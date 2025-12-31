STV¥Ë¥åー¥¹ËÌ³¤Æ»

»¥ËÚ¡¦À¾·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î30Æü¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à50Âå¤ÎÃËÀ­¤¬SNS·¿Åê»ñº¾µ½¤ÎÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ÃËÀ­¤Ï2025Ç¯9·î7Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÍ¥ÎÉÌÃÊÁ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¹­¹ð¤ò¸«¤Ä¤±¡¢ÀÜ¿¨¸å¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿LINE¥°¥ëー¥×¤ÇÈÈ¿Í¤é¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤³¤Ç¡ÖÉ¬¤ºÍø±×¤¬½Ð¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¡¢ÃËÀ­¤Ï10·î¤«¤é¤¢¤ï¤»¤Æ25²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢³ô¤ÎÇäÇã¤Ë¤«¤«¤ë¥Ç¥¤¥È¥ìー¥É»ñ¶âÌ¾ÌÜ¤Ê¤É¤Ç¹ç·×Ìó7120Ëü±ß¤ò»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢ñÙ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÃËÀ­¤¬Â»±×¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿²èÌÌ¤Ç¤ÏÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢12·î26ÆüÃËÀ­¤¬½Ð¶â¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»ñ¶â¤¬Åà·ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤ÎÅà·ë²ò½üÌ¾ÌÜ¤Ç¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤À¸å¤â¡¢ºÆ¤Ó¤Û¤«¤ÎÌ¾ÌÜ¤Ç¤ÎÆþ¶â¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢º¾µ½¤À¤Èµ¤¤Å¤­ÃËÀ­¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£

·Ù»¡¤Ï¡¢SNS¤Ê¤É¤ÇÅê»ñÌ¾ÌÜ¤Ç¹â³Û¤Î¿¶¤ê¹þ¤ß¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ïº¾µ½¤Î²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤º¤Ë·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤è¤¦Ãí°Õ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£