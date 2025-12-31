Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¿·´´Àþ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤Î¸å²ù¡ÖËÜÅö¤ËËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡Ä¡×
¡¡Áð¤Ê¤®¹ä¤¬¿·´´ÀþÆâ¤Ç¼Ì¿¿¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ò¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁð¤Ê¤®¤¬¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥óÂÐ±þ
¡¡12·î28Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Î¡ÖÊüÁ÷100²óµÇ°¡ª¥Ð¥º¤Ã¤¿¿ÍÂç½¸¹çSP¡×¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ÇSNS¤òÆø¤ï¤»¤¿¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤·¡¢ÈÖÁÈ½Ð±é¸å¤ÎÊÑ²½¤ä¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¤Ï¼«¿È¤¬Áø¶ø¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£
¡¡Áð¤Ê¤®¤Ï¡¢¿·´´Àþ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤È¤·¤Æ¡ÖËÍ¤â¡Ä¿·´´Àþ¾è¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤ªÊÛÅö¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¤½¤³¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¼ã¤á¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÊý¤¬Íè¤Æ¡¢¡Ø¼Ì¿¿¤É¤¦¤·¤Æ¤â»£¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î»þ¡¢¿©»öÃæ¤À¤Ã¤¿Áð¤Ê¤®¤Ï¡Ö¤ªÊÛÅö¿©¤Ù¤Æ¤¿¤«¤é¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¼Õ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¼Ì¿¿¤òÃÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¡Ö¤¢¤Î¿Í¤¤¤¤¿Í¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¤¿½¤·Ìõ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ï»£¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ï¤«¤ë¤¸¤ã¤ó¡¢ËÜÅö¤ËËÍ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×¤È¡¢¶¯¤¤¸å²ù¤ÎÇ°¤òÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤¿¡£