¡È·¤»¤¤ì¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¡É½õ¸À¤ËÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÂ¤ÎÈé¤¬¸ü¤¤¤È¤«¤¤¤ä¤À¤Ê¡×
½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Èº£Ç¯¥¤¥ÁÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î¥È¡¼¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¡¢¡Èº£Ç¯¥¤¥ÁÊ¢¤¬Î©¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËèÇ¯¡¢Åß¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ö¡¼¥ÄÍú¤¯¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¥Ö¡¼¥Ä¤òÍú¤¯¤ÈËèÇ¯·¤»¤¤ì¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤â¤¦¤½¤ì¤Ë¡¢Ê¢¤¬Î©¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö·¤»¤¤ì¤Ç¤½¤ÎÆü¤âÄË¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼£¤é¤Ê¤¤¡£¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤È¤«¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥·¥ç¡¼¥È¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¸Ç¤á¤Î¤ä¤Ä¤È¤«¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤ÎÂÐºö¤òËèÇ¯¤ä¤í¤¦¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Ëè²ó¤ä¤é¤º¤Ë·¤»¤¤ì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶¶ËÜ¤Ë¡¢THE ALFEE¤Î¹â¸«Âô½ÓÉ§¤¬¡Ö·¤»¤¤ì¤·¤Ê¤¤ÊýË¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤½¤ì¤Ï¡Ö¥¿¥³¤òºî¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡È¥®¥¿¡¼¥À¥³¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¥Ö¡¼¥Ä¥À¥³¡É¤òºî¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö´·¤ì¤µ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î°Æ¤ËÆ²ËÜ¸÷°ì¤Ï¡Ö¶¶ËÜ´ÄÆà¤ÎÂ¤ÎÈé¤¬¸ü¤¤¤È¤«¤¤¤ä¤À¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤«¡×¤È¸ì¤ê¡¢¶¶ËÜ¤â¡Ö¤¿¤·¤«¤Ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
