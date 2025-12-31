¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡Û´ä¼ê¸©¡¦À¹²¬»Ô¡¢²Ö´¬»Ô¡¢ËÌ¾å»Ô¡¢°ì´Ø»Ô¡¢Æó¸Í»Ô¡¢È¬È¨Ê¿»Ô¤Ê¤É¤ËÈ¯É½¡ÊÀãÊøÃí°ÕÊó¡Ë 31Æü10:07»þÅÀ
µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢¸áÁ°10»þ7Ê¬¤Ë¡¢¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¤òÀ¹²¬»Ô¡¢²Ö´¬»Ô¡¢ËÌ¾å»Ô¡¢°ì´Ø»Ô¡¢Æó¸Í»Ô¡¢È¬È¨Ê¿»Ô¡¢±ü½£»Ô¡¢ÂìÂô»Ô¡¢¼¶ÀÐÄ®¡¢³ë´¬Ä®¡¢´ä¼êÄ®¡¢»çÇÈÄ®¡¢Ìð¶ÒÄ®¡¢À¾ÏÂ²ìÄ®¡¢¶â¥±ºêÄ®¡¢·ÚÊÆÄ®¡¢¶å¸ÍÂ¼¡¢°ì¸ÍÄ®¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
±è´ßËÌÉô¤Ç¤Ï¡¢31ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¶¯É÷¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆâÎ¦¤Ç¤Ï¡¢31ÆüÃë²á¤®¤«¤éÂçÀã¤Ë¡¢1Æü¤Þ¤Ç¤Ê¤À¤ì¤Ë¡¢31ÆüÃë²á¤®¤«¤é31ÆüÍ¼Êý¤Þ¤ÇÅÅÀþÅù¤Ø¤ÎÃåÀã¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤Ê¤À¤ìÃí°ÕÊó¡ÊÈ¯É½Ãæ¡Ë¤ÈÍ½ÊóÃÍ¡Û
