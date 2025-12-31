ÂåÉ½ÄÌ»»83Àï40¥´¡¼¥ë¤ÈÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡Ä¡Ä WÇÕ½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤º¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¤â·ë²Ì»Ä¤»¤Ì¥¬¥Ü¥óÂåÉ½FW¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤ÎÄ©Àï¤Ï¤³¤ì¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤«
2009Ç¯¤ÎÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤è¤ê¡¢¥¬¥Ü¥óÂåÉ½¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿FW¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥á¥ê¥¯¡¦¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂåÉ½ÄÌ»»83»î¹ç¤ÇÆ±¹ñÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë40¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤â36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥¬¥Ü¥óÂåÉ½¤â¶ì¤¤»×¤¤½Ð¤ÎÊý¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£½Ð¾ìÏÈ¤¬³ÈÂç¤·¤¿2026WÇÕ¥¢¥Õ¥ê¥«Í½Áª¤Ç¤Ï¥°¥ë¡¼¥×F¤Ç¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ë¤È·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï1¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤Ç2°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ø²ó¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¥×¥ì¥¤¥ª¥Õ¤Ç¤â¥Ê¥¤¥¸¥§¥ê¥¢¤Ë1-4¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Æ±¹ñ½é¤È¤Ê¤ëWÇÕ½Ð¾ì¤Ï³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï¥«¥á¥ë¡¼¥ó¤Ë0-1¡¢¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯¤Ë2-3¤ÈÇÔ¤ì¡¢Áá¡¹¤Ë¥°¥ë¡¼¥×ÇÔÂà¤¬·èÄê¡£¥â¥¶¥ó¥Ó¡¼¥¯Àï¤Ç¤Ï¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤â¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢¾¡Íø¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¬¥Ü¥ó¤Ï2012Ç¯Âç²ñ¤ÇºÇ¹âÀ®ÀÓ¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È8¤ËÆþ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤ÎÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï2021Ç¯Âç²ñ¤Î¥Ù¥¹¥È16¤¬ºÇ¹âÀ®ÀÓ¤À¡£2015Ç¯¤È2017Ç¯¤Ï¥°¥ë¡¼¥×ÇÔÂà¡¢¤½¤·¤Æº£²ó¤â¥°¥ë¡¼¥×ÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡¢¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤ÎÂåÉ½¥¥ã¥ê¥¢¤Ï²ù¤·¤¤·ë²Ì¤ÎÏ¢Â³¤À¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ï¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤¬36ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤âº£²ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ê¤ì¤Ð2030WÇÕ¤òÌÜ»Ø¤¹Àï¤¤¤Ë¤â»²²Ã¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ª¥Ð¥á¥ä¥ó¤ÎÂåÉ½¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¡£