¤¬¡Ö»÷¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡Ö¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï»÷¤Æ¤ë¤È¸À¤¦¤±¤É¡£ËÍ¤Ï»÷¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¼þ¤ê¤«¤é¡Ø·ÝÇ½³¦¤Ë¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¥ì¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Í¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÓÅç¤¬¡Ö·ÝÇ½¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é»¿À®¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¶áÆ£¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¡×¤ÈÉã¿Æ¤ÎÉ½¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£