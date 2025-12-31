»¥ËÚ¤Î¥Ð¡¼¤Ç¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥Í¡¼¡×¤È¶«¤Ó¥¬¥é¥¹ÇËÂ» 50Âå¤Î´Ú¹ñ¿ÍÂáÊá
ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ¤Î°û¿©Å¹¤Ç°û¤ß¿©¤¤¤·¤¿¸å¡¢Âå¶â¤ò»ÙÊ§¤ï¤º¤ËÅ¹¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤íÀ©»ß¤·¤¿Å¹°÷¤È¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¹¤Î¥¬¥é¥¹¤ò²õ¤·¤¿50Âå¤Î´Ú¹ñ¿Í¤¬¸½ÃÏ·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
30Æü¡¢ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢STV¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ï´Ú¹ñÀÒ¤ÎÃËA¡Ê51¡Ë¤ò´ïÊªÂ»²õ¤ÎÍÆµ¿¤Ç¡¢28Æü¤Ë¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
A¤Ï¡¢28Æü¸á¸å11»þ30Ê¬¤´¤í¡¢»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤Ë¤¢¤ë¥Ð¡¼¤Ç¡¢Å¹¤Î½ÐÆþ¸ý¤ÎÈâ¤ËÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹¤ÎÉôÊ¬¤òÇËÂ»¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÁ°¤ËÅ¹Â¦¤ÏA¤Ë°û¿©Âå¶â3500±ß¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢A¤Ï¡Ö¥Î¡¼¥Þ¥Í¡¼¡ÊNo money¡Ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ»ÙÊ§¤¤¤òµñ¤ß¡¢Å¹°÷¤È¤â¤ß¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤Î¸å¡¢Å¹¤ò½Ð¤è¤¦¤È¤¹¤ëA¤òÅ¹°÷¤¬À©»ß¤·¡¢A¤Ï¤³¤ÎÀ©»ß¤ò¿¶¤êÀÚ¤Ã¤Æ³°¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í½ÐÆþ¸ý¤ÎÈâ¤ËÂÎ¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¬¥é¥¹¤ÎÉôÊ¬¤òÇËÂ»¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·Ù»¡¤ÏÄÌÊó¤ò¼õ¤±¤ÆÅ¹¤Ë½ÐÆ°¤·¡¢¸½¾ì¤ÇA¤òÂáÊá¤·¤¿¡£A¤Ï·Ù»¡¤Î¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÊÛ¸î»Î¤ËÏÃ¤¹¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£A¤ÏÅö»þ¡¢¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·Ù»¡¤Ï¾Ü¤·¤¤»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£