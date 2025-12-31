¼«¾Î¡¦»¥ËÚºß½»¤ÎÃË¤¬°°Àî¤Ç°û¼ò±¿Å¾¡¡¿¦¼Á¤¹¤ë¤È¼ò¤Î½¤¤¡Ä¡¡ÌÈµö¾Ú¤âÉÔ·ÈÂÓ¡ÖÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤Î¤Ë±¿Å¾¤·¤¿¡×
ËÌ³¤Æ»¡¦°°ÀîÅì·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯12·î30Æü¡¢¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤Îµ¿¤¤¤Ç¼«¾Î¡¦»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤àÃË¡Ê52¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Ï30Æü¸á¸å7»þÈ¾¤¹¤®¡¢°°Àî»Ô±Ê»³14¾ò3ÃúÌÜÉÕ¶á¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢¼òµ¤¤òÂÓ¤Ó¤¿¾õÂÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥È¥íー¥ëÃæ¤Î·Ù»¡´±¤¬ÃË¤Î¼Ö¤ËÄä»ß¤òµá¤á¡¢¿¦Ì³¼ÁÌä¤·¤¿ºÝ¤Ë¼ò¤Î½¤¤¤¬¤·¤¿¤¿¤á¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃË¤Î¸Æµ¤¤«¤é´ð½àÃÍ¤ò¾å²ó¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë¤¬¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¤½¤Î¾ì¤ÇÂáÊá¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇã¤¤Êª¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ë±¿Å¾¤·¤¿¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö»þÃË¤Ï±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ò·ÈÂÓ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤ÏÃË¤Î¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°û¤ó¤À¼ò¤ÎÎÌ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£