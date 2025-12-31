ÄÅ»³»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¡¡ËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤¬´°Î»
²¬»³¸©Ä£
¡¡ÄÅ»³»Ô¤ÎÍÜ·Ü¾ì¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¹âÉÂ¸¶ÀÄ»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¬»³¸©¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î³È»¶¤òËÉ¤°¤¿¤á¤ÎËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤¬´°Î»¤·¤¿¤È¡¢30Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²¬»³¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ä»¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿ÍÜ·Ü¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ìó42Ëü4Àé±©¤Î·Ü¤Î»¦½èÊ¬¤ä¾ÃÆÇ¤Ê¤É¤ÎËÉ±ÖÁ¼ÃÖ¤¬¡¢30Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë´°Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡È¾·Â10km°ÊÆâ¤Ë¤¢¤ë7¤Ä¤ÎÇÀ¾ì¤«¤é¤Ï¡¢°Û¾ï¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ËÉ±Öºî¶È¤Ë¤Ï¡¢²¬»³¸©¤äÄÅ»³»Ô¤Î¿¦°÷¤é¡¢±ä¤Ù3600¿Í°Ê¾å¤¬½¾»ö¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£