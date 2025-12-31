Íèµ¨¤Ï¤¤¤ï¤­¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë±ÊÌÚ¡£¼Ì¿¿¡§Çß·îÃÒ»Ë¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¼Ì¿¿Éô¡Ë

¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ò·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤¿±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£37ºÐMF¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤¤¤ï¤­FC¤Ë²ÃÆþ¡£12·î31Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡±ÊÌÚ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£

¡Ö³§¤µ¤ó¡¢½é¤á¤Þ¤·¤Æ¡£ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤«¤éÍè¤Þ¤·¤¿¡¢±ÊÌÚÎ¼ÂÀ¤Ç¤¹¡£

¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤´±ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤¤¤ï¤­FC¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤¿¤Ê´Ä¶­¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤­¤Ê´î¤Ó¤ÈÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
 
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¾ÅÆî¡¢¼¯Åç¡¢Ì¾¸Å²°¡¢ÆÁÅç¤Ç³èÌö¡£¼¯Åç»þÂå¤Ë¤ÏJ£±Í¥¾¡¤äACLÀ©ÇÆ¤Ê¤É¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½Îò¤â¤¢¤ë¼ÂÀÓ½½Ê¬¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£

¡Ö¤¤¤ï¤­FC¤È¤¤¤¦¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤­¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤Ù¤Æ½Ð¤·ÀÚ¤ê¡¢Æü¡¹Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤­¤¿·Ð¸³¤ò¤¤¤«¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤¬À®Ä¹¤Ç¤­¤ë¤È¿®¤¸¡¢¤¤¤ï¤­FC¤È¤È¤â¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤­¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤È¡¢´î¤Ó¤ä²ù¤·¤µ¤ò¶¦Í­¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ç®¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¨¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÆü¤Ç¤âÁá¤¯¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦ÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×

¡¡¤Ê¤ª¡¢·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2026Ç¯£¶·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£

¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô

