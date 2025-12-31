Êõ¤¯¤¸¡È¹â³ÛÅö¤»¤ó¡É³ÎÎ¨¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï¡ÖÁÐ»ÒºÂ¡×¡ÖY.K¤µ¤ó¡×¡©¡¡Ç¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÃê¤»¤óÆü¡¢¹¬±¿¤ÏÃ¯¤Î¼ê¤Ë
ËÜÆü12·î31Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·½É¤ÎÅìµþ¥ª¥Ú¥é¥·¥Æ¥£ ¥³¥ó¥µー¥È¥Ûー¥ë¤Ç¡ÖÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥ÜÊõ¤¯¤¸¡×¤ÎÃê¤»¤ó²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Åö¤»¤óÈÖ¹æ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£1Åù¡¦Á°¸å¾Þ¹ç¤ï¤»¤Æ10²¯±ß¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤µ¤Ë¿ÍÀ¸¤ò·àÅª¤ËÊÑ¤¨ÆÀ¤ë¸¢Íø¤¬Ã¯¤«¤Î¼ê¤ËÅÏ¤ë½Ö´Ö¤À¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤³¤ÎÊõ¤¯¤¸¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¡¢Ë¡Î§Åª¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ë¤¢¤ë¤«¤´Â¸¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£ËÜÍè¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï·ºË¡185¾ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÅÒÇî¡×¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Êõ¤¯¤¸¤Ï¡ÖÅö¤»¤ó¶âÉÕ¾ÚÉ¼Ë¡¡×¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌË¡¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÃÏÊýºâÀ¯¤Î·òÁ´²½¡×¤È¤¤¤¦¸ø¶¦¤ÎÌÜÅª¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÎã³°¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡Åª¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖË¡¤Ë¼é¤é¤ì¤¿Ì´¡×¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤«――¡£
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¤Î¡ÖÊõ¤¯¤¸Ä¹¼ÔÇò½ñ¡×¡ÊÆ±Ç¯ÅÙÃæ¤Ë1000Ëü±ß°Ê¾å¤ÎÅö¤»¤ó¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥¢¥ó¥±ー¥È¡¢²óÅú¿ô540¿Í¡Ë¤òÉ³²ò¤¡¢¹â³ÛÅö¤»¤ó¼Ô¤Î¿¦¶È¤äÀ±ºÂ¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÅö¤»¤ó¶â¤Î»È¤¤Æ»¡×¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÁü¤ËÇ÷¤ë¡£¤É¤ó¤Ê¿Í¤¬¡Ö¹â³ÛÅö¤»¤ó¡×¤·¤Æ¤¤¤ë¡©
¡Ö¹â³ÛÅö¤»¤ó¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤ÆÊõ¤¯¤¸¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤«¸½¼ÂÎ¥¤ì¤·¤¿À¤³¦¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤¬¤Á¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Çò½ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢°Õ³°¤Ë¤â¡Ö¿È¶á¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤«¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡×¤È¶¦ÄÌ¤¹¤ë¿ÍÊªÁü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ÎÇò½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö¤»¤ó¼Ô¤Î¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡Ê¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤Ï»Í¼Î¸ÞÆþ¡Ë¡£¸·Ì©¤Ë¤Ï³ÆÂ°À¤Î¹ØÆþ¼Ô¤ÎÊì¿ô¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¹â³ÛÅö¤»¤ó¼Ô¤Î¡Ö¶¦ÄÌ¹à¡×¤È¤·¤Æ»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤À¡£
¡ÚÀÊÌ¡¦Ç¯Âå¡Û
ÃËÀ¤¬65¡ó¡¢½÷À¤¬35¡ó¡£Ç¯ÂåÊÌ¤Ç¤Ï¡Ö60ºÐ°Ê¾å¡×¤¬52¡ó¤È²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢¼¡¤¤¤Ç50Âå¡Ê25¡ó¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú·ì±Õ·¿¡¦¿¦¶È¡Û
·ì±Õ·¿¤ÏA·¿¡Ê39¡ó¡Ë¤¬ºÇÂ¿¡£¿¦¶ÈÊÌ¤Ç¤Ï¡Ö²ñ¼Ò°÷¡×¤¬42¡ó¤Ç¥È¥Ã¥×¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÌµ¿¦¡ÊÇ¯¶âÀ¸³è¼ÔÅù´Þ¤à¡Ë¡×¤¬23¡ó¤ÈÂ³¤¯¡£
¡ÚÌ¾Á°¡¦À±ºÂ¡Û
¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë¡ÖY.K¡×¤µ¤ó¤¬1°Ì¡£À±ºÂ¤Ç¤Ï¡ÖÁÐ»ÒºÂ¡×¤¬12¡ó¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¥é¥Ã¥ー¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ëÅö¤»¤ó¤ÎÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢45¡ó¤¬¡Ö±¿¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤ÏÂè2°Ì¤Î¡Ö·ÑÂ³¡Ê25¡ó¡Ë¡×¤À¡£´õË¾¤ò¼Î¤Æ¤º¤ËÊõ¤¯¤¸¤ò¹ØÆþ¤·Â³¤±¤¿¼¹Ç°¤¬¡¢¾¡Íø¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤â¤·¹â³ÛÅö¤»¤ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤é¡¢¼¡¤ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö´¹¶â¼êÂ³¤¡×¤À¡£
Çò½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö¤»¤ó³ÎÇ§¤«¤é´¹¶â¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤Î73¡ó¤¬¡Ö1¤«·îÌ¤Ëþ¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áá¤á¤Ë´¹¶â¤·¤Æ°Â¿´¤·¤¿¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢1¤«·î°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤«¤é¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤â22¡ó¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Åö¤»¤ó¶â¤Ï¡¢»ÙÊ§³«»ÏÆü¡ÊÃê¤»¤óÆü¤ÎÍâÆü¡Ë¤«¤é1Ç¯¤Ç»þ¸ú¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¹¤®¤ë¤Î¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£Åö¤»¤ó¶â¤¬100Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¤ÏËÜ¿Í³ÎÇ§½ñÎà¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤«¡¢¼êÂ³¤¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤Ç¤Ë1½µ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢°ìÈÌÅª¤Ë²¿¤é¤«¤Î·ÐºÑÅªÍø±×¤òÆÀ¤¿¾ì¹ç¤Ï½êÆÀÀÇ¤Î²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢Êõ¤¯¤¸¤ÎÅö¤»¤ó¶â¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö¤»¤ó¶âÉÕ¾ÚÉ¼Ë¡13¾ò¡Ê¢¨¡Ë¤Ë¤è¤êÈó²ÝÀÇ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨Åö¤»¤ó¶âÉÕ¾ÚÉ¼Ë¡13¾ò¡ÖÅö¤»¤ó¶âÉÕ¾ÚÉ¼¤ÎÅö¤»¤ó¶âÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½êÆÀÀÇ¤ò²Ý¤µ¤Ê¤¤¡×Åö¤»¤ó¶â¤Î¡Ö»È¤¤Æ»¡×¤Ï¡©
¹â³ÛÅö¤»¤ó¤Î¹¬±¿¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢Åö¤»¤ó¶â¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Çò½ñ¤«¤é¤Ï¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤Ä¤Ä¤â¾Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤ë¿Í¡¹¤Î»Ñ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡£
»È¤¤Æ»¤È¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃùÃß¡Ê47¡ó¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢ÌóÈ¾¿ô¤Î¿Í¤¬¤Þ¤º¤Ï»ñ»º¤È¤·¤Æ¼ê¸µ¤Ë»Ä¤¹ÁªÂò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬¡ÖÎ¹¹Ô¡Ê17¡ó¡Ë¡×¤ä¡Ö²ÈÂ²¥µー¥Ó¥¹¡¦¿Æ¹§¹Ô¡Ê14¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤ä²¸ÊÖ¤·¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¹àÌÜ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê³èÍÑË¡¤âÌÜÎ©¤Ä¡£
¡ÚÉéºÄ¤Î²ò¾Ã¤ÈÀ¸³è´ðÈ×¡Û
¡Ö¼ÚÆþ¶â¤ÎÊÖºÑ¡Ê12¡ó¡Ë¡×¤ä¡ÖÅÚÃÏ¡¦½»Âð¤Î²þÃÛ¤ä¹ØÆþ¡Ê10¡ó¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÉéºÄ¤òÀ¶»»¤·¤¿¤ê¡¢½»´Ä¶¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¥±ー¥¹¡£
¡Ú¿·¤¿¤Ê»ñ»º·ÁÀ®¡Û
¡Ö¼Ö¤Î¹ØÆþ¡Ê11¡ó¡Ë¡×¤ä¡ÖÅê»ñ¡Ê9¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¸³è¤ÎÍøÊØÀ¸þ¾å¤ä¾Íè¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¤Ø¤Î½¼Åö¡£
¡Ú¼«¸Ê¸¦¤µ¤ó¤È¼Ò²ñ¹×¸¥¡Û
¡Ö¼ñÌ£¤Î½¼¼Â¡Ê7¡ó¡Ë¡×¤ä¡Ö»Ò¶¡¤Î¶µ°é¡¦ÍÜ°éÈñ¡Ê7¡ó¡Ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢¾¯¿ô¤Ê¤¬¤é¡Ö´óÉÕÅù¼Ò²ñ¹×¸¥¡Ê2¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢3°Ì¤Î¡Ö²ÈÂ²¥µー¥Ó¥¹¡¦¿Æ¹§¹Ô¡×¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¡×¤ÎÌäÂê¤¬À¸¤¸¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Êõ¤¯¤¸¤ÎÅö¤»¤ó¶â¤ËÂÐ¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤ÏÈó²ÝÀÇ¤À¤¬¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿Åö¤»¤ó¶â¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ²ÈÂ²¤ËÅÏ¤¹¤Ê¤É¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÇÌ³¾å¤Î¡ÖÂ£Í¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÎ±°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
Êõ¤¯¤¸¤ÎÅö¤»¤ó¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥é¥Ã¥ー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇüÂç¤Ê»ñ»º¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ö¸¢Íø¤ÈµÁÌ³¡×¤¬È¯À¸¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
²¾¤Ëº£Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤Ç¤á¤Ç¤¿¤¯¹¬±¿¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¾ì¹ç¤â¡¢¤Þ¤º¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡Ö»þ¸ú¡×¤ä¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¡×¤Ê¤É¡¢¥ëー¥ë¤òºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢ºÇ¹â¤Î¤ªÇ¯¶Ì¤ò¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõ¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¤â¤Ã¤È¤â½ÅÍ×¤ÊÈë·í¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£