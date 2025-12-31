ÊêÃ¤ÀïÁè¤Î½ÆÃÆ¤¬¸ì¤ëÊ¿ÏÂ¤Î½Å¤ß¡Ä³Ø½ÑÄ´ºº¤Ç½ÆÃÆ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¹â¹»À¸¤ÎÉ½¾ð¤Ë¤âÊÑ²½¡ÖÅö»þ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¡Ä¡×
¿·³ã¸©¾®ÀéÃ«»Ô¤Ç¡¢¾®ÀéÃ«¹â¹»2Ç¯À¸10¿Í¤¬»Þ¤òÊÒÉÕ¤±¤Ê¤¬¤éÃÏÌÌ¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÅª¤Ï»³¤ÎÀ°È÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤é¤¬Ãµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢150Ç¯°Ê¾åÁ°¤ÎÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç»È¤ï¤ì¤¿½ÆÃÆ¤À¡£¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤¬È¿±þ¤¹¤ë¤È¡¢À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¶½Ê³¤·¤Ê¤¬¤é¤â¿µ½Å¤ËÅÚ¤ò·¡¤ë¡£Å¥¤ÎÃæ¤«¤é¸½¤ì¤¿¾®¤µ¤Ê²ô¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤ËÊÑ²½¤¬¡Ä¶µ²Ê½ñ¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤ÀïÁè¤Î¸½¼Â¤¬¡¢¤³¤Î¸ÅÀï¾ì¤Ç¤Î³Ø½ÑÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î¿´¤Ë¿¼¤¯¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£·ãÀïÃÏ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿Îò»Ë¤Îº¯À×
2025Ç¯11·î15Æü¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¤ÎÄ«Æü»³¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö¹â¹»À¸¤¿¤Á¤È°ìÈÌ»ÔÌ±¤À¡£ºî¶È¤ò»ØÆ³¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¾®ÀéÃ«»Ô¿¦°÷¤ÎÇò°æ²íÌÀ¤µ¤ó(41)¡£Ê£¹ç»ÜÀß¡Ö¥Û¥ó¥È¥«¡£¡×¤Ë¤¢¤ë¾®ÀéÃ«»Ô¶¿ÅÚ»ñÎÁ´Û¤Ç¡¢³Ø·Ý°÷¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ÎÎò»Ë¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀìÌç²È¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤ÏÊêÃ¤ÀïÁè¤Ç·ãÀïÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£ÌÚ¤ò°ìÀ¸·üÌ¿È²ºÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤³¤Î¸å¤ÎÄ´ºº¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Å´Ë¤¤Îµå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
Çò°æ¤µ¤ó¤¬¼¨¤¹¸Å¤¤³¨¿Þ¤Ë¤Ï¡¢1868Ç¯¤ÎÊêÃ¤ÀïÁè»þ¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿·À¯ÉÜ·³¤¬°ìÊý¤«¤é¹¶¤á¡¢Ä¹²¬ÈÍ¤Î¾ëÊ¼¤¿¤Á¤¬¼é¤ë¤¿¤á¤ËÁ°¿Ê¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ì¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬Ä«Æü»³¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤³¤ÎÃÏ°è¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÎÎò»Ë
¡Ö¶µ²Ê½ñ¤Ç¤ÏÊêÃ¤ÀïÁè¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿·Ð°Þ¤È¤«¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¾®ÀéÃ«¤äÃÏÊý¤Ç¤ÎÀï¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
»²²Ã¤·¤¿¹â¹»À¸¤Î°ì¿Í¤¬¤½¤¦¸ì¤ë¡£¶µ²Ê½ñ¤Ç³Ø¤ÖÎò»Ë¤Ï¡¢±ý¡¹¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Î³µÍ×¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÀï¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÌ¾¤â¤Ê¤¿Í¡¹¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Çò°æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤¢¤Ã¤¿Îò»Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¹»À¸¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤³¤³¤ËÅ´Ë¤¤ÎÃÆ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤ï¤«¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¡¢¤³¤ì¤Á¤ã¤ó¤ÈÊ¸¸¥¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¡£²ñÄÅÈÍ¤¬¾å¤Ç¼é¤Ã¤Æ¡¢²¼¤«¤é»§ËàÈÍ¡¢ºä¤Î¾å¤È²¼¤Ç·â¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬Æüµ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤Î¡×
¢£¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤¬¹ð¤²¤ë²áµî¤Î¶«¤Ó
¶âÂ°ÃµÃÎµ¡¤ò¼ê¤Ë¡Ö½ÆÃÆ¤Ç¤âÂçË¤¤ÎÃÆ¤ÎÇËÊÒ¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¤³¤Î»³¤Ë¤¢¤ë½ÆÃÆÁ´Éô·¡¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È°Õµ¤¹þ¤ß¹â¹»À¸¤¿¤Á¡£
ÃÏÃæ¤ËËä¤Þ¤ëÎò»Ë¤òµá¤á¡¢ÃµÃÎµ¡¤òÁàºî¤¹¤ë¤ÈÁáÂ®È¿±þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Çò°æ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ó¡¢·¡¤ê¿Ê¤á¤ë¡£
ÃúÇ«¤ËÅÚ¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Å¥¤ÎÃæ¤«¤é¾®¤µ¤Ê´Ý¤¤ÊªÂÎ¤¬»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£
¢£½ÆÃÆ¤¬¸ì¤ë²Ê³ØÅª¿¿¼Â
¤·¤«¤·¡¢½ÆÃÆ¤òÈ¯¸«¤·¤Æ¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï·¡¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇò°æ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀè¤Ã¤Ý¤¬¤É¤Ã¤Á¤À¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤¦¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯·Á¾õ¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢¤É¤ÎÊý¸þ¤Ç½Ð¤ë¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤·¤Ã¤«¤êÊ¬¤«¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»§ËàÈÍ¤ÎÉð´ï¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¡£Ä¹²¬ÈÍ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Éð´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡£¤½¤ÎÃÆ¤Î¸þ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÍ¤ÎÉð´ï¤ÎÀ¼Á¡¢ÆÃÀ¤ò¤Ç¤¹¤Í¡¢Ä´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
½ÆÃÆ¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¹â¹»À¸¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Û¤É¤Ê¤¯¤·¤ÆÉ½¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤Î»ä¤¿¤Á¤Ï¸«¤Ä¤±¤Æ¤¹¤´¤¤¤È¤«¡¢´ò¤·¤¤¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Åö»þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¤òÃ¥¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡×¡Öº£¸å¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿¤é¥À¥á¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¡×
¢£ÊõÃµ¤·¤«¤éÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×º÷¤Ø
2»þ´Ö¤ÎÄ´ºº¤¬½ª¤ï¤ëº¢¡¢°ì¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿½ÆÃÆ¤Î½Å¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¹¤´¤¤¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¥í¥·¥¢¤ÇÀïÁè¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤±ó¤¤¹ñ¤Î¼«Ê¬¤È¤Ï°ã¤¦¤Ê¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤É¤³¤«»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤Îº£¤¤¤ë¿È¶á¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤Ç¤âÀïÁè¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤Ê¤ó¤«¡¢²¿¤Æ¸À¤¦¤ó¤À¤í¤¦? ¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¢£Ê£»¨¤Ê¿´¶¡¢¤½¤·¤Æ¼õ¤±·Ñ¤°ÀÕÇ¤
¤³¤ÎÆü¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï4È¯¤Î½ÆÃÆ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤È¿ÌÌ¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ½Æ·âÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¡×À¸ÅÌ¤Î°ì¿Í¤¬¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Ì¿¤ò¼é¤êÌ¿¤òÃ¥¤¤¤â¤¹¤ë½ÆÃÆ¤Ï¡¢150Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ë¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ç¶¯¤¤°Õ»×¤ò»ý¤Ã¤Æ·â¤¿¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë¶âÂ°¤Î²ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ã¯¤«¤Î¿Æ¡¢·»Äï¡¢»Ò¤É¤â¤¬¡¢²¿¤«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¿Îá¤Ë½¾¤Ã¤Æ°ú¤¶â¤ò°ú¤¤¤¿¾Ú¤À¡£
¡Ö¶µ²Ê½ñ¤À¤ÈÁ´Á³¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤ÆºÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¡ÖËº¤ì¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤¤¤¦¤«¡¢ÅÁ¤¨Â³¤±¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
Îò»Ë¤Î¶µ²Ê½ñ¤ËºÜ¤ëÂç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Î±¢¤Ë¤Ï¡¢Ìµ¿ô¤Î¾®¤µ¤ÊÀï¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢Ìµ¿ô¤ÎÌ¿¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤òÄÌ¤¸¤Æ¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£·ì¤ÈÎÞ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ëÊ¿ÏÂ
Çò°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ÎÄ´ºº¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£
¡ÖÂç»ö¤ÊÃÏ°è¡¢Âç»ö¤Ê¿Í¡¢Í§Ã£¡¢²ÈÂ²¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¤¢¤ëÊ¿ÏÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ì¤ÈÎÞ¤Î¾å¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¤«¤é¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¿ÏÂ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼Â¤ÏÁÃ¤È¤·¤ÆÀïÁè¤Î°äÀ×¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¿È¶á¤ÊÅÚÃÏ¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿½ÆÃÆ¤¬¡¢Ì¤Íè¤òºî¤ë¹â¹»À¸¤ËÊ¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£