¥³¥á¥ê¡¢¡Ö½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¡×Å¹ÊÞ¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç³«ºÅ - ¤ªÇã¤¤ÆÀ¾¦ÉÊ¤ò°ìÉô¸ø³«
¥³¥á¥ê¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¡¢¡Ö½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¡×¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡Ö¥³¥á¥ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤Ç³«»Ï¤·¡¢Íâ1·î2Æü¤«¤é¥³¥á¥êÁ´Å¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¥³¥á¥ê¡Ö½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¡×³«ºÅ
º£²ó¤Î¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹©¶ñ¡¢²ÈÅÅ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢ÍÑÉÊ¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¡¢¥¨¥¯¥µ¥µ¥¤¥ºµ¡´ï¡¢¥«¡¼ÍÑÉÊ¤Ê¤É³ÆÅ¹¤Ç¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Í¥Ã¥È¸ÂÄê¤Î¥»¡¼¥ë¾¦ÉÊ¤Ê¤É¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÉÊ¤âÂ¿¿ôÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Å¹ÊÞ¤Ç¤Î½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¤Ï2026Ç¯1·î2Æü¡Á1·î12Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢°ìÉôÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï1·î3Æü¤«¤é¤Î±Ä¶È¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¡¼¥ëÆâÍÆ¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£¥³¥á¥ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ç¤Î½éÇä¤ê¥»¡¼¥ë¤Ï2026Ç¯1·î1Æü¡Á1·î12Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ë¡£
¡û½éÇä¤ê¾¦ÉÊ¤ò°ìÉô¾Ò²ð
¥³¥á¥ê¤Ï¡¢½éÇä¤ê¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÀè¹Ô¤·¤Æ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½éÇä¤ê²Á³Ê¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ1·î1Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢²¼µ¾¦ÉÊ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥³¥á¥ê¥É¥Ã¥È¥³¥à¤Ç¤Î¼è¤ê´ó¤»ÂÐ±þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖEcoFlow ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» DELTA 2 Max +¥¥ã¥ê¡¼¥«¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¤Ï¡¢¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå100¥»¥Ã¥ÈÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖEcoFlow ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» DELTA 2 Max +¥¥ã¥ê¡¼¥«¡¼¥È¥»¥Ã¥È¡×¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå100¥»¥Ã¥È
¡ÖSHARP AQUOS 55V·¿ 4K¥À¥Ö¥ë¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó 4T-C55GJ1¡×¤Ï¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå20Âæ¡¢¡ÖHisense Á´¼«Æ°ÀöÂõµ¡ 8kg ¥Û¥ï¥¤¥È HW-DG80J¡×¤ÏÆ±30Âæ¡¢¡ÖPanasonic ²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥È¥ï¥ì¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼ CH951SPF¡×¤ÏÆ±20Âæ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡ÖSHARP AQUOS 55V·¿ 4K¥À¥Ö¥ë¥Á¥å¡¼¥Ê¡¼±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó 4T-C55GJ1¡×¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå20Âæ
¡ÖHisense Á´¼«Æ°ÀöÂõµ¡ 8kg ¥Û¥ï¥¤¥È HW-DG80J¡×¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå30Âæ
¡ÖPanasonic ²¹¿åÀö¾ôÊØºÂ ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¦¥È¥ï¥ì¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¢¥¤¥Ü¥ê¡¼ CH951SPF¡×¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå20Âæ
¡Ö½¼ÅÅ¼°½üÁð¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¿¡¼ ÁðÈ´¿ÏÉÕ WE-750¡×¤ä¡¢¡Ö¥Ê¥«¥È¥ß Ê¬³ä¼°¥¨¥ó¥¸¥ó´¢Ê§µ¡ EBC-2600S¡×(¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå200Âæ)¤âÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¼ÅÅ¼°½üÁð¥Ð¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¿¡¼ ÁðÈ´¿ÏÉÕ WE-750
¡Ö¥Ê¥«¥È¥ß Ê¬³ä¼°¥¨¥ó¥¸¥ó´¢Ê§µ¡ EBC-2600S¡×¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå200Âæ
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÅÅÆ°ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ù¥Ã¥É FU-05-5-42¡×¤ò¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå230Âæ¡¢¡Ö¥¢¥ë¥¤¥ó¥³ ¥×¥í¥°¥é¥à¥Ð¥¤¥¯ AFB6214¡×¤òÆ±50Âæ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡ÖÅÅÆ°ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß¥Ù¥Ã¥É FU-05-5-42¡×¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå230Âæ
¡Ö¥¢¥ë¥¤¥ó¥³ ¥×¥í¥°¥é¥à¥Ð¥¤¥¯ AFB6214¡×¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¹ç·×ÀèÃå50Âæ
