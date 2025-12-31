Åê»ñ¤ÏÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¡Ä¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª»ñ»ºÁý²Ã¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¡Ö¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ
Åê»ñ¤ÏÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤òÃæ¿´¤Ë¸ì¤é¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¡ÖÀ¤³¦µ¬ÌÏ¡×¤Î»ëÌî¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ò¹¤²¤ë¡Ö¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¤È¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢±Ê¹¾¾Åµ»á¤ÎÃø½ñ¡ØºÇ¶¯¤ÎÅê»ñ¤ÈÀáÀÇ¡¡ÆóÅáÎ®ÀÇÍý»Î¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤òÐíâ×¤Ç¸«¤Æ¤ß¤è¤¦
À¤³¦¤Ï¹¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ä¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÅê»ñ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¿Í¸ý¤È·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ï¶¯¤¤´ØÏ¢¤¬¤¢¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¿Í¸ý¤¬Â¿¤¤¤Û¤É·ÐºÑµ¬ÌÏ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¹Í¤¨¤ÆÀ¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹´ü¡×¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö15¡Á64ºÐ¤ÎÀ¸»ºÇ¯Îð¿Í¸ý¤¬¤½¤ì°Ê³°¤Î½¾Â°¿Í¸ý¤ò¾å²ó¤ë¾õÂÖ¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥¯¥í·ÐºÑ³Ø¤Ç¤Ï½ÅÍ×¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹´ü¤Î¹ñ¤Ï¡¢ËÉÙ¤ÊÏ«Æ¯ÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¸Ä¿Í¾ÃÈñ¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢·ÐºÑ¤¬³ÈÂç¤·¤ä¤¹¤¤ÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
[¿ÞÉ½1]³Æ¹ñ¤Î¿Í¸ý¤Î¸«ÄÌ¤·¥¤¥á¡¼¥¸¡Ê2024Ç¯µ¯ÅÀ¡Ë
¤Ê¤ªÆüËÜ¤Ç¤â¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡Ö¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»þ´ü¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯10¡óÁ°¸å¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤¬¡¢1955Ç¯º¢¤«¤é1973Ç¯º¢¤Þ¤ÇÌó20Ç¯¶á¤¯¤âÂ³¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£GDP¤ÏÌó10ÇÜ¤ËÁý²Ã¤·¡¢³ô²Á¤Ï15ÇÜ¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ï2ÅÙÌÜ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢¿Í¸ý¤¬µÞÂ®¤ËÁý¤¨¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤Ï¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤¬°ì°ø¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éº£¤ÎÆüËÜ¤Ï¿Í¸ý¤¬¸º¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑ¤¬ÇúÈ¯Åª¤Ë¿¤Ó¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤éÅê»ñ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹¤¹¤ë¹ñ¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©
À¤³¦¤ò¸«¤ï¤¿¤»¤Ð¡¢¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆÅöÁ³¡¢·ÐºÑ¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤â¤¤¤¯¤Ä¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¤ËÅê»ñ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥É¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥É¤Î¿Í¸ý¤Ï¡¢1950Ç¯¤ÎÌó3²¯6000Ëü¿Í¤«¤é2022Ç¯¤Ë¤ÏÌó14²¯2000Ëü¿Í¤Þ¤ÇÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ò¾å²ó¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¿Í¸ýÂç¹ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
[¿ÞÉ½2]³ÆÃÏ°è¤ÎGDP¤Î¸«ÄÌ¤·¡Ê2021Ç¯µ¯ÅÀ¡Ë¡¡
·ÐºÑ¤Ï¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢²áµî30Ç¯¤ÇNIFTY50Ê¿¶Ñ³ô²Á¡ÊÆü·ÐÊ¿¶Ñ¤Î¥¤¥ó¥ÉÈÇ¤È¤È¤é¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¤¬Ìó25ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ªIMF¡Ê¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ë¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¤¬ÆüËÜ¤ÎGDP¤òÈ´¤¯¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¹ñÌ±¤È¤·¤Æ¤Ï¼ä¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢Åê»ñ²È¤È¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤à¤·¤í¥Á¥ã¥ó¥¹ÅþÍè¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¾Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¹ñÏ¢¤Î¿ä·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥É¤Î¿Í¸ý¤Ï2050Ç¯¤Ë¤ÏÌó16²¯6800Ëü¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÌó13²¯1700Ëü¿Í¤òÂç¤¤¯°ú¤Î¥¤¹µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£Ê¿¶ÑÇ¯Îð¤â28¡Á29ºÐ¤È¼ã¤¯¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹´ü¤¬Â³¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¾Íè¡¢2070Ç¯º¢¤Ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ÊÂ¤ß¤Î·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤âÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿Í¸ý¥Ü¡¼¥Ê¥¹´ü¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¤Ç¡¢Åê»ñ¤Î»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤âÅê»ñ²È¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¡¢»ñ»º¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØºÇ¶¯¤ÎÅê»ñ¤ÈÀáÀÇ ÆóÅáÎ®ÀÇÍý»Î¤Î¤ª¶â¤ÎÁý¤ä¤·Êý¡Ù¡Ê¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢THE GOLD ONLINEÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÊ¸¤ò°ìÉô²þÊÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£µºÜÆâÍÆ¤ÏÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢Åê»ñ¤Î·ë²ÌÅù¤ËÊÔ½¸Éô¤Ï°ìÀÚ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤¤¤Þ¤»¤ó¡£