¡¡½÷Í¥¤ÎÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê£µ£·¡Ë¤¬£³£°Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶áÆ£¿¿É§¡Ê£¶£±¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡Ö³¹¤òÊâ¤¤¤Æ¤Æ¤â¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¤À¡Ù¡Ø¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¤À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢£³£°¡¢£´£°¤Ë¤â¤Ê¤ë¤ó¤Ç¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯Äñ¹³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤·¤«¤·£µ£°Âå²á¤®¤Ë¤Ê¤ë¤È¤½¤ÎÄñ¹³¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡Ö¥®¥ó¥®¥é¥®¥ó¤È¥Þ¥Ã¥Á¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤¬´ò¤·¤¯¤Æ¡¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¿´¶¤ÎÊÑ²½¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿£¶£±ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡Ö³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££µ£°Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¤Þ¤ÀÀí¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¤¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤«¡££¶£°¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤Ê¡£¥«¥Ã¥³¤Ä¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤ÈÁ´¿È³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÈÓÅç¤Ï¡Ö£µ£µ¤ò²á¤®¤¿¤¢¤¿¤ê¤«¤éÃËÀ¤¬»ä¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡££µ£´¤Î»þ¤Ï¼ã´³¡¢»ä¤ò½÷¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡££µ£µ¤ò¶¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¸«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é»ä¤â¤â¤¦¤¤¤¤¤è¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¥Ü¥ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£