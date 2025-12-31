É¹Àî¤¤è¤·¡¡¡Ö¡ÜKIINA¡×¤òÌ¾¾è¤ë°ÕÌ£¹ðÇò¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤Î¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¯¤Æ¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÉ¹Àî¤¤è¤·¡Ê48¡Ë¤¬30Æü¡¢TBS¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡Ç¯ËöÆÃÂç¹æ¥²¥¹¥È¡×¡Ê¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¡Ö¡ÜKIINA¡×¤ÈÌ¾¾è¤ëÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹Ô¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Öº£Ìë¤Î¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ï²Î¼ê¤Î¡ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¡ÜKIINA.¡É¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢MC¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ï¡Ö¡ÜKIINA¤Þ¤Ç¤¬º£¤ÎÉ¹Àî¤¯¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤è¤Í¡©¡×¤È³ÎÇ§¡£
¡¡É¹Àî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡È¤¤¤¤Á¤ã¤ó¡É¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¤¤ÎÃæ¤ÎÊý¤¬¡È¤¤è¤··¯¡É¤Ã¤ÆÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤è¤··¯¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¤â½Ð¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÉáÃÊ¤Î¼«Ê¬¤Î¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿Ì¾Á°¤¬¡È¤¤¤¡É¤ò¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¡ØKIINA.¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤Ï¡ÖÉ¹Àî·¯¤Ã¤ÆËÍ¤Ïº£¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È¸Æ¤ó¤ÇÍè¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡×¤È¤â¤é¤¹¤È¡¢É¹Àî¤Ï¡Ö¤¯¤ó¥¥ã¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢À³ÊÅª¤Ë¡×¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡ÖÉ¹Àî·¯¤Ã¤Æ¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ó¤Î¡¢¤º¤Ã¤È·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÄÉµÚ¡£É¹Àî¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¤¤ä¡¢·ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¸Æ¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤È¤«¡×¤ÈÉ¹Àî¡£¡Ö¤½¤ì¤ÎÊý¤¬³Ú¤«¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡×¤È¤·¤¿¡£