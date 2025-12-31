Á°Àþ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ì¤ëÂç·¿FW¤¬¥ß¥é¥ó¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤Ø¤Î¥é¥¹¥È¥Ô¡¼¥¹¤Ë¡©¡¡°Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤Î³ÍÆÀ¤òÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡Ö¥ß¥é¥ó¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¡×
¤³¤³¤Þ¤Ç¥»¥ê¥¨A¤Ç¾¡¤ÁÅÀ35¤ò²Ô¤®¡¢2°Ì¤È¹¥°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤±¤ë¥ß¥é¥ó¡£»Ø´ø´±¥Þ¥Ã¥·¥ß¥ê¥¢¡¼¥Î¡¦¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê¤Î²¼¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ïµ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸åÈ¾Àï¤ØÂ¤ê¤Ê¤¤¥Ô¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤ì¤¬ËÜ³ÊÇÉ¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤À¡£¤³¤³¤Þ¤ÇºÇÁ°Àþ¤Ë¤Ï¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥ì¥ª¥ó¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁ°Àþ¤ÇÂÎ¤òÄ¥¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²ø²æ¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ò¥á¥Í¥¹¤ÎÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£Åß¤Î»Ô¾ì¤ÇÂç·¿FW¤¬1Ëç¤ÏÍß¤·¤¤¤È¤³¤í¤«¡£
¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¤¬¡¢°Ë¡ØGazzetta dello Sport¡Ù¤Ï¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ì¤Ð¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬¹¤¬¤ë¤È¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÈà¤Î¥×¥ì¥¤¤ÇÌÜÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢Áê¼ê¥´¡¼¥ë¤ËÇØ¤ò¸þ¤±¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ë¥×¥ì¥¤¤À¡£¥ì¥ª¥ó¡¢¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¡¢¥¨¥ó¥¯¥ó¥¯¤é¤È¤ÏÆÃÄ¹¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¥¢¥Ã¥ì¥°¥ê¤ÏÀï½Ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤ò¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢µÕ¤Î¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤ò¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë½ÐÍè¤ë¡£¥ß¥é¥ó¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¤Þ¤¿¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤Î¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤Ï¥¢¥·¥¹¥È¤âÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤Ï¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¤ØÁö¤ê¹þ¤àÌ£Êý¤ÎÆ°¤¤ò»¡ÃÎ¤¹¤ë»ëÌî¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤¬¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È»þÂå¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ç¤Î¼å¤êÀÚ¤Ã¤¿»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡×
¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¤â¥Õ¥å¥ë¥¯¥ë¥¯¤Ï¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢¹¶·â¤ËÉý¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï³Î¤«¤À¡£Á°È¾Àï¤Î¥ß¥é¥ó¤Ç¤Ï¥×¥ê¥·¥Ã¥Á¤È¥ì¥ª¥ó¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¼ç¤ËÆÀÅÀÉôÊ¬¤ÇÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢2¿Í¤À¤±¤Ç¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤Î¤Ï¸·¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£Åß¤Ë¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ëFW¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÍýÁÛ¤À¤í¤¦¡£