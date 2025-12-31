¡Ú¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Û¡Ö¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ß¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡×¤¬ÅÐ¾ì - Á´10¼ïÎà¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÌ£
¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤Ï1·î12Æü¡¢¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡ã¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ä¡×(»²¹Í²Á³Ê 1¸Ä46±ß)¤òÁ´¹ñ¤Î¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¡ã¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¡ä¡×(»²¹Í²Á³Ê 1¸Ä46±ß)
¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤Î¹ñ¡Ö¥È¥¥¡¼¥Û¥Ã¥¯¡×¤Ë½»¤à6ºÍ¤Î¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¤ÎÃË¤Î»Ò¡¦¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¡¦¥Ñ¥Ú¥Ã¥È¥¹¥ó¥¹¥ó¤È¥Á¥í¥ë¥Á¥ç¥³¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥«¥é¥Õ¥ë¤ÊÁ´10¼ïÎà¡£¥¹¥ó¥¹¥ó¤Î¤Û¤«¡¢¥Î¥ó¥Î¥ó¤ä¥¾¥ó¥¾¥ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÌ£¡×¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼É÷Ì£¤ÎÀ¸ÃÏ¤È¥½¡¼¥¹¤Ë¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¤µ¤ï¤ä¤«¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÁ´10¼ïÎà
¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÌ£
¤Ê¤ª¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¼è¤ê°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
©PUPPET SUNSUN/PS committee
