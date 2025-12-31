¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤ËÂçÂÇ·â¡ÄÂç¹õÃì¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤¬º¸¥Ò¥¶Éé½ý¤ÇºÇÄã4½µ´Ö¤ÎÎ¥Ã¦
¡¡12·î31Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö30Æü¡¢ÆüÉÕ¤Ï°Ê²¼Æ±¡Ë¡£¥Ç¥ó¥Ðー¡¦¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¡¢¥Ë¥³¥é¡¦¥è¥¥Ã¥Á¤¬º¸¥Ò¥¶¤Î²á¿Å¸¤Î¤¿¤á¡¢4½µ´Ö¸å¤ËºÆ¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡30Æü¤ËÅ¨ÃÏ¥«¥»¥ä¡¦¥»¥ó¥¿ー¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¢¥ß¡¦¥Òー¥ÈÀï¤Ç¡¢¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï123－147¤ÇÇÔ¤ì¤Æº£¥·ー¥º¥ó½é¤Î2Ï¢ÇÔ¡£¤½¤Î»î¹ç¤ÎÁ°È¾½ªÎ»´ÖºÝ¤Ë¡¢Áê¼ê¥Áー¥à¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò»ß¤á¤ë¤Ù¤¯¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤¬¸å¤í¤Ø²¼¤¬¤Ã¤¿»þ¤Ë¥è¥¥Ã¥Á¤Îº¸Â¤òÆ§¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢º¸¥Ò¥¶¤¬¾¯¤·¶Ê¤¬¤ë·Á¤ÇÉé½ý¡£
¡¡MRI¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¿ÙÂÓÃÇÎö¤Ê¤É¥·ー¥º¥ó½ªÎ»¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ëÂç¥±¥¬¤Ï²óÈò¤Ç¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢º¸¥Ò¥¶¤Î²á¿Å¸¤Ë¤è¤ê¹üºÃ½ý¤âÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡ØESPN¡Ù¤Î¥·¥ã¥à¥º¡¦¥·¥ã¥é¥Ë¥¢µ¼Ô¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ï¥¢ー¥í¥ó¡¦¥´ー¥É¥ó¡Ê¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°Éé½ý¡Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡Êº¸Â¼óÇ±ºÃ¡Ë¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¡Ê±¦¥Ò¥¶¤Î¹üºÃ½ý¤È²á¿Å¸¡Ë¤ÎÀèÈ¯3Áª¼ê¤È¤È¤â¤ËÂç¹õÃì¤âÎ¥Ã¦¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂçÂÇ·â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡º£¥·ー¥º¥ó¤Î¥è¥¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥êー¥°5°Ì¤ÎÊ¿¶Ñ29.6ÆÀÅÀ¡¢¥êー¥°¥È¥Ã¥×¤Î12.2¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É11.0¥¢¥·¥¹¥È¤Î¡ÈÊ¿¶Ñ¥È¥ê¥×¥ë¥À¥Ö¥ë¡É¤Ë²Ã¤¨¤Æ1.4¥¹¥Æ¥£ー¥ë¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¥´ー¥ëÀ®¸ùÎ¨60.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥ÈÀ®¸ùÎ¨43.5¥Ñー¥»¥ó¥È¡ÊÊ¿¶Ñ2.1ËÜÀ®¸ù¡Ë¡¢¥Õ¥êー¥¹¥íーÀ®¸ùÎ¨85.3¥Ñー¥»¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢11Ç¯ÌÜ¤ò¥×¥ìー¤¹¤ë211¥»¥ó¥Á128¥¥í¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥ó¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Þ¤ÇËè¥·ー¥º¥ó69»î¹ç°Ê¾å¤Ë½Ð¾ì¡£2017Ç¯12·î¤ËÂ¼óÇ±ºÃ¤Î¤¿¤á7ÀïÏ¢Â³¤Ç·ç¾ì¤â¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤Ç5»î¹çÏ¢Â³¤·¤Æ·ç¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ï³§Ìµ¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸½ºß7¥·ー¥º¥óÏ¢Â³¤Ç¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë½Ð¾ìÃæ¤Î¥Ê¥²¥Ã¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥è¥¥Ã¥Á¤ò1¥«·î°Ê¾å¤â·ç¤¯¤Î¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£¤½¤Î´ü´Ö¡¢Ê¿¶Ñ25.2ÆÀÅÀ4.4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É7.0¥¢¥·¥¹¥È¤ò»Ä¤¹¥¨ー¥¹¥¬ー¥É¤Î¥¸¥ã¥Þー¥ë¡¦¥Þ¥ìー¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥¦¥§¥¹¥¿¥ó¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹3°Ì¡Ê22¾¡10ÇÔ¡Ë¤Î¥Áー¥à¤¬¤É¤³¤Þ¤ÇÆ§¤óÄ¥¤ì¤ë¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£