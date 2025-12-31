¡È3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¡É¡¦¤æ¤ê¤Ë¤ã¡Ê26¡Ë¡¢ÈþÍÆ±¡Âå100Ëü±ß°Ê¾å¤«¤±¤¿È±¤ÎÌÓ¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×
¡¡¡È°Û¼¡¸µ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Î¤æ¤ê¤Ë¤ã¡Ê26¡Ë¡£29Æü¤ËInstagram¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¤·¡¢1Ç¯´Ö¤Ç»È¤Ã¤¿¾×·â¤ÎÈþÍÆ±¡Âå¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥¦¥¨¥¹¥È¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡¿ÈÄ¹162cm¡¢ÂÎ½Å40.2kg¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Ï3ºÐ»ù¤Û¤É¤Î¥µ¥¤¥º¤À¤È¤¤¤¦47.6cm¤È¡¢ÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤æ¤ê¤Ë¤ã¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤ï¤«¤ë¿åÃå»Ñ¤ä¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¤òInstagram¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤æ¤ê¤Ë¤ã¡¢1Ç¯´Ö¤Ç»È¤Ã¤¿¾×·â¤ÎÈþÍÆ±¡Âå¤ò¸øÉ½
¡¡29Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¤æ¤ê¤Ë¤ã¤Î1Ç¯¤ÎÈþÍÆ±¡Âå¡¢¾×·â!?Áí³Û108Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡Ä¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤»È¤Ã¤Æ¤ë¤«ÇÄ°®¤·¤Æ¤ë¡©½÷¤Î»Ò¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¡×¡Ê¤æ¤ê¤Ë¤ã¡Ë
¡¡¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥µ¥é¥µ¥é¥Ø¥¢¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë