¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£(±¦)¡¡photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

30Æü(¸½ÃÏ»þ´Ö)¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬ÂÐÀï¤·¡¢4-1¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£

¼ó°Ì¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤È3°Ì¥ô¥£¥é¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ï¡¢½øÈ×¤«¤é¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬Í¥°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢°ìÊý¤Î¥ô¥£¥é¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤Îµ¡²ñ¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ç¿ä°Ü¤¹¤ë¡£

¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï7Ê¬¤Ë¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥Ã¥ê¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥ô¥£¥¯¥È¥ë¡¦¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢36Ê¬¤Ë¤âº£ÅÙ¤Ï¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥®¥§¥±¥ì¥·¥å¤¬ºÆ¤Ó¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥´¡¼¥ë¤ÎÏÈ¤ò³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡£

ÂÐ¤¹¤ë¥ô¥£¥é¤â13Ê¬¤Ë¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÅ¨¿Ø¤Ç¤Î¥Ü¡¼¥ëÃ¥¼è¤«¤é¤ÎÎ®¤ì¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¤ï¤º¤«¤ËÏÈ¤Î³°¤Ë°ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¥´¡¼¥ë¤È¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¤µ¤é¤ËÁ°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à1Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥µ¥ó¥Á¥ç¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¼éÈ÷¿Ø¤ÎÇØ¸å¤ËÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¶¡µë¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î¥Ñ¥¹¤â¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤ËÅÏ¤ëÀ£Á°¤Î¤È¤³¤í¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡¦¥µ¥ê¥Ð¤Ë¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ë·Ò¤¬¤é¤º¡¢»î¹ç¤Ï0-0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆþ¤ë¡£

¤·¤«¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¹¶Àª¤ò¶¯¤á¡¢48Ê¬¤Ë¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤¬½³¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ê¡¼¥­¥Ã¥¯¤ò¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤ÇÁê¼ê¥´¡¼¥ë¥­¡¼¥Ñ¡¼¤È¸òºø¤·¤Ê¤¬¤é²¡¤·¹þ¤ßÀèÀ©¤¹¤ë¡£

¤µ¤é¤Ë52Ê¬¡¢Å¨¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¦¡¼¥Ç¥´¡¼¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ô¥Ã¥ÁÃæ±û¤òÆÍÇË¤·¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¤¤¤¿¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò¶¡µë¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤¬³Î¼Â¤Ë¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤ËÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë°ìµ¤¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤¦¡£

¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¤½¤Î¸å¤â¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤º¡¢69Ê¬¤Ë¤Ï¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤¬Áê¼ê¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°ÉÕ¶á¤«¤é¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÆÍ¤­»É¤·¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢78Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¹¶·â¤ÎÎ®¤ì¤«¤éºÇ¸å¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹¤¬¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë¥«¡¼¥Ö¤ò¤«¤±¤¿¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ß¡¢¥ê¡¼¥É¤ò4ÅÀ¤Ë¹­¤²¤ë¡£

¥ô¥£¥é¤Ï¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à4Ê¬¤Ë¥ï¥È¥­¥ó¥¹¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤ó¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¤Æ°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤³¤Î1ÅÀ¤Î¤ß¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥ô¥£¥é¤Ë4-1¤Ç²÷¾¡¤·¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¾¡¤ÁÅÀ3¤ò¾åÀÑ¤ß¤·¤¿¡£

¡Î¥¹¥³¥¢¡Ï
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë 4-1¡¡¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é

¡ÎÆÀÅÀ¼Ô¡Ï
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥Þ¥¬¥ê¥ã¥ó¥¤¥¹(48)
¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£(52)
¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë(69)
¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦¡¦¥¸¥§¥º¥¹(78)

¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é
¥ª¥ê¡¼¡¦¥ï¥È¥­¥ó¥¹(90+4)