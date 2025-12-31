ÊÄÅ¹¤·¤¿°û¿©Å¹¤Ë¿¯Æþ¤·¤Æ¡ÈÇÓÊØ¥Æ¥í¡É¡ÄËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë±Ç¤Ã¤¿³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤Î¾×·â¹ÔÆ°¡á´Ú¹ñ
¤¢¤ë³°¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬¥½¥¦¥ë¤Î°û¿©Å¹¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¡¢Å¹Æâ¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ÇÍÑ¤òÂ¤¹»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£
31Æü¡¢JTBC¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£·î13Æü¡¢³°¹ñ¿ÍÃËÀA¤¬±Ä¶È»þ´Ö¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥½¥¦¥ë¡¦Ëã±º¶è¡Ê¥Þ¥Ý¥°¡Ë¤Î°û¿©Å¹¤Î¥É¥¢¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤ÆÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¡¢ÂçÊØ¤ò¤·¤¿¡£
JTBC¤¬¸ø³«¤·¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢A¤Î°Û¾ï¹ÔÆ°¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î°û¿©Å¹¤ÎÁ°¤ò¤Õ¤é¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿A¤¬¡¢ÆÍÁ³¥º¥Ü¥ó¤È²¼Ãå¤ò²¼¤í¤·¤Æ¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤À¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿A¤Ï¡¢ÃÏ²¼1³¬¤Ë¤¢¤ë°û¿©Å¹¤ÎÃæ¤ØÌµÃÇ¿¯Æþ¤·¤¿¡£
A¤Ï¡¢°û¿©Å¹¤ØÂ³¤¯ÃÏ²¼³¬ÃÊ¤ò²¿ÅÙ¤â¹Ô¤Íè¤·¤¿¡£¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢ÊÉ¤Ë³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Å¹ÆâÁõ¾þ¤Ï°ú¤¤Ï¤¬¤µ¤ì¡¢½ÐÆþ¸ý¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÁõÃÖ¤âÇËÂ»¤·¤¿¡£°û¿©Å¹¤Î¾²¤Ë¤Ï¡¢A¤Î¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ëÂçÊØ¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
A¤Ï30Ê¬°Ê¾å¡¢°û¿©Å¹¤ò½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
°û¿©Å¹¤ÎÅ¹¼ç¤Ï¡¢A¤ò·úÂ¤Êª¿¯Æþ¤ª¤è¤Ó´ïÊªÂ»²õ¤Ê¤É¤ÎÍÆµ¿¤Ç·Ù»¡¤Ë¹ðÁÊ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡Ö¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿È¸µ¾ðÊó¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë»ö·ï¤Î·Ð°Þ¤òÄ´ºº¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£