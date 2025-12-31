Å·¹ÄÇÕ½àÍ¥¾¡¤Ç¤â¡Ö¼Â¤ÏÀÖ»ú¡×¡© ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤¬¾Þ¶â°Ê¾å¤ËÆÀ¤¿¡¢10Ç¯ÌÜ¤Î³Î¿®¤È¸Ø¤ê
¡¡¥¯¥é¥ÖÁÏÎ©£±£°Ç¯¤ÇÅ·¹ÄÇÕ·è¾¡¤Ø¡£
¡¡¤³¤Î¡È£±£°Ç¯¡É¤òÄ¹¤¤¤È¸«¤ë¤«¡¢Ã»¤¤¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¡£¤ª¤½¤é¤¯¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò¼á¤Ï°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤Î¥¹¥¿ー¥È¤«¤é¥Áー¥à¤Î»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¥¨¥É¡¦¥¯¥é¥¤¥ó¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤¬¡¢½à·è¾¡¤ò¾¡Íø¤·¡¢·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¡Ö£±£°Ç¯¤Ç¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê°ÕµÁ¤¬¤¢¤ë¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿¸å¤ËÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡¢¿¼¤¯¶»¤Ë»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡Ö²æ¡¹¤Ï¶áÆ»¤»¤º¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÌÜÀþ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¥¹¥¿ー¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¬µõ¤Ë¡¢Æü¡¹Îý½¬¤Ø¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡£À®Ä¹¤Ï£±Æü¤Ç½Ð¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤È¸«¿ø¤¨¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÏÃ»¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò²áÂçÉ¾²Á¤·¤Æ¡¢Ä¹¤¤´ü´Ö¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò²á¾®É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â²æ¡¹¤Ï£¹Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤¤¤¤·Á¤ÇÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡¡£²£°£±£¶Ç¯¤Ë¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆËÌ³¤Æ»¡¢°°Àî¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢ÍâÇ¯¤Î£±£·Ç¯¤«¤é£Ö¥êー¥°¤Î½à²ÃÌÁ¥Áー¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î£±£·¡¿£±£¸¥·ー¥º¥ó¤Ë£Ö£³¤ÇÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢£Ö£²¥êー¥°¤Ø¾º³Ê¤·¤¿¡£¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Î±é½Ð¤ä¶¯²½¡¢£Ö£²¥êー¥°¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÇË³Ê¤ÎÍ½»»¤ò¤«¤±¤Æ¥êー¥°¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢£²£°£±£¹¡¿£²£°¥·ー¥º¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë£²£°¡¿£²£±¥·ー¥º¥ó¤Ï£Ö£±¥êー¥°¾º³Ê¤ò¤«¤±¤¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¤Î½Ð¾ì¸¢¤òÆÀ¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¡£¼«¥Áー¥à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¾õ¶·¤¬À¸¤¸¤ì¤ÐÂ¾¥¯¥é¥Ö¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤Î»öÂÖ¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¡¢¥êー¥°²þ³×¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±¼è¤ë¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤¿¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤¬¡¢¤ÈÃ¡¤«¤ì¤¿¤³¤È¤â°ìÅÙ¤äÆóÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£²¡¿£²£³¥·ー¥º¥ó¤Ë¤è¤¦¤ä¤¯¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤Ï£³¾¡£³£³ÇÔ¤Ç£¹°Ì¡¢£Ó£Ö¥êー¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿½éÇ¯ÅÙ¤Îºò¥·ー¥º¥ó¤Ï£¸¾¡£³£¶ÇÔ¤Ç£±£°°Ì¤È½ç°Ì¤ò²¼°Ì¤ËÄÀ¤à¡£¥êー¥°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤â£Ö£²¥êー¥°½êÂ°»þ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Åö»þ¤Î£Ö£±¥Áー¥à¤òÁê¼ê¤Ë¾¡ÍøÌÜÁ°¤Þ¤ÇÇ÷¤ëÀï¤¤¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Âç³ØÀ¸¤Ë½éÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ÇÉé¤±¤ÆÂç²ñ½Ð¾ì¼«ÂÎ¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£·ë²Ì¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡Ö¸·¤·¤¤¡×¤È¸«¤ëÌÜ¤Î¤Û¤¦¤¬¤ª¤½¤é¤¯Â¿¿ô¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤à¤·¤í·ë²Ì¤Ï¤µ¤Û¤ÉÂç»ö¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥¨¥É¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤À¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¾¡¤Ä¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤À¤¬¡¢Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤¿¤«¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦·Ð²á¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢²¿¤è¤ê½Å¤¤òÃÖ¤¯¤Î¤Ï¡Ö¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò³Ú¤·¤à¡×¤³¤È¡£¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹âÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿Å·¹ÄÇÕ¤Ç¤â¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡Ö¥¨¥É¤Ë¡Ø¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¥Æー¥Þ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÎ×¤ó¤À¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ý¤òÂ·¤¨¤¿¡£¡È³Ú¤·¤à¡É¤ÎÄêµÁ¤òÌÀ¤«¤¹¤Î¤ÏÃÏ¸µ°°Àî½Ð¿È¤Ç¡¢£²£²Ç¯¤Ë¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤«¤é°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿¥ê¥Ù¥í¤Î³°ºê¹ÒÊ¿¤À¡£
¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î£±ÅÀ£±ÅÀ¤ò³Ú¤·¤à¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ë¹Ô¤¹¤Ù¤Àï½ÑÌÌ¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡ÊÅ·¹ÄÇÕ¤Î¡Ë¾¡¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¥µー¥Ö¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â°ì°ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Àï½Ñ¤è¤ê¤â¤Þ¤º¤Ï¤É¤¦ÅÀ¤ò³Í¤ë¤«¡£¤½¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò³Ú¤·¤à¡£½à·è¾¡¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤í¤ó¤Ê»¨Ç°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢¾¡¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤¹¤®¤Æµ¤Éé¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¨¥É¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦³°ÅªÍ×ÁÇ¤â¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡Ø¤³¤³¤¬ÂçÉñÂæ¤À¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡¢²áµî¤Ç¤âÌ¤Íè¤Ç¤â¤Ê¤¯º£¤Ë½¸Ãæ¤·¤è¤¦¡Ù¤È¡£¤À¤«¤é¤¿¤È¤¨£²¥»¥Ã¥È¤ò¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¤â½ª¤ï¤ì¤Ð¤â¤¦²áµî¤Î¤³¤È¤Ç¡¢£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤«¤é¤Îº£¤ò¤É¤¦Àï¤¦¤«¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ£Ö£±¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¤â¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤ÐËÍ¤Î¥Ð¥ìー¿ÍÀ¸¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÉé¤±¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤°¤é¤¤Éé¤±Â³¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤â¥¨¥É¤¬¡Ø¾¡¤Ä¤«Éé¤±¤ë¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¾¡¤Ä¤«³Ø¤Ö¤«¡Ù¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¡ØÉé¤±¤¿»î¹ç¤Ç¤â³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ù¤È¡£¤À¤«¤é¥·ー¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤â¡¢·ë²Ì¤¬¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤Ç¤¤¿¤«¡£Ã»´üÅª¤Ê´î¤Ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¸«¤ë¤Î¤¬¥¨¥É¤Ê¤Î¤Ç¾¡¤Ã¤Æ´î¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤½¤ì¤â°ì½Ö¡£¤Þ¤¿ÌÀÆü¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î½àÈ÷¤ò¤·¤è¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤é¤âÆ±¤¸¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÀ®Ä¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡½éÀï¤«¤é·è¾¡¤Þ¤Ç¡¢¥µー¥Ö¤òÉð´ï¤Ë¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤ë¡£·è¾¡Àï¤ÏËÌ³¤Æ»Æâ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¤µ¤ì¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»¤ÎÌ¾¤ò¹¤¯ÃÎ¤é¤·¤á¤ëµ¡²ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï°Õ³°¤Ê¸í»»¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÀ¤«¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¨¥É¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á¤È¶¦¤ËÄ¹¤¤¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òÁÏÀß¡¢±¿±Ä¤¹¤ëÃÓÅÄ·û»ÎÏº¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤À¡£
¡Ö¥êー¥°¤ÎÂÐÀï¤ä¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÀµÄ¾¤Ë¸À¤¨¤Ð¥µ¥ó¥È¥êー¤Ë¾¡¤Ä¤Î¤Ï²æ¡¹¤âÆñ¤·¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Áª¼ê¤â´°Á´¤ËÄ©Àï¼Ô¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤â¡¢¥ô¥©¥ì¥¢¥¹¤¬½à·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆºÇ½é¤«¤é¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼Â¤Ï¥Áー¥à¤â½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Î½µ¤Ï¥ª¥Õ¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Î¤¿¤á¤ËÎ¹¹Ô¤Î·×²è¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤ÉµÞî±¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿Áª¼ê¤â¤¤¤¿¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡Â¾¤Î£Ó£Ö¥êー¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤Ê´ë¶È¤òÊìÂÎ¤È¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥×¥í¥¯¥é¥Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£½àÍ¥¾¡¾Þ¶â¤â¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂç¤¤Êºâ¸»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡¢¤È»×¤¤¤¤ä¡Ö¤½¤ì¤Ç¤â¤à¤·¤íÀÖ»ú¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÓÅÄ¼ÒÄ¹¤Ï¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥ÕÊ¬¤Î½É¤äÈô¹Ôµ¡¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤Ò¤È¶ìÏ«¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤¿¤È¤¨Í¥¾¡¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â·ÐÈñ¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¥«¥Ðー¤Ç¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Áª¼ê¤Ë¤âÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤é¤Ê¤¤¡££Ó£Ö¥êー¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇä¤ê¾å¤²¤Ï£³ÇÜ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥é¥ÖÃ±ÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï¹õ»ú¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÄÌ³Ä¶²á¤ä¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÌäÂê¤Çºò¥·ー¥º¥ó¤Ï£ÓⅤ¥êー¥°¤Î¿³ºº¤Ë¤â¤«¤«¤ê¡¢º£¤â½áÂô¤«¤È¸À¤¨¤Ð·è¤·¤Æ¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÌÜÀè¤Î¤³¤È¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Æ¤ª¶â¤ò²Ô¤´¤¦¡¢¥¯¥é¥Ö¤ò±¿±Ä¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢²æ¡¹¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤â¤Î¤È¤â°ã¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢·Ç¤²¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥ï¥¤¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë½ÏÀ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¡£¸Ø¤ë¤Ù¤¥¯¥é¥Ö¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡£