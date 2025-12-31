¡Ö¸½¹Ô¥Þ¥·¥ó¤Ï»Ë¾åºÇ°¡Ä¡×É½¾´Âæ¥¼¥í¤Î¶þ¿«¡¢¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬¡Èº¨¤ßÀá¡É¡¡º£µ¨¥ì¥®¥å¤Ë¡ÖÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡×
¶ìÀï¤·¤¿¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬ËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥«¡¼¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿º£µ¨¤Þ¤Ç¤Î¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÁêÀ¤Î°¤µ¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£±Ñ¡ØAUTO SPORT¡Ù»ï¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤Î²¤½£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤ÇÎø¤·¤¯¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ï°ì¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤É¡¢2007Ç¯¤ËF1¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤éºÇ¤â¶ì¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Î¿·¤¿¤Ê¼ÖÎ¾µ¬ÄêÆ³Æþ¤òÂç¤¤¤Ë´¿·Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥«¡¼¤Ï¥Þ¥·¥ó²¼Éô¤«¤é¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç22Ç¯¤ËF1¤ÇÉü³è¤·¤¿¤¬¡¢Íèµ¨¤«¤é¤Î¿·¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥óÆ³Æþ¤Ç¥°¥é¥¦¥ó¥É¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤¬ÂçÉý¤ËÄã²¼¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¡¢¥ê¥¢¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¤Î³ÑÅÙ¤òÄ´À°¤Ç¤¤ë²ÄÆ°¼°¶õÎÏ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤â¡Ö17Ç¯¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥Þ¥·¥ó¤¬Éý¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤â¤É¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥À¥¦¥ó¥Õ¥©¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤¿¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê¸½¹Ô¥Þ¥·¥ó¡Ë¤Ï»Ë¾åºÇ°¤À¤È»×¤¦¡£¼¡¤Î¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¤³¤ì°Ê¾å°¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡17¡Á20Ç¯¤Î4Ï¢ÇÆ¤ò´Þ¤á¤Æ7ÅÙ¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¡¢13Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¤òÎ¥¤ì¤Æº£µ¨¤«¤éÌ¾Ìç¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£Í¥¾¡ÀÁÉé¿Í¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤¬¡¢24Àï¤òÁö¤Ã¤Æ·è¾¡¤Ç¤ÎºÇ¹â°Ì¤Ï4°Ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤ÆÉ½¾´Âæ¤Ë1ÅÙ¤â¾è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤â6°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤è¤ê¤â³ÍÆÀ¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÏÍèµ¨¤Î¼ÖÎ¾³«È¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢6·î»þÅÀ¤Çº£µ¨·¿¼ÖÎ¾¤Î²þÎÉ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤òÂ¥¤·¤¿1¿Í¤¬¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£ÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¡Ømotorsports.com¡Ù¤Ë¤â¡Ö¥Á¡¼¥àÂåÉ½¡Ê¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤«¤é¶¯¤¯Æ¯¤¤«¤±¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÈÄù·ë¤·¤¿·ÀÌó¤Î´ü´Ö¤Ï2Ç¯¤ÇÍèµ¨¤¬ºÇ½ªÇ¯¡£²¾¤ËËþÂ¤Î¤¤¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢27Ç¯¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¥ê¥¶¡¼¥Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ï¡¼¥¹¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥ª¥ê¥Ð¡¼¡¦¥Ù¥¢¥Þ¥ó¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç°úÂà¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡ÍèÇ¯1·î7Æü¤Ç41ºÐ¤ò·Þ¤¨¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤âÀ¹¤ê¤Ï²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥©¥·¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ®¶¸Åª¤Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¥Õ¥¡¥ó¤â¤ä¤¤â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£19Ç¯´Ö¤ÎF1À¸³è¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁí·ë½¸¤·¤ÆÎ×¤à°Ê³°¤ËÀ¸¤»Ä¤ëÆ»¤Ï¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]