°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥·¥ç¡¼¡ª¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤È¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤Ç4È¯²÷¾¡¡ª¡¡
30Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬ÂÐÀï¤·¡¢4-1¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È3°Ì¥ô¥£¥é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢°ìÊý¤Î¥ô¥£¥é¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤Îµ¡²ñ¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï7Ê¬¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢36Ê¬¤Ë¤âº£ÅÙ¤Ï¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬ºÆ¤Ó¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥´¡¼¥ë¤ÎÏÈ¤ò³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢48Ê¬¤Ë¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬½³¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼ê¥´¡¼¥ë¥¡¼¥Ñ¡¼¤È¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë52Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤òÆÍÇË¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬³Î¼Â¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë°ìµ¤¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢69Ê¬¤Ë¤Ï¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬Áê¼ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°ÉÕ¶á¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤»É¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢78Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤ÎÎ®¤ì¤«¤éºÇ¸å¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ò¤«¤±¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤Ë¹¤²¤ë¡£
¥ô¥£¥é¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ë¥ï¥È¥¥ó¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥ô¥£¥é¤Ë4-1¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¡£
¡Î¥¹¥³¥¢¡Ï
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 4-1¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
¡ÎÆÀÅÀ¼Ô¡Ï
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹(48)
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£(52)
¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë(69)
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹(78)
¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥¥ó¥¹(90+4)