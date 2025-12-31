¥¬¥Ü¥óÂåÉ½¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤­¤¿¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó photo/Getty Images

2009Ç¯¤ÎÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¡¢¥¬¥Ü¥óÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤­¤¿FW¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¥¯¡¦¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂåÉ½ÄÌ»»83»î¹ç¤ÇÆ±¹ñÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë40¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤­¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤â36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥¬¥Ü¥óÂåÉ½¤â¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£½Ð¾ìÏÈ¤¬³ÈÂç¤·¤¿2026WÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤Ç¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹­¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç2°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ø²ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ç¤â¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë1-4¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ±¹ñ½é¤È¤Ê¤ëWÇÕ½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

º£·î21Æü¤«¤é¤Ï¥â¥í¥Ã¥³¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×2025¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¤³¤³¤ÇWÇÕÍ½ÁªÇÔÂà¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£

¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Ë0-1¡¢¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¤Ë2-3¤ÈÇÔ¤ì¡¢Áá¡¹¤Ë¥°¥ë¡¼¥×ÇÔÂà¤¬·èÄê¡£¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯Àï¤Ç¤Ï¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤â¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£

¥¬¥Ü¥ó¤Ï2012Ç¯Âç²ñ¤ÇºÇ¹âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤ÎÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï2021Ç¯Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È16¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤À¡£2015Ç¯¤È2017Ç¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ÇÔÂà¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤â¥°¥ë¡¼¥×ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤ÎÂåÉ½¥­¥ã¥ê¥¢¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤ÎÏ¢Â³¤À¡£

¡ØESPN¡Ù¤Ï¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤¬36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤âº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð2030WÇÕ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤ÎÂåÉ½¥­¥ã¥ê¥¢¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£