¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê38¡Ë¤¬31Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Îº´²ì¡È½÷»ÒÎ¹¡ÉËþµÊ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Öº´²ì¡×¤È½ñ¤½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö²Æ¤Î»×¤¤½Ð¡¢º´²ì¤ÎÎ¹¡ª¡ªº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤Á¤ã¤ó¤È¡ª¡ª¡×¤È¸µÆü¸þºä46¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Îº´¡¹ÌÚµ×Èþ¤È¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¼ê¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡³¤¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¿©¤ÙÊª¤ò¸«¤»¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤âÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö´òÌî²¹Àô¡×¡Ö¸Æ»Ò¡×¡Ö¸æÁ¥»³³Ú±à¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£