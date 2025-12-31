¡Ö¤è¤ê¤è¤¤¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ä¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¢¡ÖÂç¤ß¤½¤«¡×À¸ÊüÁ÷¤Ç»ëÄ°¼Ô¤ØÀÀ¤¦
¡¡£Ô£Â£Ó¤Î°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£³£±Æü¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ëÆ±¶É·Ï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Ô£É£Í£Å¡¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¦¸áÁ°£µ»þ£²£°Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡Ç¯ÆâºÇ¸å¤ÎÈÖÁÈ¤Ë°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö°ìÇ¯´Ö¤´¤é¤ó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¡ÖÍèÇ¯¤â¤è¤ê¤è¤¤¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦½Ð±é¼Ô¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÀÀ¤¤¡Ö¤½¤ì¤Ç¤Ï¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È½Ð±é¼Ô¤¬À¼¤ò¤½¤í¤¨¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£