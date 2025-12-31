Íî¸ì¤ÎÌ¾ºî¡Ö¼ÇÉÍ¡×¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¡ª¡©Î©Àî»Ö¤é¤¯¤¬´í×ü¡ÖÍ¿ÂÀÏº¤â¥¢¥¦¥È¡©¡×¡Ä¸ÅÅµ¤Î¿¿¿ñ¤òÄÉµá
¡¡»ÕÁö¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤¤¤¨¤Ð¡ÖÃé¿ÃÂ¢¡×¡ÖÂè¶å¡×¡¢¤½¤·¤ÆÍî¸ì¤Î¡Ö¼ÇÉÍ¡×¡Ä¡£Âç¤ß¤½¤«¤ÎÌë¡¢É×ÉØ¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤¬Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¿Í¾ðÈ¸¡Ê¤Ð¤Ê¤·¡Ë¤ÎÂç¥Í¥¿¤À¤¬¡¢ºòº£¡¢¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡É¤òÆþ¤ì¤ëÀ¼¤â°ìÉô¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Íî¸ì²È¤ÎÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç12·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ÖÍî¸ì²È¤Î¶È¡Ê¤´¤¦¡Ë¡×¾å±Ç»þ¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤·¡¢¤³¤Î¡Ö¼ÇÉÍ¡×¤òÎã¤Ëµó¤²¤Æ¡ÖÍî¸ì¤È¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌäÂêÄóµ¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åö¥µ¥¤¥È¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÍî¸ì¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡¡»Ö¤é¤¯¤ÏÍî¸ìÎ©ÀîÎ®¤Î·»Äï»Ò¡¦ÆóÂåÌÜ²÷³ÚÄâ¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ê73¡Ë¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤òÉÁ¤¤¤¿Æ±ºî¤Î¾å±Ç¸å¡¢Æ±ºî¤Î±Ý±à¶¬²ð´ÆÆÄ¡Ê43¡Ë¤òÊ¹¤¼ê¤Ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡££±·î¤ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÈÃÓÂÞ¡¢µþºå¿À¡¢Ì¾¸Å²°¡¢£²·î¤Ë²Æì¤Ç¤Î¸ø³«¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÍî¸ì²È¤Î¶È¡×¤Î¥Æー¥Þ¤Î°ì¤Ä¤¬¡Ö¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡×¡£¼Ò²ñÅª¤Ë¥¿¥Öー¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂêºà¤ò¥Í¥¿¤È¤·¤Æ¤¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯Íî¸ì¤ÈÀÚ¤êÎ¥¤»¤Ê¤¤·ü°Æ»ö¹à¤À¤¬¡¢³Î¿®ÈÈÅª¤Ê¿·ºî¤ä²þºî¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤È¤¨¡¢ËÜÀ£Ë¡¤Î¸ÅÅµÍî¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ËÄñ¿¨¤¹¤ë¡ÖÇÈ¡×¤¬Íè¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï´í×ü¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡Ê´Ö¤ÎÈ´¤±¤¿¸ÀÆ°¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦Íî¸ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ë¡ØÍ¿ÂÀÏº¡Ù¤ÎÏÃ¤â¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë»þÂå¤¬Íè¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¡ØÃÎÅª¾ã³²¼Ô¤òº¹ÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¡Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¼ÇÉÍ¡Ù¤Ç¤¹¤é¥¯¥ìー¥à¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¡Ø¡ÈDVÉ×¤È±³¤Ä¤ºÊ¡É¤ÎÏÃ¤À¡Ù¤È¡£¼ò¤ò°û¤ó¤Ç½÷Ë¼¤òÄ¥¤êÅÝ¤¹É×¤ÏDV¤À¤·¡¢Äâ¼ç¤ò¹¹À¸¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡ÊÂç¶âÆþ¤ê¤ÎºâÉÛ¤ò½¦¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡ÈÌ´¡É¤À¤Ã¤¿¤È¡Ë½÷Ë¼¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¡Ê±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡Ë»þÅÀ¤Ç¤è¤¯¤Ê¤¤¡£ÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¤½¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ê¤â¤Î¤«¤È¡£¤Þ¤À¡¢º£¤Î¤È¤³¤íÍî¸ì²ñ¤ËÍè¤é¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ïµö¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¡¢¡Ê»þÂå¤ÎÉ÷Ä¬¤Ë¡Ë´¶²½¤µ¤ì¤Æ¡¢¾Íè¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ªµÒ¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍî¸ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¡¢²þ¤á¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ö»ä¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î¸ÅÅµÍî¸ì¹¥¤¤Ê¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¡×¡£»Ö¤é¤¯¤Ï¤½¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£ÆüÂç·Ý½Ñ³ØÉô1Ç¯»þ¤Ë´ÑµÒ¤È¤·¤Æ¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿Íî¸ì²È¤¬½½ÂåÌÜ¶â¸¶ÄâÇÏÀ¸¤À¤Ã¤¿¡£ÇÏÀ¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÂçÌ¾¿Í¡¦¸Åº£Äâ»Ö¤óÀ¸¡Ê1973Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯83¡Ë¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¤·¤Æ¡¢¸Åº£Äâ»Ö¤óÄ«¡Ê2001Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯63¡Ë¤Î·»¡£½÷Í¥¡¦ÃÓÇÈ»ÖÇµ¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£ÉÂ¤ò²¡¤·¤Æ¸ý±é¤¹¤ë»Ñ¤Ë´¶Æ°¤·¤ÆÄï»ÒÆþ¤ê¤ò»Ö¤·¤¿ÌðÀè¡¢ÇÏÀ¸¤Ï¿©Æ»¤¬¤ó¤Î¤¿¤á82Ç¯9·î¤Ë54ºÐ¤Ç»àµî¡£¤½¤Î¸å¡¢85Ç¯¤ËÎ©ÀîÃÌ»Ö¡Ê11Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯75¡Ë¤Î¸µ¤ËÆþÌç¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÎ¤ÏÃÌ»Ö¤Î¤³¤È¤ò¤½¤Î¥¤¥áー¥¸¤À¤±¤Ç·ù¤¤¤Ç¡¢Ê¹¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¹¤¤¤¿»þ¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¤Ï¼«Ê¬¤¬¾Ã¤¨¤Æ¡¢Íî¸ì¤¬½Ð¤ÆÍè¤ë¤Î¤¬¡È¤¤¤¤Íî¸ì¡É¡£¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤â¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤â¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾Ã¤·¤ÆÍî¸ì¤Ë°Ñ¤Í¤ë¡£¤½¤ì¤¬ËÜÍè¤ÎÍî¸ì¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ÃÌ»Ö¤Ï¡Ø¤¤¤ä¡¢Á´Éô¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ó¤À¡£¼«Ê¬¤ò¸ì¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ì¤¬¡¢Íî¸ì¤¬¸½Âå¤ËÀ¸¤±ä¤Ó¤ëºÇÂç¤Î¤ä¤êÊý¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¶µ¤¨¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢»ä¤â¤½¤Ã¤Á¤ÎÊý¤Ç¡ØÁ´Éô¡¢¼«Ê¬¡Ù¤È¤¤¤¦¶µ°é¤ò¼õ¤±¤ÆÍè¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£¸µ¡¹¡¢Íî¸ì¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¼«Ê¬¤ò¾Ã¤¹Êý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢ÃÌ»Ö¥¤¥º¥à¤ò¤è¤ê¤è¤¯¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡Ê¡ÈÉ½¡¦Î©ÀîÎ®¡É¤ÎÂåÉ½³Ê¡Ë»Ö¤ÎÊå¤µ¤ó¤â¡Ê¡ÈÎ¢¡¦Î©ÀîÎ®¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¤µ¤ó¤âÆ±¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸ÅÅµ¤òÂÎ¤ËÀ÷¤ß¤³¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¼«Ê¬¡×¤â¸ì¤ë¡£¤½¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢À¤´ÖÅª¤ËÍî¸ì¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¥¤¥¿ー¶È¤Ë¤âÄÌ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ËÜ¶È¤Ï¤ä¤Ï¤êÍî¸ì¡£»Ö¤é¤¯¤Ïº£·î20Æü¤ËÅìµþ¡¦¤è¤ß¤¦¤ê¥Ûー¥ë¤Ç40¼þÇ¯µÇ°¤Î¥é¥¹¥È¸ø±é¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿ÇÏÀ¸¤Î¡Ö¿Æ»Ò¼ò¡×¤È¡Ö³Þ¸ë¡×¡¢»Õ¡¦ÃÌ»Ö¤Î¡Ö¿²¾²¡×¤È¡Ö¼ÇÉÍ¡×¤È¤¤¤¦ËÜÀ£Ë¡¤Î¸ÅÅµÍî¸ì¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È½½È¬ÈÖ¡É¥Í¥¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£Æ±²ñ¾ì¤Ï¡¢ÃÌ»Ö¤¬07Ç¯12·î¤Ë»Ä¤·¤¿¡ÈÅÁÀâ¤Î¼ÇÉÍ¡É¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¶õ´Ö¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÌëÌÀ¤±¤Æ¹¹¿·¤·¤¿¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿ー¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¼ÇÉÍ¡á»Ö¤é¤¯¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£É½ÌÌÅª¤Ê²ò¼á¤ÇÅÁÅý·ÝÇ½¤Ë¤Þ¤Ç¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤òÌä¤¦É÷Ä¬¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¡¢¡ÈÁ´¿ÈÍî¸ì²È¡É¤È¤·¤Æ¸ÅÅµ¤Î¿¿¿ñ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ê¥Ç¥¤¥êー¥¹¥Ýー¥Ä/¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹¡¦ËÌÂ¼ ÂÙ²ð¡Ë