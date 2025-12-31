¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¹¹ð¡Ä¡¡¡ÖÉ¬¤ºÍø±×¤¬½Ð¤ë¡×¡¡50ÂåÃËÀ¤¬7000Ëü±ß°Ê¾åñÙ¤·¼è¤é¤ì¤ë¡¡»¥ËÚ
»¥ËÚ¡¦À¾·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î30Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ¤¬SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ï2025Ç¯9·î7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÍ¥ÎÉÌÃÊÁ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¹¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÀÜ¿¨¸å¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿LINE¥°¥ëー¥×¤ÇÈÈ¿Í¤é¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡ÖÉ¬¤ºÍø±×¤¬½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¡¢ÃËÀ¤Ï10·î¤«¤é¤¢¤ï¤»¤Æ25²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢³ô¤ÎÇäÇã¤Ë¤«¤«¤ë¥Ç¥¤¥È¥ìー¥É»ñ¶âÌ¾ÌÜ¤Ê¤É¤Ç¹ç·×Ìó7120Ëü±ß¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢ñÙ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÅà·ë²ò½üÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¸å¤â¡¢ºÆ¤Ó¤Û¤«¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¤ÎÆþ¶â¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º¾µ½¤À¤Èµ¤¤Å¤ÃËÀ¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Ç¹â³Û¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ïº¾µ½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤º¤Ë·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
