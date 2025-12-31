ºÇ¶¯»¦¿Í¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¢¶¸µ¤¤ÎMC¡¢Îä¹ó¤Ê¼çºÅ¼Ô¡Ä¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¸Â¸¤òÁË¤à¥¤¥«¤ì¤¿¡È¶Ë°¡É3¿Í½°
¡¡¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯¤âÂç³¢Æü¡£¿·Ç¯¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¡¢³¹¤â¿Í¤âÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤¡¢¥½¥ï¥½¥ï¤·¤¿¹âÍÈ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë1Æü¤À¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯ËöÆÃÍ¤Î¤¶¤ï¤á¤¤ÎÃæ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¸ø³«¤Þ¤Ç1¥õ·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡¢¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¤Î±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ù¥ó¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥º¡Ê¥°¥ì¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡Ë¤¬ÉÂµ¤¤ÎÌ¼¤òµß¤¦¤¿¤á¤ËÄ©¤à¤Î¤Ï¡¢¡È°ìÅÙÊá¤Þ¤ì¤ÐÂ¨»àË´¡É¤È¤¤¤¦²á¹ó¤Ê¥ë¡¼¥ë¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¹¥²¡¼¥à¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡×¡£À¤³¦Ãæ¤òÉñÂæ¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÁÔÀä¤ÊÆ¨Áö·à¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥Ù¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥é¥ó¥Ê¡¼¤ÎÀ¸Â¸¤òÁË¤à¤Î¤¬¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿3¿Í¤Î¥ô¥£¥é¥ó¤¿¤Á¤À¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥¤¥«¤ì¤¿Å¨Ìò3¿Í½°¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥ä¥ê´é¤ÇÀú¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥í¡¼¥ê¥ó¡¢ÁÇ´é¤ò±£¤·¤¿ºÇ¶¯¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ê¤É¡¡¥¤¥«¤ì¤¿¡È¶Ë°¡É3¿Í½°¤ò¸«¤ë
¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡×¤ò»ÅÀÚ¤ëÎä¹ó¤Ê¼çºÅ¼Ô¡§¥À¥ó
¡¡Ì¾Í¥¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥í¡¼¥ê¥ó¤¬±é¤¸¤ë¥À¥ó¡¦¥¥ê¥¢¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¼Ò¤Î¥È¥Ã¥×¡£É½¸þ¤¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Èó¾ð¤ÇÎäÅ°¤ÊËÜÀ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹â»ëÄ°Î¨¤òÄÉµá¤¹¤ë²Ì¤Æ¤Ê¤ÍßË¾¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥í¡¼¥ê¥ó¤Ï¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡Ö¸ÂÅÙ¤òÃÎ¤é¤º¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÈÖÁÈ¤Ë°ú¤¹þ¤à¿·¤¿¤Ê¼êË¡¤ò¾ï¤ËÃµ¤êÂ³¤±¤ë¿ÍÊª¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¥¥ê¥¢¥ó¤ÏÈ¿¹ü¿´¤È¥¬¥Ã¥Ä¤òÊ»¤»»ý¤ÄÉÏ¤·¤¤¼ç¿Í¸ø¥Ù¥ó¤ò¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¾®¤µ¤ÊÀ®¸ù¤Ç¤Ï¿ÍÀ¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤Ç¾¡¤Æ¤ÐÉÙÍµÁØ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Æ¤ë¡×¤ÈÀú¤ê¡¢Èà¤ò´í¸±¤Ê¥²¡¼¥à¤Ø¤È°ú¤¹þ¤à¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Ä¤Ä¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤òÄÙ¤¹±¢ËÅ¤ò½ä¤é¤»¡¢¥Ù¥ó¤ò°ì»þÅª¤Ê¥¹¥¿¡¼¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÁÔÂç¤Ê¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò±é½Ð¤·¤è¤¦¤È²èºö¤¹¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤ÏÇË²õ¤ä»à¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¬¡¢¼«¿È¤ò¥ô¥£¥é¥ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ºÇ¹â¤Î¥·¥ç¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ç¤¢¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ö¥í¡¼¥ê¥ó¤Î±éµ»¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¥ê¥¢¥ó¤ÏÃ±¤Ê¤ë°Ìò°Ê¾å¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¾º²Ú¤µ¤ì¡¢Èà¤¬¤Þ¤È¡È¼Ù°¤µ¡É¤µ¤¨¤â¥·¥ç¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÀµÅö²½¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡×¤òÀðÆ°¤¹¤ë¶¸µ¤¤ÎMC¡§¥Ü¥Ó¡¼¡¦T
¡¡¡Ø¥é¥¹¥Æ¥£¥ó¡§¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤òºî¤Ã¤¿ÃË¡Ù(2024)¡¢¡Ø¥·¥ó¥·¥ó¡¿SING SING¡Ù(2025)¤Ç2Ç¯Ï¢Â³¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¡ÊR¡Ë¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¡¦¥É¥ß¥ó¥´¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡×¤Î´é¡É¤Ç¤¢¤êMC¤Î¥Ü¥Ó¡¼¡¦T¡£Å·ºÍÅª¤Ê¥È¡¼¥¯¥¹¥¥ë¤Ç·²½°¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¡¢¤³¤Î¥µ¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç»ÄµÔ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÀ®Î©¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤Ï»ëÄ°¼Ô¤¬¡¢¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëÁ°¤«¤é¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤òÁþ¤à¤è¤¦¤Ë¿´Íý¤òÁà¤ë¡×¤È²òÀâ¡£¥É¥ß¥ó¥´¼«¿È¤â¡Ö¥Ü¥Ó¡¼¤Ï¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃæ¤Î¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡£Èà¤Ï¿Í¡¹¤ÎË½ÎÏÍßµá¤òÍý²ò¤·¡¢¤½¤ì¤ò¹ª¤ß¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Å¤Í¤ë¡£¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡×¤Î²á·ã¤µ¤ä´ÑµÒ¤ÎÍßË¾¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤¹¥Ü¥Ó¡¼¤Ï¡¢¥Ö¥í¡¼¥ê¥ó±é¤¸¤ë¥À¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¡ÈÉ½¡É¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤Ç´ÑµÒ¤ò»ÙÇÛ¤·¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤è¤ê¶¸µ¤Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤ëÂ¸ºß¤À¡£
¥Þ¥¹¥¯¤ÇÁÇ´é¤ò±£¤¹ºÇ¶¯»¦¿Í¥Ï¥ó¥¿¡¼¡§¥Þ¥³¡¼¥ó
¡¡¡Ø¥Û¥Ó¥Ã¥È¡Ù»°Éôºî(2012¡Á14)¤ä¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù(2014)¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥ê¡¼¡¦¥Ú¥¤¥¹¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢»¦¿Í¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤ëºÇ¶¯¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡§¥Þ¥³¡¼¥ó¡£¥Þ¥¹¥¯¤È¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿Ææ¤á¤¤¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥³¡¼¥ó¤Ï¡¢¡Ö¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡×¤Î´ÑµÒ¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡È¥í¥Ã¥¯¥¹¥¿¡¼¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤éÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éé¤±ÃÎ¤é¤º¤ÎºÇ¶¯¥Ï¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥³¡¼¥ó¤ÎÌÜÅª¤Ï¤¿¤À°ì¤Ä¡½¡½¡È¼ç¿Í¸ø¥Ù¥ó¤ò»¦¤¹¤³¤È¡É¡£¹ø¤Ë¤Ï¡Ö½ÉÌ¿¡Êfate¡Ë¡×¤È¹ï°õ¤µ¤ì¤¿½Æ¡¢¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¤Ï¡Ö±¿Ì¿¡Êdestiny¡Ë¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ò·È¤¨¡¢Í©Îî¤Î¤è¤¦¤Ë¿À½Ðµ´Ë×¤Ç¡¢¼¹Ù¹¤«¤Ä¸ä³ÚÀ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¡ÈÈÈºá¼Ô¡É¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¤¿¥é¥ó¥Ê¡¼¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯¡£¤·¤«¤·¡¢°µÅÝÅªÇ½ÎÏ¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬±£¤¹²áµî¤Ë¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¤¢¤ë¡ÈÈëÌ©¡É¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡£
¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ù¥ó¤Ï¡¢Èà¤é¤ÎËâ¤Î¼ê¤«¤éÆ¨¤ì¡¢¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¡È¥¤¥«¤ì¤¿µ´¤´¤Ã¤³¡É¤òÀ¸¤±ä¤Ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«!?µ´ºÍ¥¨¥É¥¬¡¼¡¦¥é¥¤¥È´ÆÆÄ¤¬Â£¤ë±Ç²è¡Ø¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¦¥Þ¥ó¡Ù¤ÏÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿1·î30Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
