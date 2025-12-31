Bs¥É¥é1°úÂà¡¢°Õ³°¤Ê½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬ÈëÌ©¹ðÇò¡Ö¹â1¤Î»þÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç¡Ä¡×¡Ö¥µ¥¤¥ó¸ò´¹¤·¤¿¤è¤Í¡×
¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼ÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¢ªÃæÆü¤Î¸åÆ£½ÙÂÀ¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÂæÏÑ¹Ô¤¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î¸åÆ£½ÙÂÀ¤µ¤ó¡Ê¸µÃæÆü¡Ë¤Ë¡¢°Õ³°¤Ê½÷»Ò¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤«¤é¤Í¤®¤é¤¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¡Ö¹â¹»1Ç¯¤Î»þÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈÈëÌ©¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎÀÄÌÚÀ¥ÎáÆà¡Ê¥ê¥·¥ã¡¼¥ë¡¦¥ß¥ë¡Ë¤À¡£
¡¡ÀÄÌÚ¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤Î¸åÆ£¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢ÃÏ¸µ»æ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿»æÌÌ¤Ê¤É¤ò¸ø³«¡£¡Ö½ÙÂÀ¡¢¸½Ìò¤ª¤Ä¤«¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡¡¹â¹»1Ç¯¤Î¤È¤Æ±¤¸¥¯¥é¥¹¤Ç¡Ø¤É¤Ã¤Á¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤ë¤«¾¡Éé¤À¤Í¡Ù¤Ê¤ó¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ª¸ß¤¤¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò¸ò´¹¤·¤¿¤è¤Í¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÄ¹Ê¸¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÁ°¶¶¾¦¹â¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Î½Ð¿È¤À¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤¬2010Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é»ØÌ¾¤µ¤ì¡Ö½ÙÂÀ¡×¤ÎÅÐÏ¿Ì¾¤ÇÆþÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¤â¥×¥ì¡¼¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö»ä¤¬QT¤Ç¼ºÇÔ¤·Â³¤±¤Æ²¼Éô¥Ä¥¢¡¼¤Ç4Ç¯´Ö²¼ÀÑ¤ß»þÂå¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¥ì¥®¥å¥é¡¼¥Ä¥¢¡¼¤Ë½Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É½ÙÂÀ¤Ï7Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«Ëë1·³Æþ¤ê¡¡½ÙÂÀ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢»ä¤â´èÄ¥¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È¼«¤é¤Î»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¤¸¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¢¸½Ìò°úÂà¤Ë¤Ï»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ëÍÍ»Ò¤Ç¡Ö¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¡¡¸½Ìò¤Ï¤¤¤º¤ì½ª¤ï¤ë¤â¤Î¡×¡ÖÁ´°÷¤¬»î¹ç¤Ë½Ð¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡¡Á´°÷¤ÎÅØÎÏ¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤ÎÊý¤¬°µÅÝÅª¤ËÄ¹¤¯¤Æ¡¡¿É¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ë°ìÊý¡¢¡Ö¥×¥í¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ15Ç¯´Ö¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÍ¦µ¤¤ä¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤Æ¡¡¾Ð´é¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿½ÙÂÀ¤ò¡¡Âº·É¤¹¤ë¤È¶¦¤ËºÇÂç¤Î¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤òÂ£¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤µ¤ó¤Ï30Æü¡¢ÂæÏÑ¥×¥íÌîµå¤ÎÃæ¿®·»Äï¤ËÂÇ·â¥á¥«¥Ë¥¯¥¹¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢°Û¹ñ¤Ç»ØÆ³¼Ô¿ÍÀ¸¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£ÀÄÌÚ¤ÏJLPGA¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»5¾¡¡¢º£µ¨¤Î³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï4087Ëü1481±ß¤ÇÇ¯´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°37°Ì¤À¡£2¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë´Ø·¸¤Ïº£¸å¤â¡¢·Á¤òÊÑ¤¨¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
